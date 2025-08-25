आंधी-तूफान आए या फिर नदी बन जाए सड़क...फिर भी डिलीवर होगा सामान! लाखों लोगों की नौकरी खाने आए AI Robots
Advertisement
trendingNow12895534
Hindi Newsटेक

आंधी-तूफान आए या फिर नदी बन जाए सड़क...फिर भी डिलीवर होगा सामान! लाखों लोगों की नौकरी खाने आए AI Robots

AI के आने के बाद से कामों में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. अब ऑनलाइन फूड डिलीवरी का तरीका भी तेजी से बदल रहा है. जहां पहले खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी डिलीवरी बॉय के पास होती थी, वहीं अब ये काम स्मार्ट AI रोबोट कर रहे हैं. ये रोबोट बिना थके और बिना रुके हर मौसम में आपका ऑर्डर समय पर पहुंचाते हैं.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 25, 2025, 08:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आंधी-तूफान आए या फिर नदी बन जाए सड़क...फिर भी डिलीवर होगा सामान! लाखों लोगों की नौकरी खाने आए AI Robots

Food Delivery AI Robots: बारिश हो या तेज आंधी-तूफान अब बिना देर किए आपतक फूड डिलीवरी हो सकेगी. अभी तक 10 मिनट में डिलीवरी का जिम्मा इंसानों के पास है लेकिन अब ये काम इंसानों की जगह स्मार्ट AI रोबोट्स भी करना शुरू कर दिए हैं. ये रोबोट बिना थके और बिना रुके आपके ऑर्डर को सुरक्षित तरीके से आपके घर तक पहुंचाते हैं. तकनीक के इस नए इस्तेमाल ने फूड डिलीवरी की दुनिया को और भी तेज, आसान बना दिया है.

स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में अब खाना डिलीवर का काम AI रोबोट डॉग्स कर रहे हैं. इनको फूड डिलीवरी करने के लिए न तो स्कूटर की जरूरत पड़ती है और न ही मोटरसाइकिल की. डच कंपनी जस्ट ईट टेकअवे डॉट कॉम ने स्विस रोबोटिक्स कंपनी RIVR के साथ मिलकर खाना डिलीवर करने के लिए रोबोट डॉग्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है. ये रोबोट्स AI से लैस हैं.

ये भी पढ़ेंः तेज इंटरनेट अब और भी हुआ सस्ता! ये कंपनी दे रही है Wi-Fi कनेक्शन पर ₹1000 का तगड़ा डिस्काउंट

Add Zee News as a Preferred Source

AI रोबोट डॉग्स की खास बात जान लीजिए
यूरो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार AI रोबोट डॉग्स आम डिलीवरी रोबोट से बिल्कुल अलग हैं. ये सिर्फ पहियों पर ही नहीं चलते, बल्कि इनमें पहियों के साथ पैर भी लगे होते हैं. इसी वजह से ये शहर की पतली गलियों और कठिन रास्तों पर भी आसानी से चल पाते हैं. इनमें Physical AI तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो इन्हें कई खास क्षमताएं देती है. यूरोप के पुराने शहरों में जहां कई इमारतों में सीढ़ियां होती हैं, ये रोबोट वहां भी बिना दिक्कत के ऊपर चढ़ सकते हैं. ये इंसानों, साइकिलों, गाड़ियों और यहां तक कि डस्टबिन जैसे चीजों से बचकर निकल जाते हैं. साथ ही ये बारिश, बर्फ, तेज हवा और गर्मी जैसे खराब मौसम में भी काम करते हैं बिना किसी समस्या केय

इतनी है रोबोट डॉग की स्पीड
ये रोबोट 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकते हैं और काफी मजबूत बनाए गए हैं. इन्हें जरूरत पड़ने पर रिमोट से भी कंट्रोल किया जा सकता है, ताकि डिलीवरी पूरी तरह सेफ रहे और सड़क पर चलने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो. जस्ट ईट टेकअवे डॉट कॉम का कहना है कि वह यूरोप की पहली कंपनी है जो फूड डिलीवरी के लिए फिजिकल एआई तकनीक वाले रोबोट डॉग्स का यूज कर रही है.

कंपनी इससे पहले भी नई-नई तकनीकों पर काम कर चुकी है. आयरलैंड में उसने मन्ना ड्रोन लिमिटेड के साथ मिलकर ड्रोन से डिलीवरी का प्रयोग किया था. अब उसने रोबोट डॉग्स को डिलीवरी बॉय की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया है. RIVR के सीईओ मार्को बेलोनिक के अनुसार यह पहल आने वाले समय की एक झलक है. उनका कहना है कि हमारा मकसद है कि रोबोट शहरों का हिस्सा बनें और लोग बिना देरी अपनी जरूरत का सामान पा सकें. फिजिकल एआई की मदद से ये रोबोट असल दुनिया की मुश्किलों को समझकर बेहतर तरीके से काम करने में सक्षम हैं.

ये भी पढ़ेंः Vodafone Idea लाया धमाकेदार Offer! सिर्फ ₹1 में पाएं ₹4,999 का रिचार्ज प्लान, साल भर अनलिमिटेड इंटरनेट अलग से

बड़े काम के हैं AI रोबोट डॉग्स

रोबोट डॉग्स केवल फास्ट फूड तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि ये किराने का सामान दवाइयां और कपड़े जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें भी पहुंचा सकते हैं. ऑनलाइन शॉपिंग के लगातार बढ़ते चलन के साथ शहरों में डिलीवरी की मांग भी तेजी से बढ़ रही है. ऐसे में ये रोबोट डिलीवरी को और ज्यादा आसान, तेज और सुविधाजनक बना सकते हैं.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

AI robotsDelivery Boy Jobs

Trending news

गुजरात को आज 5,400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी
PM Modi
गुजरात को आज 5,400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी
BJP की एक चाल और इंडिया गठबंधन में फूट, 2 खेमों में बंटे विपक्षी दल; कांग्रेस अकेले
JPC
BJP की एक चाल और इंडिया गठबंधन में फूट, 2 खेमों में बंटे विपक्षी दल; कांग्रेस अकेले
राहुल गांधी कब करेंगे शादी? नेता प्रतिपक्ष ने दिया अपडेट, याद आई लालू की वो सलाह
Rahul Gandhi
राहुल गांधी कब करेंगे शादी? नेता प्रतिपक्ष ने दिया अपडेट, याद आई लालू की वो सलाह
Aaj Ki Taza Khabar Live: PM मोदी गुजरात का करेंगे दौरा, देशभर में कहां होगी जमकर बारिश? IMD का अलर्ट
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: PM मोदी गुजरात का करेंगे दौरा, देशभर में कहां होगी जमकर बारिश? IMD का अलर्ट
नौकरी न होने पर पति को ताना मारती थी पत्नी, हाई कोर्ट ने कहा ये क्रूरता है
Chhattisgarh High Court
नौकरी न होने पर पति को ताना मारती थी पत्नी, हाई कोर्ट ने कहा ये क्रूरता है
भारत को अगले साल मिल सकता है अचूक सुरक्षा कवच, ट्रायल में एक साथ भेद दिए 3 टारगेट
Integrated Air Defense Weapon System
भारत को अगले साल मिल सकता है अचूक सुरक्षा कवच, ट्रायल में एक साथ भेद दिए 3 टारगेट
उत्तर से दक्षिण तक मॉनसून का कहर! आज 29 राज्यों में तेज बरसात का अलर्ट
weather update
उत्तर से दक्षिण तक मॉनसून का कहर! आज 29 राज्यों में तेज बरसात का अलर्ट
भारत बहुत ताकतवर लेकिन इसका मतलब ये नही... विदेश मंत्री जयशंकर को खुर्शीद की नसीहत
Salman Khurshid
भारत बहुत ताकतवर लेकिन इसका मतलब ये नही... विदेश मंत्री जयशंकर को खुर्शीद की नसीहत
खौफनाक यादें... जब धमाकों से दहल गए थे दो बड़े शहर, किसने हिला दिया था भारत?
25 August history
खौफनाक यादें... जब धमाकों से दहल गए थे दो बड़े शहर, किसने हिला दिया था भारत?
भारत में नदी पर बना सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? जिससे चीन हमेशा रहता 'खौफजदा
longest bridge in india
भारत में नदी पर बना सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? जिससे चीन हमेशा रहता 'खौफजदा
;