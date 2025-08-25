आंधी-तूफान आए या फिर नदी बन जाए सड़क...फिर भी डिलीवर होगा सामान! लाखों लोगों की नौकरी खाने आए AI Robots

Food Delivery AI Robots: बारिश हो या तेज आंधी-तूफान अब बिना देर किए आपतक फूड डिलीवरी हो सकेगी. अभी तक 10 मिनट में डिलीवरी का जिम्मा इंसानों के पास है लेकिन अब ये काम इंसानों की जगह स्मार्ट AI रोबोट्स भी करना शुरू कर दिए हैं. ये रोबोट बिना थके और बिना रुके आपके ऑर्डर को सुरक्षित तरीके से आपके घर तक पहुंचाते हैं. तकनीक के इस नए इस्तेमाल ने फूड डिलीवरी की दुनिया को और भी तेज, आसान बना दिया है.

स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में अब खाना डिलीवर का काम AI रोबोट डॉग्स कर रहे हैं. इनको फूड डिलीवरी करने के लिए न तो स्कूटर की जरूरत पड़ती है और न ही मोटरसाइकिल की. डच कंपनी जस्ट ईट टेकअवे डॉट कॉम ने स्विस रोबोटिक्स कंपनी RIVR के साथ मिलकर खाना डिलीवर करने के लिए रोबोट डॉग्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है. ये रोबोट्स AI से लैस हैं.

AI रोबोट डॉग्स की खास बात जान लीजिए

यूरो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार AI रोबोट डॉग्स आम डिलीवरी रोबोट से बिल्कुल अलग हैं. ये सिर्फ पहियों पर ही नहीं चलते, बल्कि इनमें पहियों के साथ पैर भी लगे होते हैं. इसी वजह से ये शहर की पतली गलियों और कठिन रास्तों पर भी आसानी से चल पाते हैं. इनमें Physical AI तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो इन्हें कई खास क्षमताएं देती है. यूरोप के पुराने शहरों में जहां कई इमारतों में सीढ़ियां होती हैं, ये रोबोट वहां भी बिना दिक्कत के ऊपर चढ़ सकते हैं. ये इंसानों, साइकिलों, गाड़ियों और यहां तक कि डस्टबिन जैसे चीजों से बचकर निकल जाते हैं. साथ ही ये बारिश, बर्फ, तेज हवा और गर्मी जैसे खराब मौसम में भी काम करते हैं बिना किसी समस्या केय

इतनी है रोबोट डॉग की स्पीड

ये रोबोट 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकते हैं और काफी मजबूत बनाए गए हैं. इन्हें जरूरत पड़ने पर रिमोट से भी कंट्रोल किया जा सकता है, ताकि डिलीवरी पूरी तरह सेफ रहे और सड़क पर चलने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो. जस्ट ईट टेकअवे डॉट कॉम का कहना है कि वह यूरोप की पहली कंपनी है जो फूड डिलीवरी के लिए फिजिकल एआई तकनीक वाले रोबोट डॉग्स का यूज कर रही है.

कंपनी इससे पहले भी नई-नई तकनीकों पर काम कर चुकी है. आयरलैंड में उसने मन्ना ड्रोन लिमिटेड के साथ मिलकर ड्रोन से डिलीवरी का प्रयोग किया था. अब उसने रोबोट डॉग्स को डिलीवरी बॉय की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया है. RIVR के सीईओ मार्को बेलोनिक के अनुसार यह पहल आने वाले समय की एक झलक है. उनका कहना है कि हमारा मकसद है कि रोबोट शहरों का हिस्सा बनें और लोग बिना देरी अपनी जरूरत का सामान पा सकें. फिजिकल एआई की मदद से ये रोबोट असल दुनिया की मुश्किलों को समझकर बेहतर तरीके से काम करने में सक्षम हैं.

बड़े काम के हैं AI रोबोट डॉग्स

रोबोट डॉग्स केवल फास्ट फूड तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि ये किराने का सामान दवाइयां और कपड़े जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें भी पहुंचा सकते हैं. ऑनलाइन शॉपिंग के लगातार बढ़ते चलन के साथ शहरों में डिलीवरी की मांग भी तेजी से बढ़ रही है. ऐसे में ये रोबोट डिलीवरी को और ज्यादा आसान, तेज और सुविधाजनक बना सकते हैं.