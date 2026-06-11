तबाही मचाने आ रहा है सूरज का खतरनाक तूफान! वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के चारों ओर 'स्प्रे' करने का बनाया अनोखा प्लान

जरा सोचिए, क्या कोई ऐसा स्प्रे हो सकता है जो पूरी पृथ्वी को अंतरिक्ष से आने वाली सबसे बड़ी तबाही से बचा ले? सुनने में यह किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन वैज्ञानिक अब इसे हकीकत में बदलने की तैयारी कर रहे हैं. सूरज से उठने वाले खतरनाक सौर तूफान (Solar Storms) हमारी आधुनिक दुनिया को पल भर में घुटनों पर ला सकते हैं.
इंटरनेट ठप होना, बिजली गुल होना और जीपीएस का बंद होना जैसी बड़ी मुसीबतें इसके कारण आ सकती हैं. इसी खतरे से निपटने के लिए बोस्टन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक बेहद अनोखा और जादुई प्लान पेश किया है, जिसे नाम दिया गया है 'StormWall'. आइए जानते हैं कि यह स्पेस स्प्रे तकनीक कैसे काम करेगी और कैसे हमारी धरती को सुरक्षित रखेगी.
सदियों से इंसान सौर तूफानों से बचने के लिए केवल दो ही काम करता आया है. पहला उनके आने की भविष्यवाणी करना और दूसरा उनसे होने वाले नुकसान के लिए खुद को तैयार करना. लेकिन अब वैज्ञानिक रक्षात्मक होने के बजाय आक्रामक रणनीति अपना रहे हैं. दरअसल, जब सूरज से भारी मात्रा में चार्ज्ड पार्टिकल्स यानी आवेशित कण निकलते हैं, तो वे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र (Magnetosphere) से टकराते हैं. इस प्रक्रिया को मैग्नेटिक रिकनेक्शन कहा जाता है. इसके कारण धरती पर भयानक भू-चुंबकीय तूफान आते हैं जो हमारे सैटेलाइट्स, मोबाइल नेटवर्क और पावर ग्रिड को पूरी तरह तबाह कर सकते हैं.
बोस्टन यूनिवर्सिटी के ब्रायन वॉश और उनकी टीम ने इस समस्या का एक बेहद एडवांस तोड़ निकाला है जिसका नाम 'StormWall' रखा गया है. यह एक ऐसा प्लैनेटरी-स्केल डिफेंस सिस्टम है जो अंतरिक्ष में ही सौर तूफान का रास्ता रोक देगा. इस योजना के तहत पृथ्वी की जियोसिंक्रोनस कक्षा (Geosynchronous Orbit) में ६ विशेष स्पेसक्राफ्ट भेजे जाएंगे. जैसे ही सूरज की तरफ से किसी खतरनाक तूफान के आने की आहट मिलेगी, ये सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में बेरियम, लिथियम, सोडियम या कैल्शियम जैसे खास पदार्थों का छिड़काव यानी स्प्रे कर देंगे.
जब इन छिड़के गए रसायनों पर सूरज की सीधी धूप पड़ेगी, तो ये तुरंत आयनित (Ionised) हो जाएंगे. इससे अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा और घना प्लाज्मा का बादल (Plasma Cloud) बन जाएगा. यह कृत्रिम प्लाज्मा तैरता हुआ पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के उस हिस्से की तरफ बढ़ेगा जो सूरज के सामने होता है. ऐसा होने से पृथ्वी की बाहरी सुरक्षा परत और अधिक मोटी और मजबूत हो जाएगी. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्लाज्मा की दीवार सौर हवाओं की गति को धीमा कर देगी और चुंबकीय जुड़ाव की प्रक्रिया को कमजोर कर देगी.
वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी को परखने के लिए कंप्यूटर सिमुलेशन का सहारा लिया है. उन्होंने मई २०२४ में आए ऐतिहासिक 'मदर्स डे' सौर तूफान पर इस तकनीक का डिजिटल टेस्ट किया. नतीजों ने सबको हैरान कर दिया. सिमुलेशन से पता चला कि भले ही 'StormWall' सौर तूफान को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता, लेकिन यह उसकी ताकत को ५० प्रतिशत से भी ज्यादा कम कर सकता है. यानी जो तूफान पूरी दुनिया को अंधेरे में डुबो सकता था, वह इस स्प्रे के बाद बेहद मामूली बनकर रह जाएगा.
हालांकि यह प्लान अभी पूरी तरह से थ्योरी पर आधारित है और इसे हकीकत में बदलने के लिए भारी निवेश की जरूरत होगी. इस मिशन के लिए अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले सैटेलाइट्स को अपने साथ लगभग एक दर्जन तेल के टैंकरों के बराबर केमिकल ले जाना होगा. सबसे बड़ी बात यह है कि यह स्प्रे केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकेगा. इसके बावजूद, मुख्य वैज्ञानिक वॉश का कहना है कि अगर यह सिस्टम बनता है, तो यह किसी एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जाति और दुनिया के सभी सैटेलाइट्स की सुरक्षा के लिए एक वरदान साबित होगा.