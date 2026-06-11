Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /टेक
  • /तबाही मचाने आ रहा है सूरज का खतरनाक तूफान! वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के चारों ओर स्प्रे करने का बनाया अनोखा प्लान

तबाही मचाने आ रहा है सूरज का खतरनाक तूफान! वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के चारों ओर 'स्प्रे' करने का बनाया अनोखा प्लान

क्या 'स्प्रे' बचाएगा हमारी पृथ्वी को? बोस्टन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने सौर तूफान (Solar Storm) से धरती को बचाने के लिए 'StormWall' नाम का एक अनोखा और साहसी प्लान तैयार किया है. जानें कैसे यह स्पेस स्प्रे तकनीक हमारे इंटरनेट, जीपीएस और पावर ग्रिड को अंतरिक्ष की तबाही से सुरक्षित रखेगी.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jun 11, 2026, 07:52 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 07:52 AM IST
तबाही मचाने आ रहा है सूरज का खतरनाक तूफान! वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के चारों ओर 'स्प्रे' करने का बनाया अनोखा प्लान
Image Credit: AI से निर्मित फोटो.

About the Author

Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू किए हैं. मोहित लंदन में Nothing Phone के लॉन्च और आयरलैंड के बेलफास्ट में Realme के ग्लोबल लॉन्च को ऑन-ग्राउंड कवर कर चुके हैं. इससे पहले वे NDTV में 4 साल, आजतक में 1 साल और दैनिक भास्कर में 4 साल काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने टेक, सोशल मीडिया और ओपीनियन स्टोरीज पर काफी काम किया. टेक दुनिया में उनका कुल अनुभव 14 साल से ज्यादा है. वे एआई, साइबर सुरक्षा और गैजेट्स पर आसान भाषा में कंटेंट बनाते हैं, जिसे पढ़कर यूथ भी टेक को आसानी से समझ सके. मोहित भरोसेमंद और फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग पर फोकस करते हैं और हर स्टोरी में साफ, ईमानदार जानकारी देने की कोशिश करते हैं. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
आज रात महाहमला! US के रक्षा मंत्री की खुली चेतावनी- ईरान के मुख्य ठिकाने होंगे तबाह
US-Iran War1 min ago
2
Solar storm1 min ago
3
Tanu Weds Manu 311 min ago
4
Delhi Metro Vacancy11 min ago
5
OpenClaw19 min ago