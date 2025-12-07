कपड़े के आर-पार दिखाने वाला स्मार्टफोन! जब फोन के एक 'फीचर' ने हिला दी थी दुनिया, कंपनी को मांगनी पड़ी थी माफी

OnePlus Camera Controversy: स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ती जा रही है. हर दिन नए-नए फीचर्स के साथ फोन लॉन्च हो रहे हैं. लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे फीचर्स आ जाते हैं तो सीमाओं को पार करते हुए विवाद का विषय बन जाते हैं। कुछ ऐसा ही बवाल पांच साल पहले उस समय मचा था जब एक स्मार्टफोन में ऐसा फीचर सामने आया जो कपड़ों के आर-पार दिखाने की क्षमता रखता था। जिसके बाद प्राइवेसी को लेकर दुनियाभर में तूफान उठ खड़ा हुआ कंपनी को माफी मांगनी पड़ी और फीचर को मजबूरन बंद करना पड़ा।

हम बात कर रहे हैं फोन बनाने वाली टेक कंपनी OnePlus की. जिसने आज से 5 साल पहले एक ऐसा कैमरा वाला फोन बना दिया था जिससे कपड़े के आर-पार भी देखा जा सकता था. OnePlus ने अपने फोन में X-Ray कैमरा दिया था। बात है साल 2020 में लॉन्च हुए OnePlus 8 Pro की जिसमें कंपनी ने 5 मेगापिक्सल का एक खास कलर फिल्टर लेंस जोड़ा था। इसका काम था यूजर्स को क्रिएटिव और अलग तरह की फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस देना। लेकिन लॉन्च के कुछ ही समय बाद यूजर्स का पता चला कि यह लेंस सिर्फ सामान के ही आर-पार नहीं दिखाता है बल्कि कुछ कपड़ों के आर-पार भी झलक दे सकता है। यही फीचर बाद में OnePlus के लिए बड़ी परेशानी का कारण बना।



OnePlus 8 Pro की खासियत जान लीजिए

OnePlus शुरुआत से ही अपने स्पेशल फीचर्स के लिए जाना जाता है। कुछ ही सालों में इस ब्रांड को फ्लैगशिप किलर की पहचान मिल गई. यानी ऐसी कंपनी जो कम कीमत में फोन में प्रीमियम फीचर्स दे। इसी वजह से हर नए मॉडल में कुछ नया और अलग पेश करने का प्रेशर भी कंपनी पर बढ़ता गया। इसी रेस में OnePlus ने 8 Pro में 5 मेगापिक्सल का एक यूनिक कलर फिल्टर लेंस जोड़ा जिसे फोटोग्राफी में नए इफेक्ट्स और वैरायटी लाने के लिए लाया गया था. लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यह लेंस गहरे कलर की वस्तुओं और कुछ फैब्रिक के आर-पार भी दिखा देता था। ऐसा मामला पहले भी सामने आया था जब सोनी के एक पुराने कैमकॉर्डर का IR नाइट-विजन मोड डार्क ऑब्जेक्ट्स कपड़ों को आर-पार दिखाने लगा था.

OnePlus 8 Pro camera can make certain dark objects look transparent or even completely transparent (such as some liquids) pic.twitter.com/NufZ7FEmkT Add Zee News as a Preferred Source — PhoneArt (UniverseIce)

सोशल मीडिया से लेकर हर जगह मच गया था बवाल

OnePlus 8 Pro में दिया गया कलर फिल्टर लेंस कंपनी ने एक इनोवेटिव फीचर के रूप में लाया था लेकिन यही फीचर कुछ दिनों में विवाद का कारण बन गया। फोन मार्केट में आते ही सोशल मीडिया पर ऐसे फोटो वायरल होने लगे जिनमें रिमोट, गैजेट्स जैसे डिवाइस के अन्दर के हिस्से साफ दिखाई देते थे. असली हंगामा तब हुआ जब एक यूजर ने दिखाया कि यह लेंस कुछ गहरे कलर के कपड़ों के आर-पार भी दिखा सकता है। इसके बाद जो फीचर शुरुआत में कूल माना जा रहा था वही अचानक प्राइवेसी के खतरे की वजह बन गया.

One of the best examples #OnePlus8Pro Color Filter Camera can see through some plastic pic.twitter.com/UkaxdyV6yP — Ben Geskin (@BenGeskin)

#OnePlus8Pro Color Filter camera can see through some plastic objects Here I tried Oculus Quest controllers pic.twitter.com/z9j4hlkioB — Ben Geskin (@BenGeskin) May 13, 2020

कंपनी ने क्या कदम उठाए?

जब OnePlus 8 Pro के कलर फिल्टर को लेकर विवाद बढ़ता गया तो कंपनी ने चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको लेकर माफी मांगी। इसके बाद OnePlus ने तुरंत एक सॉफ्टवेयर अपडेट रोलआउट किया जिसमें फोटोक्रोम फिल्टर को पूरी तरह से डिसेबल कर दिया। इसके बाद कंपनी ने वादा किया था कि फिल्टर को वापस लाया जाएगा और इसकी टेक्निकल कमियों को भी दूर किया जाएगा लेकिन अपडेट के बाद यह फीचर कभी दोबारा शामिल नहीं किया गया। आज भी यह फोन ₹36,999 में मिल रहा है. लेकिन अब इस फोन में कैमरे का वो स्पेशल फीचर नहीं मिलता है.

