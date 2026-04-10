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Hindi Newsटेकवाह जी वाह! LPG के बगैर ही इस स्टोव से निकलेगी लौ, तकनीक देख मंत्री जी खुश हो गए

वाह जी वाह! LPG के बगैर ही इस स्टोव से निकलेगी लौ, तकनीक देख मंत्री जी खुश हो गए

घर में रखे एलपीजी सिलेंडर में भरी ब्यूटेन और प्रोपेन की टेंशन छोड़िए. इसमें तो पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के बाद बनने वाली ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन गैसें भरी जाती हैं. अब एक ऐसा स्टोव आ गया है, जो बिना एलपीजी का यूज किए लौ निकाल देता है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 10, 2026, 02:52 PM IST
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उसी स्टोव को देखते केंद्रीय मंत्री.
उसी स्टोव को देखते केंद्रीय मंत्री.

ईरान-अमेरिका की लड़ाई में होर्मुज रूट ब्लॉक हुआ, तो तेल संकट और एलपीजी की किल्लत की खबरें आने लगीं. कितना अच्छा होता कि बिना एलपीजी के ही हमें गैस की तरह जलने वाली स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत मिल जाता? रुकिए. ऐसा संभव हो गया है. जी हां, केंद्रीय उपभोक्ता मामले और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने तस्वीरें दिखाते हुए बताया है कि एक भारतीय कंपनी ने इस इंपोर्टेड स्टोव को दिखाया है. नीचे तस्वीरें देखकर आपको भी आश्चर्य होगा. 

यह स्टोव खाना पकाने के लिए बिजली का इस्तेमाल करता है. आपको लगेगा कि इसमें नया क्या है. इंडक्शन वाला सिस्टम तो पहले से चल रहा है. रुकिए. इसमें नई बात यह है कि LPG का इस्तेमाल किए बगैर इस स्टोव में आग जैसी लपटें निकलती हैं. जी हां, जैसा आप घर में रोटी सेंकने के समय लौ जलती हुई देखते होंगे. 

मिनिस्टर ने लिखा है कि वह इस नई टेक्नोलॉजी से सचमुच बहुत प्रभावित हुए. सोशल मीडिया पर दो तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि मैं चाहूंगा कि भारतीय मैन्युफैक्चरर्स भी इसे अपनाएं और देश के अंदर ही इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन करें. 

पीएम सूर्य घर से जुड़कर आएगी क्रांति

जोशी ने आगे लिखा है कि जब इसे पीएम सूर्य घर योजना के साथ जोड़ा जाएगा, तो यह नई खोज LPG पर हमारी निर्भरता को कम करने में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है. पीएम सूर्य घर स्कीम के तहत सोलर पावर से बिजली बनाई जाती है. 

पानी से खाना बनाने की तकनीक

इस समय, एक और टेक्नोलॉजी की काफी चर्चा है. 20-25 प्रतिशत वैश्विक तेल सप्लाई बाधित होने से भारत में कुछ लोगों को एलपीजी सिलेंडर की कमी होने का खतरा लगने लगा. कुकिंग गैस के दाम पूरी दुनिया में बढ़ गए. यह एक ऐसी तकनीक है, जिसमें पानी का इस्तेमाल होता है. इसे हाइड्रोजन कुकिंग यूनिट कहते हैं, जो पानी के जरिए गैस पैदा करती है. 

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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