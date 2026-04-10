वाह जी वाह! LPG के बगैर ही इस स्टोव से निकलेगी लौ, तकनीक देख मंत्री जी खुश हो गए

ईरान-अमेरिका की लड़ाई में होर्मुज रूट ब्लॉक हुआ, तो तेल संकट और एलपीजी की किल्लत की खबरें आने लगीं. कितना अच्छा होता कि बिना एलपीजी के ही हमें गैस की तरह जलने वाली स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत मिल जाता? रुकिए. ऐसा संभव हो गया है. जी हां, केंद्रीय उपभोक्ता मामले और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने तस्वीरें दिखाते हुए बताया है कि एक भारतीय कंपनी ने इस इंपोर्टेड स्टोव को दिखाया है. नीचे तस्वीरें देखकर आपको भी आश्चर्य होगा.

यह स्टोव खाना पकाने के लिए बिजली का इस्तेमाल करता है. आपको लगेगा कि इसमें नया क्या है. इंडक्शन वाला सिस्टम तो पहले से चल रहा है. रुकिए. इसमें नई बात यह है कि LPG का इस्तेमाल किए बगैर इस स्टोव में आग जैसी लपटें निकलती हैं. जी हां, जैसा आप घर में रोटी सेंकने के समय लौ जलती हुई देखते होंगे.

Yesterday, an Indian company demonstrated an imported stove that uses electricity to generate flame-like burners, similar to LPG, for cooking. I was truly impressed by this innovative technology and would like to see Indian manufacturers adopt and scale it domestically. Add Zee News as a Preferred Source When… pic.twitter.com/AQaNePu9N4 — Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) April 10, 2026

मिनिस्टर ने लिखा है कि वह इस नई टेक्नोलॉजी से सचमुच बहुत प्रभावित हुए. सोशल मीडिया पर दो तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि मैं चाहूंगा कि भारतीय मैन्युफैक्चरर्स भी इसे अपनाएं और देश के अंदर ही इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन करें.

पीएम सूर्य घर से जुड़कर आएगी क्रांति

जोशी ने आगे लिखा है कि जब इसे पीएम सूर्य घर योजना के साथ जोड़ा जाएगा, तो यह नई खोज LPG पर हमारी निर्भरता को कम करने में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है. पीएम सूर्य घर स्कीम के तहत सोलर पावर से बिजली बनाई जाती है.

पानी से खाना बनाने की तकनीक

इस समय, एक और टेक्नोलॉजी की काफी चर्चा है. 20-25 प्रतिशत वैश्विक तेल सप्लाई बाधित होने से भारत में कुछ लोगों को एलपीजी सिलेंडर की कमी होने का खतरा लगने लगा. कुकिंग गैस के दाम पूरी दुनिया में बढ़ गए. यह एक ऐसी तकनीक है, जिसमें पानी का इस्तेमाल होता है. इसे हाइड्रोजन कुकिंग यूनिट कहते हैं, जो पानी के जरिए गैस पैदा करती है.