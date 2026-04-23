Advertisement
trendingNow13189134
Hindi Newsटेकहोर्मुज में नाकाबंदी... गुस्‍साए ईरान की IRGC का खतरनाक खेल; बटन दबाते ही एशिया से लेकर यूरोप तक दुनिया हो जाएगी ब्लैकआउट

होर्मुज में नाकाबंदी... गुस्‍साए ईरान की IRGC का खतरनाक खेल; बटन दबाते ही एशिया से लेकर यूरोप तक दुनिया हो जाएगी 'ब्लैकआउट'

होर्मुज में जहाजों की नाकाबंदी के बीच ईरान की IRGC ने अब समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबल्स को काटने की चेतावनी दी है. अगर यह 'डिजिटल किल स्विच' दब गया, तो एशिया से यूरोप तक इंटरनेट ठप हो जाएगा.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 23, 2026, 07:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IRGC ने अब समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबल्स को काटने की चेतावनी दी है.
IRGC ने अब समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबल्स को काटने की चेतावनी दी है.

ईरान की सैन्य यूनिट Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) ने चेतावनी दी है कि पर्शियन गल्फ में समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबल्स खतरे में हैं. ईरानी न्यूज एजेंसी Tasnim News Agency की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर इन केबल्स को एक साथ नुकसान पहुंचता है- चाहे गलती से या जानबूझकर तो पूरे इलाके में बड़ा इंटरनेट आउटेज हो सकता है. यह सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है.

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज: तेल ही नहीं, डेटा का भी हाइवे

Strait of Hormuz दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है, जिसे आमतौर पर तेल सप्लाई के लिए जाना जाता है. लेकिन कम लोग जानते हैं कि यह जगह डिजिटल दुनिया के लिए भी बेहद जरूरी है. इसके नीचे फाइबर-ऑप्टिक केबल्स का बड़ा नेटवर्क फैला हुआ है, जो एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट को जोड़ता है. ये केबल्स करीब 17% से 30% तक इंटरनेट ट्रैफिक को संभालती हैं. इतना ही नहीं, ये बड़े-बड़े AI डेटा सेंटर्स और क्लाउड सर्विसेज को भी सपोर्ट करती हैं, जिनका इस्तेमाल दुनियाभर की कंपनियां करती हैं.

केबल कटने पर क्या होगा असर?

अगर ये अंडरसी केबल्स डैमेज हो जाती हैं, तो इसका असर सिर्फ इंटरनेट स्पीड पर नहीं पड़ेगा, बल्कि कई जरूरी सेवाएं भी प्रभावित होंगी. ईमेल, वीडियो कॉल, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और क्लाउड सर्विसेज जैसी चीजें इसी नेटवर्क पर निर्भर हैं. ऐसे में केबल कटने से इंटरनेट धीमा हो सकता है, सर्विसेज बार-बार डाउन हो सकती हैं और कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स सही से काम नहीं करेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत के लिए क्यों है चिंता?

भारत दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेट यूजर्स में से एक है और इसकी डिजिटल इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है. ये अंडरसी केबल्स ओमान, यूएई और पाकिस्तान जैसे देशों के जरिए गुजरती हैं, जो मौजूदा तनाव वाले इलाके के पास हैं. अगर यहां कोई बड़ी समस्या होती है, तो भारत में लाखों यूजर्स की इंटरनेट स्पीड कम हो सकती है. इसके अलावा क्लाउड सर्विसेज, डिजिटल पेमेंट सिस्टम और IT सेक्टर पर भी असर पड़ सकता है. खासकर AI और टेक सर्विसेज पर निर्भर कंपनियों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है.

पहले भी सामने आ चुकी हैं समस्याएं

फ्रांस की कंपनी Alcatel Submarine Networks, जो इन केबल्स को बिछाने का काम करती है, पहले भी “फोर्स मेज्योर” जैसी चेतावनी जारी कर चुकी है. इसका मतलब है कि किसी अप्रत्याशित घटना के कारण कंपनी अपनी सेवाएं देने में असमर्थ हो सकती है. रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी का इंस्टॉलेशन जहाज Ile De Batz भी सऊदी अरब के पास फंसा हुआ है, जिससे मरम्मत और नई इंस्टॉलेशन में दिक्कत आ सकती है.

आगे क्या हो सकता है?

यह स्थिति दिखाती है कि आज की दुनिया में इंटरनेट सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि एक जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है. अगर इन अंडरसी केबल्स को नुकसान होता है, तो इसका असर सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया में डिजिटल सेवाओं पर असर पड़ेगा. इस चेतावनी के बाद अब सभी की नजरें इस क्षेत्र पर हैं, क्योंकि यहां होने वाली कोई भी बड़ी घटना सीधे ग्लोबल इंटरनेट और डिजिटल इकोनॉमी को प्रभावित कर सकती है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

iranIRGCStrait of Hormuz

Trending news

TMC बनाम BJP की जोरदार टक्कर; सुरक्षा के कड़े इंतजाम; PM मोदी ने लोगों से की मतदान की अपील
West Bengal Election 2026
TMC बनाम BJP की जोरदार टक्कर; सुरक्षा के कड़े इंतजाम; PM मोदी ने लोगों से की मतदान की अपील
बंगाल चुनाव 2026: पहले चरण में करो या मरो की जंग, BJP-TMC के लिए निर्णायक मुकाबला आज
West Bengal Election 2026
बंगाल चुनाव 2026: पहले चरण में करो या मरो की जंग, BJP-TMC के लिए निर्णायक मुकाबला आज
बंगाल-तमिलनाडु में वोटिंग आज, ममता-स्टालिन की साख दांव पर
West Bengal Election 2026 Tamil Nadu Election 2026 Assam Election 2026
बंगाल-तमिलनाडु में वोटिंग आज, ममता-स्टालिन की साख दांव पर
तेज लू से तप रहे भारत में आज एकाएक पलटी मारेगा मौसम! इन 7 राज्यों में होगी तेज बारिश
weather update
तेज लू से तप रहे भारत में आज एकाएक पलटी मारेगा मौसम! इन 7 राज्यों में होगी तेज बारिश
बंगाल में पहले फेज का चुनाव आज, 152 सीटों पर होगी वोटिंग; ‘M फैक्टर’ तय करेगा सरकार
Assembly Elections 2026
बंगाल में पहले फेज का चुनाव आज, 152 सीटों पर होगी वोटिंग; ‘M फैक्टर’ तय करेगा सरकार
क्या तमिलनाडु में फिर लौटेगी DMK या AIADMK की होगी वापसी? आज पब्लिक सुनाएगी फैसला
Assembly Election 2026
क्या तमिलनाडु में फिर लौटेगी DMK या AIADMK की होगी वापसी? आज पब्लिक सुनाएगी फैसला
बंगाल के सियासी रण का आज पहला चरण, चुनाव में क्या-क्या बदला देखेंगे मतदाता?
Bengal Assembly Elections
बंगाल के सियासी रण का आज पहला चरण, चुनाव में क्या-क्या बदला देखेंगे मतदाता?
भारत का कौन सा राज्य कहलाता है ‘कोयला किंग’? उत्पादन न करे तो 'बत्ती' हो जाएगी गुल
India Interesting Facts in Hindi
भारत का कौन सा राज्य कहलाता है ‘कोयला किंग’? उत्पादन न करे तो 'बत्ती' हो जाएगी गुल
'हिंदू संप्रदायों को एक-दूसरे के लिए मंदिरों के द्वार खोलने होंगे': जस्टिस नागरत्ना
Supreme Court
'हिंदू संप्रदायों को एक-दूसरे के लिए मंदिरों के द्वार खोलने होंगे': जस्टिस नागरत्ना
घाटी में NIA का बड़ा एक्शन, सुसाइड अटैक केस में JeM के गुर्गो की संपत्तियां जब्त
Jammu-kashmir
घाटी में NIA का बड़ा एक्शन, सुसाइड अटैक केस में JeM के गुर्गो की संपत्तियां जब्त