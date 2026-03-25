होर्मुज सब तबाह करेगा ! LPG के बाद गर्मी में उबलने के लिए रहिए तैयार, बेडरूम तक पहुंचा ईरान का युद्ध

दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' (Strait of Hormuz) में छिड़ी जंग की चिंगारी अब सीधे आपके बेडरूम तक पहुंचने वाली है. ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव ने न केवल ग्लोबल सप्लाई चेन को हिला दिया है, बल्कि इसका सीधा असर भारत के मिडिल क्लास परिवारों की जेब और सुकून पर पड़ने वाला है. भारत में बढ़ती गर्मी के बीच एयर कंडीशनर की डिमांड बढ़ने वाली है, लेकिन इससे पहले ही इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, LPG की कमी के कारण AC बनाने वाली कंपनियों की लागत तेजी से बढ़ रही है. Nuvama की रिपोर्ट बताती है कि इस संकट ने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को प्रभावित कर दिया है, जिससे कंपनियों के सामने उत्पादन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है.

क्यों हुई LPG की कमी

LPG की कमी के पीछे कई वजहें हैं. ग्लोबल स्तर पर चल रहे भू-राजनीतिक तनाव और सप्लाई चेन में आई दिक्कतों के कारण सरकार ने घरेलू इस्तेमाल को प्राथमिकता दी है. इसका असर यह हुआ कि इंडस्ट्री और Electronic Manufacturing Services (EMS) कंपनियों को कम LPG मिल रही है. यह समस्या ऐसे समय में आई है जब कंपनियां गर्मियों के सीजन के लिए तैयारी कर रही थीं, जिससे उनकी प्लानिंग पर असर पड़ा है.

AC बनाने में LPG क्यों जरूरी

एयर कंडीशनर बनाने में “हीट एक्सचेंजर ब्रेजिंग” नाम की प्रक्रिया होती है, जिसमें LPG का इस्तेमाल किया जाता है. यह एक अहम और सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है. LPG की कमी के कारण कंपनियों को इस प्रक्रिया में दिक्कत आ रही है और उन्हें दूसरे विकल्प तलाशने पड़ रहे हैं.

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कंपनियों ने क्या निकाला ऑप्शन

कई बड़ी कंपनियों ने अब LPG की जगह “ऑक्सी-एसीटिलीन” गैस का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, ताकि उत्पादन जारी रखा जा सके. लेकिन यह विकल्प भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है. इसका उत्पादन कच्चे तेल और लाइमस्टोन पर निर्भर करता है, जिनका बड़ा हिस्सा विदेशों से आता है. रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के करीब 94% लाइमस्टोन इम्पोर्ट मिडिल ईस्ट से होते हैं, जिससे यह विकल्प भी ग्लोबल मार्केट के उतार-चढ़ाव पर निर्भर हो जाता है.

बढ़ती लागत और महंगे होते AC

इन सभी वजहों से AC बनाने की लागत बढ़ गई है. कंपनियों ने इस बढ़ती लागत को कवर करने के लिए कीमतें बढ़ानी शुरू कर दी हैं. ग्राहकों के लिए AC की कीमतों में 5% से 10% तक की बढ़ोतरी देखी जा रही है. LG Electronics इंडिया ने भी अपने रूम AC की कीमतों में 10% तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जबकि अन्य प्रोडक्ट्स में करीब 5% की बढ़ोतरी की गई है.

अन्य चुनौतियां भी बनी परेशानी

LPG संकट के अलावा इंडस्ट्री को और भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. 2025 की गर्मी कमजोर रहने के बाद इस साल उत्तर भारत में बेमौसम बारिश ने डिमांड को प्रभावित किया है. इसके अलावा, भारतीय रुपये की कमजोरी और नए स्टार रेटिंग नियमों के कारण कंपनियों का खर्च और बढ़ गया है. रिपोर्ट के अनुसार, इन सभी कारणों से कुल कीमतों में 8% से 14% तक बढ़ोतरी की जरूरत पड़ सकती है.

आगे क्या रहेगा असर

हालांकि कंपनियों को उम्मीद है कि 2026 की चौथी तिमाही में उनकी कमाई में थोड़ी बढ़ोतरी होगी, लेकिन EMS कंपनियों के लिए स्थिति अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी रहेगी. उनके लिए मुनाफा और रेवेन्यू दोनों पर दबाव बना रहेगा.

आम यूजर के लिए क्या मतलब

इस पूरी स्थिति का सीधा असर ग्राहकों पर पड़ेगा. आने वाले समय में AC खरीदना महंगा हो सकता है और ऑफर्स भी कम देखने को मिल सकते हैं. अगर आप नया AC खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो जल्दी फैसला लेना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि आगे कीमतें और बढ़ सकती हैं.