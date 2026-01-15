Advertisement
trendingNow13075455
Hindi NewsटेकAI का ऐसे करेंगे इस्तेमाल, तो मिलेगी मनचाही नौकरी! घंटों का काम भी होगा मिनटों में; जानें वो सीक्रेट ट्रिक्स

AI का ऐसे करेंगे इस्तेमाल, तो मिलेगी मनचाही नौकरी! घंटों का काम भी होगा मिनटों में; जानें वो सीक्रेट ट्रिक्स

How to use AI for Job: आज के दौर में हर कोई स्मार्ट वर्क की बात कर रहा है लेकिन इसे हकीकत में बदलने का सबसे बड़ा जरिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI बनकर सामने आ रहा है. सोशल मीडिया और इंटरनेट पर AI की चर्चा तो बहुत हो रही है पर असली सवाल यह है कि क्या यह वाकई आपको आपकी मनचाही नौकरी दिलाने में भी मदद कर सकता है? जानकारों का मानना है कि हां. अगर AI से काम करवाने की सही ट्रिक्स सीख लें तो आप कठिन कामों को भी घंटों के बजाय मिनटों में कर सकते हैं.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 15, 2026, 04:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI का ऐसे करेंगे इस्तेमाल, तो मिलेगी मनचाही नौकरी! घंटों का काम भी होगा मिनटों में; जानें वो सीक्रेट ट्रिक्स

How to use AI for Job: आज के डिजिटल युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI केवल सवालों के जवाब या गप्पे मारने का साधन नहीं है बल्कि यह स्मार्ट टूल आपके बड़े-बड़े कामों और समस्या को बिना देर किए आसानी से सुझला सकता है. अब यह आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक पावरफुल टूल बन गया है. अगर आप भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं या ऑफिस ईमेल लिखने में घंटों समय बर्बाद करते हैं तो AI टूल आपका काम आसान बना सकता है और समय की बचत करा सकता है. इतना ही नहीं अगर आप अपना ईमेल, रिज्यूमे और कवर लेटर परफेक्ट और जरा हटकर बनाते हैं तो यह जरूरी लोगों का ध्यान खींचता है और हो सकता है कि आपकी स्किल को देखते हुए आपको सेलेक्टेड लिस्ट में शामिल भी कर लिया जाए!

लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर AI से सही काम कैसे करवाया जाए? ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता होता है. तो आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस कि कैसे आप AI की मदद से अपनी प्रोफेशनल लाइफ को आसान बना सकते हैं और समय की बचत कर सकते हैं.

शुरुआत करें क्लियर प्रॉम्प्ट से
अगर आप एआई से कोई ईमेल या फिर रिज्यूमे बनवाना चाहते हैं तो सबसे पहले किसी एआई के वेबसाइट या ऐप पर जाएं. अब यहां पर AI को कभी भी गोल-मोल आदेश यानी प्रॉम्ट न दें. अगर आप ईमेल लिखवाना चाहते हैं तो यह एकदम साफ-साफ बताएं कि आप किस लिए और किसे ईमेल लिखवा रहे हैं. जैसे एक फॉर्मल ईमेल लिखो कहने की जगह पर आप एआई को यह प्रॉम्ट दे सकते हैं कि मेरे मैनेजर के लिए एक फॉर्मल ईमेल लिखो जिसमें मैं कल की बीमारी की छुट्टी मांग रहा हूं. टोन को जरूर क्लियर कर दें जैसे  जैसे फॉर्मल, कैजुअल या फ्रेंडली.

Add Zee News as a Preferred Source

रिज्यूमे भी बनाएगा शानदार

वहीं अगर आप AI की सहायता से एक अच्छा रिज्यूमे बनवाना चाहते हैं तो एआई को अपनी सही और पूरी जानकारी दें. एआई जानकारी को संवाल कर अच्छा रिज्यूमे तैयार कर सकता है. अपनी पुरानी वर्क डिटेल्स, एजुकेशन और स्किल्स को एआई से बताएं और उसे कहे कि इसे एक प्रोफेशनल रिज्यूमे फॉर्मेट में बदलें और बड़ी और खास चीजों को हाईलाइट करो. इससे आपका रिज्यूमे बिना किसी फालतू रिपीटेशन के क्लीन और प्रभावशाली दिखेगा. लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप डेट और जरूरी डिटेल्स को एक बार जरूर चेंक करें.

जॉब डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करें 
अगर आप एआई की सहायता से कवर लेटर लिखवाना चाहते हैं तो भी कुछ बातों का ध्यान देना जरूरी होता है. कवर लेटर लिखते समय सबसे बड़ी गलती कॉपी-पेस्ट वाली होती है. इसलिए सही तरीका यह है कि आप जिस कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका जॉब डिस्क्रिप्शन कॉपी करें और AI को भेज दें. साथ में अपनी प्रोफाइल पेस्ट करें और प्रॉम्ट दें-मेरे एक्सपीरियंस को इस जॉब की जरूरतों से जोड़ते हुए एक कस्टमाइज्ड कवर लेटर तैयार करो. इससे रिक्रूटर को लगेगा कि आपने उस खास रोल के लिए मेहनत की है.
 
इन बातों का भी रखें ध्यान
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि AI का पहला ड्राफ्ट शायद परफेक्ट न हो. इसकी असली ताकत रिफाइनिंग में है. तो अगर ड्राफ्ट बहुत बड़ा है तो दूसरी बार प्रॉम्ट दें- इसे थोड़ा छोटा और पॉइंट-टू-पॉइंट करो. अगर यह सही न लग रहा होतो नए प्रॉम्ट में कहें कि इसमें थोड़ा बदलाव करो और नए प्वाइंट्स को शामिल करो. सबसे अच्छी बात यह है कि आप तब तक बदलाव करवा सकते हैं जब तक आप संतुष्ट न हो जाएं.

ये भी पढ़ेंः सावधान! Air India की कई फ्लाइट्स पर लगा ब्रेक, क्या आपकी फ्लाइट भी हो गई है कैंसिल?

खुद एडिट करना न भूलें
AI एक असिस्टेंट है इंसान नहीं. कोई भी ईमेल या रिज्यूमे भेजने से पहले उसे एक बार जरूर चेक करें. कहीं-कहीं AI रोबोटिक शब्दों का इस्तेमाल करता है वहां अपनी भाषा को जोड़ते हुए जरूरी बदलाव करें. नाम, फोन नंबर और डेट को चेक करना बिलकुल भी न भूलें जिससे कोई भी गलती न रह जाए.

ये भी पढे़ंः इस मामले में चीने से भी आगे निकला भारत! अमेरिका ने थामा हाथ, वजह जानकर ड्रैगन हैरान

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

How to use AI for jobAI resume builder tips

Trending news

दिल्ली में बड़ी घटना से बचा एयर इंडिया का विमान, कंटेनर से टकराकर खराब हुआ इंजन
AIR INDIA
दिल्ली में बड़ी घटना से बचा एयर इंडिया का विमान, कंटेनर से टकराकर खराब हुआ इंजन
I-PAC छापेमारी मामले में बंगाल सरकार को झटका, SC ने सीएम ममता को जारी किया नोटिस
mamata banarjee
I-PAC छापेमारी मामले में बंगाल सरकार को झटका, SC ने सीएम ममता को जारी किया नोटिस
मरकर भी धड़केगा अयोना का दिल, बच्ची की मौत से टूटे मां-बाप ने डोनेट किया ऑर्गन
Kerala News
मरकर भी धड़केगा अयोना का दिल, बच्ची की मौत से टूटे मां-बाप ने डोनेट किया ऑर्गन
CSPOC सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, कहा- UPI से वैक्सीन तक, दुनिया में भारत की मौजूदगी
NARENDRA MODI SPEECH
CSPOC सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, कहा- UPI से वैक्सीन तक, दुनिया में भारत की मौजूदगी
वे वही दोहरा रहे हैं..BMC चुनाव में स्याही की जगह मार्कर? राज ठाकरे ने सरकार को घेरा
BMC elections
वे वही दोहरा रहे हैं..BMC चुनाव में स्याही की जगह मार्कर? राज ठाकरे ने सरकार को घेरा
इनको वेतन कौन देता है? उद्धव ठाकरे ने नगर निगम चुनावों की देरी पर उठाए गंभीर सवाल
Maharashtra municipal elections
इनको वेतन कौन देता है? उद्धव ठाकरे ने नगर निगम चुनावों की देरी पर उठाए गंभीर सवाल
13 साल से कोमा में पड़े हरीश राणा पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
Supreme Court Harish Rana
13 साल से कोमा में पड़े हरीश राणा पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
I-PAC के दफ्तर क्यों पहुंच गईं सीएम ममता? सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह गंभीर मामला
IPAC Raid
I-PAC के दफ्तर क्यों पहुंच गईं सीएम ममता? सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह गंभीर मामला
'आस्था, संस्कृति और...', PM मोदी ने की गौ सेवा, मकर संक्रांति पर खिलाया चारा
PM Modi
'आस्था, संस्कृति और...', PM मोदी ने की गौ सेवा, मकर संक्रांति पर खिलाया चारा
BMC चुनाव में BJP नेता गणेश नाइक का नाम वोटर लिस्ट से कटा, EC पर लगाए गंभीर आरोप
BMC Election 2026
BMC चुनाव में BJP नेता गणेश नाइक का नाम वोटर लिस्ट से कटा, EC पर लगाए गंभीर आरोप