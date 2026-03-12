Stryker Cyberattack: 50 टेराबाइट डेटा चोरी! ईरानी हैकर्स का Stryker पर बड़ा हमला, दी चेतावनी- 'साइबर युद्ध का नया अध्याय शुरू'

Advertisement
Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 12, 2026, 01:43 PM IST
अमेरिका की प्रमुख मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनी Stryker ने पुष्टि की है कि उसके सिस्टम पर एक साइबर हमला हुआ है, जिससे उसके ग्लोबल नेटवर्क में बाधा आई है. रिपोर्ट के अनुसार इस हमले के कारण कंपनी के कुछ सिस्टम तक पहुंच सीमित हो गई है और कई सेवाएं प्रभावित हुई हैं. यह जानकारी कंपनी ने अमेरिकी नियामक संस्था U.S. Securities and Exchange Commission में दाखिल दस्तावेज में दी है. Stryker दुनिया की बड़ी मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक है. कंपनी में करीब 56,000 कर्मचारी काम करते हैं और यह 61 देशों में अपने ऑपरेशन चलाती है.

कंपनी ने कहा- सिस्टम में सुधार का काम जारी
कंपनी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर बताया कि साइबर हमले के कारण जो तकनीकी बाधा आई है, उसे ठीक करने का काम लगातार जारी है. कंपनी का कहना है कि फिलहाल किसी प्रकार के मालवेयर या रैनसमवेयर के सबूत नहीं मिले हैं. साथ ही कंपनी का मानना है कि यह समस्या उसके आंतरिक Microsoft सिस्टम के वातावरण तक ही सीमित है. इसका मतलब यह है कि फिलहाल बाहरी सिस्टम या ग्राहकों के उपकरणों पर सीधे असर पड़ने के संकेत नहीं मिले हैं.

ईरान से जुड़े हैकिंग ग्रुप ने ली जिम्मेदारी
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस साइबर हमले की जिम्मेदारी एक ईरान से जुड़े हैकिंग समूह ने ली है. बताया जा रहा है कि इस समूह ने अपने Telegram चैनल पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि यह हमला “साइबर युद्ध के नए अध्याय” की शुरुआत है. हैकिंग ग्रुप ने यह भी दावा किया है कि उसने कंपनी के करीब 50 टेराबाइट डेटा पर कब्जा कर लिया है. हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है.

कंपनी ने ग्राहकों को दी सुरक्षा की जानकारी
Stryker ने अपने अपडेट में कहा है कि उसके कुछ प्रमुख मेडिकल उत्पाद पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनका इस्तेमाल सामान्य रूप से किया जा सकता है. इनमें कंपनी के रोबोटिक सर्जरी सिस्टम Mako, कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म Vocera और मेडिकल डिवाइस LIFEPAK35 शामिल हैं. कंपनी के अनुसार इन उत्पादों के इस्तेमाल से मरीजों की सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं है.

ऑर्डर और सप्लाई पर क्या असर पड़ा
कंपनी ने बताया कि साइबर हमले से पहले जो ऑर्डर दर्ज किए गए थे, उनका रिकॉर्ड मौजूद है और सिस्टम ठीक होते ही उन्हें भेज दिया जाएगा. जो नए ऑर्डर हमले के बाद आए हैं, उनकी जांच की जा रही है. कंपनी अपने इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर सिस्टम को जल्द से जल्द फिर से चालू करने के लिए काम कर रही है.

कर्मचारियों से संपर्क करना सुरक्षित
Stryker ने यह भी स्पष्ट किया है कि कंपनी के कर्मचारियों और सेल्स प्रतिनिधियों से ईमेल और फोन के जरिए संपर्क करना सुरक्षित है. कंपनी का कहना है कि वह इस पूरी स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और ग्राहकों, पार्टनर्स तथा अन्य हितधारकों को नियमित रूप से अपडेट देती रहेगी.

कंपनी का कहना- ग्राहकों और मरीजों की सुरक्षा सबसे जरूरी
Stryker ने अपने बयान में कहा कि इस समय उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता ग्राहकों और मरीजों की सुरक्षा है. कंपनी के तकनीकी विशेषज्ञ तेजी से काम कर रहे हैं ताकि साइबर हमले के असर को समझा जा सके और सिस्टम को सामान्य स्थिति में वापस लाया जा सके.

साइबर हमलों का बढ़ता खतरा
हाल के वर्षों में हेल्थकेयर और मेडिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर साइबर हमलों के लिए बड़ा निशाना बनते जा रहे हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि इन कंपनियों के पास बड़ी मात्रा में संवेदनशील डेटा होता है, इसलिए हैकर्स उन्हें निशाना बनाते हैं.

