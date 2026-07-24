/Jantar Mantar Protest का असर! TCS ने अचानक जारी किया फरमान, कर्मचारियों में मची खलबली

देश की सबसे बड़ी आईटी सेवा प्रदाता कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) को दिल्ली में हो रहे छात्र प्रदर्शनों की वजह से बड़ा कदम उठाना पड़ा है. मनी कंट्रोल की खबर के मुताबिक, सेंट्रल दिल्ली के जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में NEET पेपर लीक के विरोध में जारी छात्र आंदोलन के कारण दफ्तर का कामकाज प्रभावित हुआ है. इसके चलते कंपनी ने अपने दिल्ली कैंपस के कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से नोएडा या गुरुग्राम दफ्तर में रिपोर्ट करने की एडवाइजरी जारी कर दी है.
सेंट्रल दिल्ली की पीटीआई (PTI) बिल्डिंग स्थित टीसीएस (TCS) कैंपस के आसपास कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और छात्र संगठनों द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है. NEET परीक्षा में कथित धांधली को लेकर हो रहे इस विरोध प्रदर्शन की वजह से आसपास के इलाकों में ट्रैफिक और सुरक्षा की गंभीर समस्या पैदा हो गई है. इसे ध्यान में रखते हुए टीसीएस प्रबंधन ने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए यह आपातकालीन कदम उठाया है.
कंपनी द्वारा जारी एक आंतरिक एडवाइजरी के अनुसार, दिल्ली दफ्तर में तैनात कर्मचारियों को अस्थायी तौर पर नोएडा या गुरुग्राम स्थित टीसीएस डिलीवरी सेंटरों से काम करने का निर्देश दिया गया है. जिन कर्मचारियों के लिए इन दोनों शहरों के दफ्तरों में पहुंचना संभव नहीं है, उन्हें विशेष श्रेणी के तहत वर्क फ्रॉम ऑफिस (WFO) में छूट के लिए आवेदन करने को कहा गया है.
एडवाइजरी में साफ कहा गया है कि जो कर्मचारी नोएडा या गुरुग्राम दफ्तर नहीं आ सकते, वे 'कैलामिटी एक्जीजेंसी' (Calamity Exigency) कैटेगरी के तहत ऑफिस आने से छूट की मांग कर सकते हैं. कंपनी ने यह व्यवस्था केवल दो दिनों के आपातकालीन प्रबंध के रूप में शुरू की है ताकि कोई भी कर्मचारी रास्ते के हंगामे या जाम में न फंसे.
इस बीच, टीसीएस ने यह स्पष्ट किया है कि यह एडवाइजरी केवल दिल्ली कैंपस के कर्मचारियों के लिए है और कंपनी की समग्र वर्क फ्रॉम ऑफिस (WFO) नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है. टीसीएस अपने कर्मचारियों के लिए हफ्ते में पूरे पांचों दिन दफ्तर से काम करना अनिवार्य कर चुकी है और इसका पालन न करने पर बोनस व परफॉरमेंस पे पर सीधा असर पड़ता है.
नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में टीसीएस का बहुत बड़ा नेटवर्क है. दिल्ली के अलावा कंपनी के पास नोएडा और गुरुग्राम में बड़े डिलीवरी सेंटर्स मौजूद हैं. इसी कारण कंपनी अपने दिल्ली के कर्मचारियों को बिना कामकाज रोके दूसरी लोकेशन पर शिफ्ट करने में सफल रही है. फिलहाल स्थिति सामान्य होने तक यह वैकल्पिक व्यवस्था लागू रहेगी.