X Down: चलते-चलते अचानक ठप हुआ एक्स! खुलते ही दिखा रहा Error, Elon Musk के प्लेटफॉर्म पर मचा हाहाकार

X Down: सोशल मीडिया की दुनिया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है. दिग्गज बिजनेसमैन एलन मस्क का माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X अचानक पूरी तरह ठप हो गया है. आज सुबह-सुबह जैसे ही यूजर्स ने अपना अकाउंट खोलना चाहा, उका उकाउंट नहीं खुल रहा है.
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X Down: दिग्गज माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X आज अचानक सुबह सुबह भारत के कई हिस्सों में डाउन हो गया. यूजर्स ने रिपोर्ट किया है कि उन्हें अपनी फीड रिफ्रेश करने, पोस्ट शेयर करने और डायरेक्ट मैसेज यानी DM करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है. भारत में X के हजारों यूजर्स इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं. खास बात यह है कि कुछ ही घंटों में यह दूसरी बार है जब X को कई यूजर्स के लिए डाउनटाइम का सामना करना पड़ रहा है. X डाउन की समस्या 31 मार्च की शाम से ही कुछ यूजर्स को हो रही है. हालांकि जब X पर पहली बार समस्या हुई थी तब भारत से ज्यादा शिकायतें नहीं मिली थीं, लेकिन दूसरी बार जब दिक्कत आई तो Downdetector पर शिकायतें काफी ज्यादा बढ़ गई. इस दौरान प्लेटफॉर्म पर 600 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गईं जो 6:38 AM पर सबसे ज्यादा थीं.
मॉनिटरिंग साइट DownDetector के अनुसार, यूजर्स ने ईस्टर्न टाइम के हिसाब से शाम करीब 4:20 बजे X में दिक्कतें आने की शिकायत करना शुरू हुआ, और यह संख्या तेजी से बढ़कर 20,000 से ज्यादा हो गई. हालांकि, कुछ यूजर्स ने कहा कि वे बिना किसी रुकावट के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर पा रहे हैं. कई यूजर्स ने फीड लोड न होने, ऐप पर Error आने और जरूरी सुविधाओं तक पहुंचने में परेशानी जैसी समस्याओं की रिपोर्ट की. Downdetector के डेटा के मुताबिक इन शिकायतों में से 46% यूजर्स ने कहा कि उन्हें X ऐप को एक्सेस करने में समस्या आ रही है, 27% ने कहा कि उन्हें X Feed में दिक्कत आ रही है और 16% ने इसकी वेबसाइट में दिक्कत होने की रिपोर्ट की.
इस पर एक यूजर्स के सवाल का जवाब देते हुए X के AI चैटबॉट ग्रोक ने उत्तर दिया टेक्निकल खराबी के कारण X कुछ यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं है फीड लोड नहीं हो रहा है, Error दिखाई दे रहा है. ग्रोक ने आगे यह भी कहा कि अभी तक कोई आधिकारिक कारण जारी नहीं किया गया है, जल्द ही इसे वापस सही कर लिया जाएगा.
X (Twitter) is reportedly down for thousands of users right now. Is it down for you as well? #X #XDown #TwitterDown https://t.co/MtExmXdxqb
— StatusIsDown (@status_is_down) April 1, 2026
इससे पहले भी 26 मार्च को भी इसी तरह की समस्या का सामना यूजर्स को करना पड़ा था. 26 मार्च को भी हजारों यूजर्स ने प्लेटफॉर्म के साथ समस्याओं की शिकायत की. उस समय 15,000 से ज्यादा यूजर्स ने लॉगिन करने, ऐप तक पहुंचने और टाइमलाइन लोड करने में कठिनाइयों सहित कई समस्याओं की रिपोर्ट किया था.
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