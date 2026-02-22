गर्मी की 'टेंशन' खत्म! फ्रिज में अपनाएं ये सीक्रेट टिप्स, कूलिंग होगी डबल और बिजली का बिल होगा कम

Advertisement
Fridge Summer Tips: गर्मी में हम सभी के घरों में सबसे ज्यादा काम आने वाली मशीन फ्रिज ही होती है. लोग कहीं बाहर से आते हैं तो सबसे पहले ठंडा पानी खोजते हैं. ऐसे में दिन भर फ्रिज का यूज होता रहता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सर्दी से गर्मी के मौसम में जाने से पहले अगर आप फ्रिज की सेटिंग नहीं बदलते, तो यह न सिर्फ कूलिंग कम करता है बल्कि आपकी जेब पर बिजली बिल का भारी बोझ भी डालता है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 22, 2026, 02:22 PM IST
Fridge Summer Tips: धीरे-धीरे अब सूरज के तेवर तीखे होने लगे हैं. जैसे-जैसे गर्मी तेज होगी, घर में सबसे ज्यादा काम करने वाली मशीन फ्रिज बन जाएगी. दिनभर फ्रिज का दरवाजा खुलता-बंद होता रहेगा. ठंडा पानी, दही, सब्जी या रात का बचा हुआ खाना सब उसी के भरोसे रहेंगे. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मौसम बदलते ही फ्रिज की सेटिंग भी बदलनी होती है. नहीं तो वह कूलिंग कम और ब‍िजली की खपत ज्‍यादा करने लगता है. आज हम आपको इसके लिए ऐसी जादुई सेटिंग्स और टिप्स बताने जा रहे हैं, जिससे आपका फ्रिज गर्मी में शिमला जैसी ठंडक देगा.

क्यों जरूरी है ये सेटिंग्स?
गर्मियों में बाहर का तापमान बढ़ जाता है. ऐसे में फ्रिज को अंदर ठंडक बनाए रखने के लिए ज्यादा काम करना पड़ता है. अगर आपने तापमान बहुत कम कर दिया तो कंप्रेसर बार-बार चलेगा और बिजली खपत बढ़ेगी. और अगर तापमान सही नहीं रखा तो खाना जल्दी खराब हो सकता है. ऐसे में यहां बताई गई सेटिंग्स आपके बहुत काम आने वाली हैं.

थर्मामीटर सेटिंग का गणित समझें
सर्दियों में हम फ्रिज को 1 या 2 नंबर पर रखते हैं, लेकिन गर्मियों में यह सेटिंग काम नहीं आती. गर्मी बढ़ते ही फ्रिज के अंदर लगे डायल को 4 से 6 (Medium to High) के बीच सेट करें. इससे कंप्रेसर को पता चलता है कि बाहर गर्मी ज्यादा है और उसे अंदर का तापमान मेंटेन करने के लिए ज्यादा कूलिंग करनी है. अगर आप इसे लो पर रखेंगे, तो दूध और सब्जियां जल्दी खराब हो सकती हैं. वहीं फ्रीजर के लिए माइनस 18 डिग्री के आसपास सेटिंग बेहतर रहती है.

दीवार से सटाकर न रखें फ्रिज
अक्सर हम अपने घर या कमरे में जगह बचाने के चक्कर में फ्रिज को बिल्कुल दीवार से सटाकर रख देते हैं. यह गर्मियों में फ्रिज की सेहत के लिए सबसे खतरनाक है. इसलिए आपको कभी भी फ्रिज के पीछे वाले हिस्से (कंडेंसर कॉइल्स) और दीवार के बीच कम से कम 6 से 10 इंच की दूरी रखनी चाहिए. इससे फ्रिज के अंदर की गर्मी पीछे से बाहर निकलती है. अगर हवा के आने-जाने की जगह नहीं होगी, तो कंप्रेसर गरम होकर ट्रिप कर जाएगा और कूलिंग बंद हो जाएगी. दीवार से दूरी रखने पर बिजली की खपत 10-15% तक कम हो जाती है.

रबर की पट्टी (Gasket) का कागज टेस्ट
क्या आपका फ्रिज देर तक चलने के बाद भी ठंडा नहीं हो रहा? तो इसका एक कारण हो सकता है कि फ्रिज की ठंडी हवा बाहर निकल रही हो. इसको चेक करने के लिए आप फ्रिज के दरवाजे पर लगी रबर की पट्टी (Gasket) के बीच एक कागज का टुकड़ा फंसाकर दरवाजा बंद करें. अगर कागज आसानी से बाहर खिंच आए, तो समझ लीजिए रबर ढीली है. अगर रबर थोड़ी ढीली है, तो उस पर हल्का गरम पानी डाल दें. इससे वह फिर से चिपकने लगेगी. लेकिन अगर ज्यादा खराब है, तो तुरंत उसे बदलवा दें.

बार-बार दरवाजा खोलने की आदत बदलें
कई लोग गर्मी में हर 5 मिनट में फ्रिज खोलकर देखते हैं. हर बार दरवाजा खोलने पर बाहर की गरम हवा अंदर जाती है और अंदर की ठंडक बाहर निकलती है. इससे कंप्रेसर पर दबाव बढ़ता है और बिल ज्यादा आता है. बोतलों को एक साथ निकालें और काम होने पर तुरंत बंद करें.

फ्रिज को ठूंस-ठूंस कर न भरें
कई बार लोग घर में मेहमान आने से पहले या हफ्ते भर की सब्जी एक साथ फ्रिज में भर लेते हैं. इससे ठंडी हवा अंदर घूम नहीं पाती. इसका नतीजा यह होता है कि कुछ चीजें ज्यादा ठंडी और कुछ कम ठंडी रह जाती हैं. कोशिश करें कि सामान के बीच थोड़ा खाली स्थान रहे, जिससे फ्रिज के अंदर हवा आसानी से फैल सके.

