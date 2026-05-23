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Hindi NewsटेकSummercool Air Cooler Review: बड़े कमरे को मिनटों में ठंडा करने वाला कूलर, लेकिन जान लें खूबियां और कमियां

Summercool Air Cooler Review: बड़े कमरे को मिनटों में ठंडा करने वाला कूलर, लेकिन जान लें खूबियां और कमियां

SUMMERCOOL Tiara 95L का डिजाइन साधारण लेकिन मजबूत है. इसमें पॉलीएथिलीन (PE) बॉडी दी गई है, जो लंबे समय तक टिकाऊ रहने में मदद करती है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 23, 2026, 01:04 PM IST
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इस कूलर की सबसे बड़ी खूबी इसकी दमदार कूलिंग क्षमता है, जो बड़े कमरों को भी प्रभावी तरीके से ठंडा कर सकती है.
इस कूलर की सबसे बड़ी खूबी इसकी दमदार कूलिंग क्षमता है, जो बड़े कमरों को भी प्रभावी तरीके से ठंडा कर सकती है.

SUMMERCOOL Tiara 95L Desert Air Cooler Review: गर्मी के मौसम में एक ऐसा एयर कूलर ढूंढ़ना आसान नहीं होता जो बड़े कमरे को अच्छी तरह ठंडा कर सके और बिजली की खपत भी कम रखे. SUMMERCOOL Tiara 95L Desert Air Cooler इसी जरूरत को ध्यान में रखकर बनाया गया है. यह एक बड़े साइज का डेजर्ट कूलर है, जिसे घर, ऑफिस या बड़े हॉल जैसे स्थानों के लिए डिजाइन किया गया है. कंपनी का दावा है कि इसमें 45 फीट तक एयर थ्रो, दमदार मोटर और कम बिजली खपत जैसी खूबियां मिलती हैं. कुछ दिनों के इस्तेमाल और स्पेसिफिकेशन को देखने के बाद यह साफ होता है कि यह कूलर बड़े कमरों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है, जानिए किसके लिए बेस्ट रहेगा ये कूलर...

डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी

SUMMERCOOL Tiara 95L का डिजाइन साधारण लेकिन मजबूत है. इसमें पॉलीएथिलीन (PE) बॉडी दी गई है, जो लंबे समय तक टिकाऊ रहने में मदद करती है. ग्रे कलर इसे प्रीमियम लुक देता है. कूलर का आकार बड़ा है, इसलिए इसे रखने के लिए पर्याप्त जगह की जरूरत होती है. इसकी फ्री-स्टैंडिंग डिजाइन के कारण इसे घर या ऑफिस में आसानी से कहीं भी रखा जा सकता है.

कूलिंग परफॉर्मेंस

इस कूलर की सबसे बड़ी ताकत इसकी कूलिंग क्षमता है. कंपनी के अनुसार इसमें 5600 CMH एयर फ्लो और लगभग 45 फीट तक एयर थ्रो मिलता है. बड़े कूलिंग पैड और एंटी-बैक्टीरियल Hexacool टेक्नोलॉजी की वजह से ठंडी हवा का अनुभव बेहतर होता है. यदि आपका कमरा 400 वर्ग फीट के आसपास है, तो यह कूलर प्रभावी कूलिंग देने में सक्षम है. गर्म और शुष्क इलाकों में इसका प्रदर्शन और बेहतर देखने को मिलता है.

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बिजली खपत और इन्वर्टर सपोर्ट

SUMMERCOOL Tiara 95L की एक खास बात इसकी कम बिजली खपत है. यह इन्वर्टर कम्पैटिबल है, जिससे बिजली कटौती के दौरान भी कूलिंग जारी रहती है. ऐसे क्षेत्रों में जहां पावर कट आम बात है, यह फीचर काफी उपयोगी साबित होता है. डबल बॉल बेयरिंग मोटर लंबी उम्र और बेहतर दक्षता प्रदान करती है.

उपयोग और मेंटेनेंस

कूलर में वॉटर लेवल इंडिकेटर दिया गया है, जिससे पानी की मात्रा आसानी से देखी जा सकती है. इसके अलावा ड्रेनेज होल की सुविधा सफाई को आसान बनाती है. Altoria Pump बेहतर पानी सर्कुलेशन और लंबे समय तक भरोसेमंद प्रदर्शन देने में मदद करता है. नॉब कंट्रोल सिस्टम भी इस्तेमाल में आसान है और किसी तकनीकी जानकारी की जरूरत नहीं पड़ती.

SUMMERCOOL Tiara 95L की 5 खूबियां

- इस कूलर की सबसे बड़ी खूबी इसकी दमदार कूलिंग क्षमता है, जो बड़े कमरों को भी प्रभावी तरीके से ठंडा कर सकती है.
- 45 फीट एयर थ्रो और हाई एयरफ्लो की वजह से हवा कमरे के हर कोने तक पहुंचती है.
- इन्वर्टर कम्पैटिबिलिटी इसे बिजली कटौती वाले क्षेत्रों के लिए बेहतरीन ऑप्शन बनाती है.
- एंटी-बैक्टीरियल Hexacool पैड्स ताजी और अपेक्षाकृत साफ हवा देने में मदद करते हैं.
- कम बिजली खपत और डबल बॉल बेयरिंग मोटर लंबे समय तक किफायती उपयोग सुनिश्चित करती है.

SUMMERCOOL Tiara 95L की 3 कमियां

- यह कूलर छोटे कमरों के लिए काफी बड़ा साबित हो सकता है और जरूरत से ज्यादा जगह घेरता है.
- पानी से भरने के बाद इसका वजन काफी बढ़ जाता है, जिससे इसे बार-बार इधर-उधर ले जाना आसान नहीं रहता.
- बड़े आकार के कारण स्टोरेज के समय भी अतिरिक्त जगह की जरूरत पड़ती है.

क्या आपको यह कूलर खरीदना चाहिए?

अगर आपके घर में बड़ा कमरा, हॉल या ऑफिस स्पेस है और आप एक ऐसा एयर कूलर चाहते हैं जो लंबी दूरी तक ठंडी हवा पहुंचा सके, तो SUMMERCOOL Tiara 95L एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है. इसकी बड़ी टैंक क्षमता, इन्वर्टर सपोर्ट और मजबूत कूलिंग परफॉर्मेंस इसे गर्मियों के लिए उपयोगी बनाती है. हालांकि छोटे कमरों या सीमित जगह वाले घरों में रहने वाले लोगों के लिए इसका बड़ा आकार परेशानी का कारण बन सकता है. कुल मिलाकर बड़े स्पेस के लिए यह एक वैल्यू-फॉर-मनी डेजर्ट एयर कूलर माना जा सकता है.

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About the Author
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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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SUMMERCOOLDesert Air Cooler ReviewBest Air Cooler For Large Room95L Air Cooler

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