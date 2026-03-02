सूरज हुआ 'बेदाग'! 4 साल में पहली बार गायब हुए Sun spots, क्या पृथ्वी के लिए है किसी बड़े खतरे का संकेत?

Sun Goes Spotless 2026: स्पेस से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने वैज्ञानिकों को हैरत में डाल दिया है. पिछले 4 सालों में पहली बार हमारा सूर्य पूरी तरह स्पॉटलेस (Spotless) हो गया. इसका मतलब सूरज की सतह पर दिखने वाले वे काले धब्बे, जिन्हें हम सनस्पॉट्स (Sunspots) कहते हैं, पूरी तरह गायब हो चुके हैं. सूरज का यह शांत चेहरा जितना सुंदर दिख रहा है, वैज्ञानिक उसके पीछे छिपे उतने ही गहरे मायने खोज रहे हैं. आइए जानते हैं कि आखिर सूरज को क्या हुआ है और इसका हमारी पृथ्वी पर क्या असर पड़ने वाला है?

क्या होते हैं ये सनस्पॉट्स?

सूरज की सतह पर जो काले धब्बे दिखते हैं, उन्हें सनस्पॉट कहा जाता है. ये धब्बे सूरज की तेज चुंबकीय हलचल के कारण बनते हैं. जब सूरज ज्यादा सक्रिय होता है तो ऐसे धब्बों की संख्या बढ़ जाती है. लेकिन अब अचानक कुछ समय के लिए ये धब्बे गायब हो गए हैं.

क्या सूरज कमजोर हो रहा है?

वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है. नासा (NASA) के अनुसार, सूरज लगभग 11 साल के एक चक्र से गुजरता है. इस दौरान कभी उसकी एक्टिविटी बढ़ती है, तो कभी कम हो जाती है. जब इसकी एक्टिविटी बढ़ती है तो उसे Solar Maximum और जब कम होती है तो उसे Solar Minimum कहा जाता है. 4 साल तक लगातार सक्रिय रहने और Solar Flare फेंकने के बाद, अब सूरज शायद अपनी शांत मुद्रा में जा रहा है. यही कारण है कि 1 मार्च 2026 को ली गई तस्वीरों में सूरज एक चमकती हुई पीली गेंद जैसा नजर आया, जिस पर एक भी निशान नहीं था. हालांकि यह शांति कितने दिन रहेगी, यह अभी साफ नहीं है. इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि कुछ दिन सूरज बिल्कुल साफ दिखा और फिर दोबारा धब्बे नजर आने लगे.

धरती पर क्या असर पड़ेगा?

वैज्ञानिकों का कहना है कि आम लोगों की जिंदगी पर इसका तुरंत कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा. सूरज के धब्बों का संबंध स्पेस के मौसम से होता है. जब सूरज ज्यादा सक्रिय होता है, तब सोलर फ्लेयर और तेज कण अंतरिक्ष में फैलते हैं. इनसे सैटेलाइट, जीपीएस और रेडियो सिग्नल प्रभावित हो सकते हैं. अभी सूरज के शांत होने का मतलब है कि ऐसे खतरों की संभावना कुछ समय के लिए कम हो सकती है. लेकिन वैज्ञानिक लगातार निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि सूरज का मिजाज कब बदल जाए, कहना मुश्किल है.

क्या मौसम बदलेगा?

कई लोग सोचते हैं कि सूरज शांत हुआ तो धरती ठंडी हो जाएगी. लेकिन इसका ऐसा कोई सीधा संबंध नहीं है. मौसम पर असर कई वजहों से पड़ता है. सूरज की हलचल उनमें से एक है, लेकिन अकेली वजह नहीं है. वैज्ञानिक मानते हैं कि कुछ दिनों का यह बदलाव जलवायु पर बड़ा असर नहीं डालेगा.

