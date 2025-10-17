Advertisement
Sundar Pichai का बड़ा खुलासा, ChatGPT से पहले तैयार था Google, बस लॉन्च करने में हुई देरी!

Google, जो सालों से AI रिसर्च का लीडर रहा है, अचानक खुद को "कैच-अप" मोड में पाया. Google के CEO Sundar Pichai ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'San Francisco की एक छोटी कंपनी OpenAI ने ChatGPT नाम का प्रोडक्ट लॉन्च किया- और पूरी दुनिया बदल गई.'

 

Oct 17, 2025
जब OpenAI ने 2022 के आखिर में ChatGPT लॉन्च किया, तो यह सिर्फ एक टेक प्रोडक्ट नहीं था- यह पूरी इंडस्ट्री के लिए एक अलार्म बेल साबित हुआ. कुछ ही हफ्तों में ChatGPT ने दुनिया का ध्यान खींच लिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की नई दौड़ शुरू कर दी. Google, जो सालों से AI रिसर्च का लीडर रहा है, अचानक खुद को “कैच-अप” मोड में पाया. Google के CEO Sundar Pichai ने मजाकिया अंदाज में कहा, “San Francisco की एक छोटी कंपनी OpenAI ने ChatGPT नाम का प्रोडक्ट लॉन्च किया- और पूरी दुनिया बदल गई.”

Pichai ने मानी बात- “OpenAI ने पहले लॉन्च किया”
Salesforce के Dreamforce Conference में Pichai ने खुलकर माना कि OpenAI ने गेम बदल दी. उन्होंने कहा-  “क्रेडिट OpenAI को जाता है, उन्होंने पहले लॉन्च किया.” यह बयान इसलिए अहम था क्योंकि Google जैसी दिग्गज कंपनी का CEO किसी और को पब्लिकली क्रेडिट बहुत कम देता है. ChatGPT की सफलता ने Google के अंदर “Code Red” अलर्ट ट्रिगर किया- टीमों को रीशफल किया गया, प्रोजेक्ट्स की प्राथमिकताएं बदली गईं और Google ने अपनी AI रणनीति को फास्ट ट्रैक कर दिया.

ChatGPT लॉन्च से Pichai को घबराहट नहीं, उत्साह हुआ
Pichai ने कहा कि ChatGPT के लॉन्च के बाद उन्हें घबराहट नहीं, बल्कि एक नया मौका नजर आया. उन्होंने कहा-  “जब ChatGPT लॉन्च हुआ, तो मुझे पता चल गया कि अब समय बदल गया है. ये एक ऐसा पल था जो कंपनी को बदलने का संकेत दे रहा था.” उनके मुताबिक, यह टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था, जैसे इंटरनेट या स्मार्टफोन के आने पर हुआ था.

Google पहले से तैयार था अपना AI लॉन्च करने के लिए
Pichai ने बताया कि ChatGPT के आने से पहले ही Google अपने खुद के Conversational AI पर काम कर रहा था. उन्होंने कहा-  “अगर हालात थोड़े अलग होते, तो हम भी कुछ महीनों में अपना चैटबॉट लॉन्च कर देते.” Google के पास टेक्नोलॉजी, डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से तैयार थे. लेकिन कंपनी ने जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि वह पहले सुरक्षा और विश्वसनीयता (trust & safety) को लेकर पूरी तरह सुनिश्चित होना चाहती थी.

क्यों रुका Google? – “Reputational Risk” का डर
Pichai के मुताबिक, Google ने ChatGPT जैसा टूल लॉन्च करने में देरी इसलिए की क्योंकि उसे डर था कि अगर कोई गलती हुई तो उसकी साख (reputation) पर असर पड़ेगा. उन्होंने कहा-  “हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे. हमारी पहचान भरोसे पर बनी है.”

वहीं दूसरी ओर, OpenAI ने हिम्मत दिखाई, और ChatGPT को सीधे पब्लिक यूज के लिए लॉन्च कर दिया. यहीं से दोनों कंपनियों के एप्रोच में फर्क साफ नजर आया- Google सावधानी से चला, OpenAI ने प्रयोग किया.

Bard से Gemini तक – Google की वापसी
Google ने मार्च 2023 में Bard AI चैटबॉट लॉन्च किया, जो आगे चलकर Gemini के नाम से जाना गया. यह सिर्फ एक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं था, बल्कि Google का जवाब था कि वह अब भी AI रेस में पीछे नहीं है. Bard और बाद में Gemini ने दिखाया कि Google भी उतना ही innovative और bold हो सकता है- बस अपनी शर्तों पर.

AI रेस में अब भी मजबूत खिलाड़ी है Google
Pichai ने माना कि ChatGPT ने Google के अंदर फिर से जोश भर दिया. इस “Code Red” पल ने कंपनी को नए सिरे से फोकस करने पर मजबूर किया. अब Google ने अपने हर प्रोडक्ट- जैसे Search, Maps, Gmail और YouTube- में AI को गहराई से इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा, “OpenAI ने फ्यूज जलाया, लेकिन Google अब पूरी तरह तैयार है. हम भी इस गेम में हैं, और पहले से ज्यादा मजबूत.”

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है।

Sundar Pichai, ChatGPT

