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VIDEO: सुंदर पिचाई के सामने लगे नारे, लहराए फिलिस्तीनी झंडे! स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारी हंगामा

स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2026 दीक्षांत समारोह में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को भारी विरोध का सामना करना पड़ा. प्रोजेक्ट निंबस डील के विरोध में करीब 200 छात्रों ने फिलिस्तीनी झंडे लहराए, हूटिंग की और भाषण के दौरान ही वॉकआउट कर दिया.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jun 15, 2026, 11:59 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 11:59 AM IST
VIDEO: सुंदर पिचाई के सामने लगे नारे, लहराए फिलिस्तीनी झंडे! स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारी हंगामा
Image Credit: गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को भारी विरोध का सामना करना पड़ा.

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Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू किए हैं. मोहित लंदन में Nothing Phone के लॉन्च और आयरलैंड के बेलफास्ट में Realme के ग्लोबल लॉन्च को ऑन-ग्राउंड कवर कर चुके हैं. इससे पहले वे NDTV में 4 साल, आजतक में 1 साल और दैनिक भास्कर में 4 साल काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने टेक, सोशल मीडिया और ओपीनियन स्टोरीज पर काफी काम किया. टेक दुनिया में उनका कुल अनुभव 14 साल से ज्यादा है. वे एआई, साइबर सुरक्षा और गैजेट्स पर आसान भाषा में कंटेंट बनाते हैं, जिसे पढ़कर यूथ भी टेक को आसानी से समझ सके. मोहित भरोसेमंद और फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग पर फोकस करते हैं और हर स्टोरी में साफ, ईमानदार जानकारी देने की कोशिश करते हैं. 

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