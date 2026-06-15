दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी गूगल (Google) के सीईओ सुंदर पिचाई के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह एक ऐसा कड़वा अनुभव बन गया जिसे वह शायद कभी नहीं भूलना चाहेंगे. अपनी ही पुरानी यूनिवर्सिटी में जब पिचाई 2026 के ग्रेजुएट्स को संबोधित करने के लिए स्टेज पर आए, तो वहां का नजारा पूरी तरह बदल गया. करीब 200 छात्रों ने अपनी सीटों से खड़े होकर सुंदर पिचाई के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, सीटियां बजाईं और फिलिस्तीनी झंडे लहराए.
देखते ही देखते बड़ी संख्या में छात्र दीक्षांत समारोह का बहिष्कार करके स्टेडियम से बाहर चले गए. इस पूरे हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है. आइए जानते हैं कि आखिर छात्र गूगल के इस भारतीय मूल के बॉस से इतने नाराज क्यों हैं.
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में सुंदर पिचाई के खिलाफ हुए इस बड़े वॉकआउट का मुख्य कारण गूगल की एक बेहद विवादास्पद बिजनेस डील है. इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन 'स्टूडेंट्स फॉर जस्टिस इन पैलेस्टाइन' और 'नो टेक फॉर अपाथेड' नाम के संगठनों ने किया था. यह छात्र गूगल और इजरायली सरकार के बीच हुई 1.2 बिलियन डॉलर की क्लाउड-कंप्यूटिंग डील का विरोध कर रहे हैं, जिसे 'प्रोजेक्ट निंबस' (Project Nimbus) कहा जाता है. प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि गूगल अपनी एडवांस तकनीक और क्लाउड सर्विसेज के जरिए इजरायली सेना (IDF) और रक्षा विभागों की मदद कर रहा है, जो फिलिस्तीनियों के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है.
Stanford grads walk out as Google CEO Sundar Pichai takes the stage as commencement speaker. No mention of AI, unlike other uni speakers getting booed down this year. Story for @sfgate shortly pic.twitter.com/qvS2rJ91Ip
— Matt Brown (@maattttbrown) June 14, 2026
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जब सुंदर पिचाई को स्टेज पर आमंत्रित किया गया, तो छात्रों ने हूटिंग (Booing) शुरू कर दी. कई छात्र पारंपरिक कफ्फिएह स्कार्फ पहने नजर आए. इस भारी तनाव और शोर-शराबे के बीच भी पिचाई ने अपना आपा नहीं खोया और मुस्कुराते हुए भाषण जारी रखा. उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, "मुझे आप सभी को चेतावनी देनी चाहिए, यह मेरा जीवन का केवल दूसरा दीक्षांत भाषण है. पहला भाषण सचमुच मैंने अपने घर के पिछले हिस्से (Backyard) में दिया था." हालांकि, उनके इस मजाक के बीच भी छात्र स्टेडियम छोड़कर बाहर जाते रहे.
दीक्षांत समारोह से वॉकआउट करने के बाद इन नाराज छात्रों ने कैंपस के बाहर एक अलग समानांतर कार्यक्रम आयोजित किया, जिसे 'पीपल्स कमेंसमेंट' (People's Commencement) नाम दिया गया. इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर महमूद खलील को बुलाया गया था. महमूद खलील वही कार्यकर्ता हैं जिन्हें 2024 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनों में शामिल होने के कारण अमेरिकी आव्रजन अधिकारियों ने 100 से अधिक दिनों तक हिरासत में रखा था. छात्रों का यह कदम दिखाता है कि अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में युद्ध विरोधी प्रदर्शनों की आग अभी भी ठंडी नहीं हुई है.
इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प बात यह रही कि सुंदर पिचाई ने अपने पूरे भाषण के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का एक बार भी जिक्र नहीं किया. आज के समय में टेक सेक्टर के छात्रों के लिए एआई और नौकरियों का जाना सबसे बड़ी चिंता का विषय है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिचाई ने जानबूझकर एआई पर बात नहीं की क्योंकि हाल ही में पूर्व गूगल सीईओ एरिक श्मिट और अन्य टेक लीडर्स को यूनिवर्सिटीज में एआई की तारीफ करने पर छात्रों के गुस्से और हूटिंग का सामना करना पड़ा था. मंदी और लेऑफ (Layoffs) के इस दौर में छात्र टेक कंपनियों के रवैये से बेहद नाराज हैं.
दिलचस्प बात यह है कि पिछले महीने ही एक टेक पॉडकास्ट 'हार्ड फोर्क' में सुंदर पिचाई से पूछा गया था कि अगर स्टैनफोर्ड में उनके भाषण के दौरान छात्र हूटिंग करते हैं, तो वह क्या करेंगे? तब पिचाई ने कहा था कि वह नई पीढ़ी को लेकर हमेशा सकारात्मक रहते हैं. उन्होंने कहा था, "मैं अगली पीढ़ी को लेकर हमेशा असाधारण रूप से आशावादी रहा हूं. एआई इस सोच को नहीं बदलता. ये ग्रेजुएट्स इस प्रगति को आगे बढ़ाने और इसके प्रभावों से निपटने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं." भले ही पिचाई ने अपनी सकारात्मकता दिखाई हो, लेकिन स्टैनफोर्ड की यह घटना साबित करती है कि सिलिकॉन वैली के बड़े दिग्गजों के लिए अब जनता और छात्रों के तीखे सवालों से बचना आसान नहीं होगा.