Hindi Newsटेक

यह कदम ऐसे समय पर आया है जब पूरी दुनिया में टेक कंपनियां AI को तेजी से अपनाने की दौड़ में लगी हुई हैं. गूगल का मानना है कि जो कर्मचारी AI का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, उन्हें आने वाले समय में परफॉर्मेंस रिव्यू में नुकसान उठाना पड़ सकता है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 11, 2025, 11:08 AM IST
Google ने कर्मचारियों को सुनाया नया फरमान! अब सिर्फ अपने AI से ही करनी होगी कोडिंग, नहीं माने तो Career हो सकता है बर्बाद

Google AI coding rules: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर गूगल ने अपने कर्मचारियों के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. अब कंपनी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को कोडिंग के लिए सिर्फ गूगल के अपने इंटरनल AI मॉडल का ही इस्तेमाल करना होगा. अगर किसी कर्मचारी ने थर्ड-पार्टी AI टूल्स का इस्तेमाल करना है तो पहले मैनेजमेंट की मंजूरी लेनी होगी. यह कदम ऐसे समय पर आया है जब पूरी दुनिया में टेक कंपनियां AI को तेजी से अपनाने की दौड़ में लगी हुई हैं. गूगल का मानना है कि जो कर्मचारी AI का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, उन्हें आने वाले समय में परफॉर्मेंस रिव्यू में नुकसान उठाना पड़ सकता है.

VP ने भेजा ईमेल, CEO ने दिया साफ संदे
गूगल की इंजीनियरिंग वाइस प्रेसिडेंट मेगन कचोलिया ने जून में सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को ईमेल भेजकर यह साफ कर दिया कि कोडिंग प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उन्हें इंटरनल AI टूल्स का ही इस्तेमाल करना होगा. इसके बाद जुलाई में हुई एक ऑल-हैंड्स मीटिंग में CEO सुंदर पिचाई ने भी कह दिया कि कंपनी की ग्रोथ और मार्केट में कंपटीशन बनाए रखने के लिए कर्मचारियों को AI अपनाना ही होगा.

रोजाना AI यूज़ दिखाना जरूरी
रिपोर्ट्स के मुताबिक, गूगल के कई मैनेजर्स अब अपने टीम मेंबर्स से यह पूछ रहे हैं कि वे रोजाना काम में AI का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं. कर्मचारियों का मानना है कि यह उनकी परफॉर्मेंस रेटिंग और करियर ग्रोथ पर असर डालेगा. एक कर्मचारी ने कहा – “अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो AI का इस्तेमाल करना अब जरूरी है.” वहीं, दूसरे कर्मचारी के अनुसार, ऐसे वर्कफ्लो बनाना जो टीम को फायदा दें, उन्हें अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिला रहा है.

कोडिंग में 30% काम अब AI कर रहा है
गूगल का दावा है कि AI से कंपनी की प्रोडक्टिविटी में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. अक्टूबर 2024 तक जहां 25% कोड AI से लिखा जा रहा था, वहीं अब यह आंकड़ा 30% से ज्यादा हो गया है. नए इंजीनियर रोल प्रोफाइल्स में भी साफ लिख दिया गया है कि समस्या का समाधान करने के लिए AI का इस्तेमाल जरूरी है.

गूगल के नए AI टूल्स
कंपनी ने अपने इंटरनल टूल्स भी डेवलप किए हैं. इनमें सबसे अहम है Cider, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कोडिंग एजेंट्स और गूगल के अलग-अलग मॉडल्स का इस्तेमाल होता है. इसी के साथ गूगल ने अपना खास मॉडल Gemini for Google भी लॉन्च किया है (पहले इसे Goose कहा जाता था). यह मॉडल गूगल के इंटरनल टेक्निकल डेटा पर ट्रेन किया गया है. सिर्फ इंजीनियर्स ही नहीं, बल्कि सेल्स और लीगल टीम को भी AI टूल्स जैसे NotebookLM इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है. कुछ कर्मचारियों को तो कस्टम Gemini AI बनाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है.

Windsurf डील और नए टैलेंट की खरीद
गूगल ने हाल ही में AI कोडिंग स्टार्टअप Windsurf से करीब 2.4 बिलियन डॉलर में टैलेंट खरीद लिया है. इसमें स्टार्टअप के CEO वरुण मोहन और उनकी टीम भी शामिल है. इससे साफ है कि गूगल अब Agentic Coding टेक्नोलॉजी को तेजी से आगे बढ़ाना चाहता है.

कर्मचारियों की नाराजगी भी
हालांकि हर कोई इन नियमों से खुश नहीं है. गूगल के इंटरनल मैसेज बोर्ड पर कई कर्मचारी मजाकिया मीम्स पोस्ट कर रहे हैं. उनका कहना है कि अगर कोई टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है तो उसे अपनाने के लिए मजबूर क्यों करना पड़ रहा है?

FAQs

Q1: गूगल ने कौन सा नया नियम लागू किया है?
अब कोडिंग के लिए सिर्फ गूगल के इंटरनल AI टूल्स का इस्तेमाल करना होगा.

Q2: क्या थर्ड-पार्टी AI टूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है?
हां, लेकिन सिर्फ नॉन-कोडिंग टास्क के लिए और वह भी मैनेजमेंट की मंजूरी से.

Q3: गूगल में कितना कोड अब AI से लिखा जा रहा है?
कंपनी के मुताबिक, अब 30% से ज्यादा कोड AI से लिखा जा रहा है.

Q4: क्या परफॉर्मेंस रिव्यू पर असर पड़ेगा?
आधिकारिक तौर पर नहीं, लेकिन कर्मचारियों का मानना है कि AI स्किल्स उनकी ग्रोथ पर असर डालेंगे.

