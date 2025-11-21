AI मेरी CEO की कुर्सी छीन लेगा! सुंदर पिचाई ने दे डाली चेतावनी; Google के बॉस ने क्यों कहा उनका काम है सबसे आसान?

Sundar Pichai AI: AI जहां एक तरफ काम को आसान बना रहा है और कंपनियों की रफ्तार बढ़ा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इंसानी नौकरियों पर भी सीधा असर डाल रहा है. अब यह बदलाव सिर्फ कर्मचारियों की नौकरी तक सीमित नहीं रहा बल्कि टॉप लेवल मैनेजमेंट को भी चुनौती देने लगा है. इसी बीच Google के CEO सुंदर पिचाई ने बड़ा बयान दे दिया है. उन्होंने खुद माना है कि AI एक दिन उनका काम करने लगेगा. यह शायद उन नौकरियों में से हो जो AI के लिए करना आसान होगा.

एक इंटरव्यू में पिचाई ने कहा कि अगले 12 महीनों के अन्दर AI असिस्टेंट से एजेंट बनने की दिशा में बढ़ेगा जो यूजर्स के लिए कठिन से कठिन काम भी करने लगेगा. जब उनसे उनके खुद के पद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि एक CEO क्या करता है यह शायद उन आसान चीजों में से है जो एक दिन AI कर सकता है.

दूसरे CEO ने भी किया है ऐसा दावा

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिचाई अकेले नहीं हैं जो यह मानते हैं कि AI टॉप मैनेजमेंट को बदल सकता है. OpenAI के CEO सैम अल्टमैन पहले ही कह चुके हैं कि AI एक दिन उनसे बेहतर तरीके से उनका काम करेगा. Klarna के CEO सेबेस्टियन सीमियाटकोव्स्की ने भी कहा है कि AI उनके काम सहित सभी नौकरियों को कर सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

लेकिन सब सहमत नहीं

इस बात को लेकर सभी एकमत नहीं हैं. Nvidia के CEO जेन्सेन हुआंग का कहना है कि AI उन्हें बिल्कुल नहीं बदल सकता. उनका कहना है कि AI कुछ खास कामों में इंसानों से 1000 गुना बेहतर हो सकता है लेकिन यह अभी भी इंसान के काम के पूरे दायरे को दोहराने से बहुत दूर है.

CEO के कौन से काम AI कर सकता है?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक CEO की नौकरी के वे हिस्से जो संरचित डेटा (structured data), दोहराए जाने वाले तर्क (repeatable logic), और मापने योग्य परिणामों (quantifiable outcomes) पर निर्भर करते हैं, उन्हें AI आसानी से कर सकता है.

ये भी पढ़ेंः लीक हुआ YouTube का प्लान! अब बिना ऐप बदले ही कर सकेंगे 'सीक्रेट चैट', आ रहा नया फीचर

कौन से काम AI के लिए चुनौती?

AI की सीमाएं तब आती हैं जब लीडरशिप से हटकर फैसले लेना होगा, विश्वास और नैतिक स्पष्ट. राजनीतिक दबाव, सांस्कृतिक संकेतों और उन परिणामों को समझना जो केवल डेटा शीट में फिट नहीं होते. संकट में कर्मचारियों को मनाना, बोर्ड को समझाना या निवेशकों को शांत करना. AI भरोसे का निर्माण नहीं कर सकता और विफलता की जिम्मेदारी नहीं ले सकता.

ये भी पढ़ेंः यकीन नहीं होगा! इस कंपनी ने बनाया था 9 किलो का 'बाहुबली' फोन, उठाने वाले की...