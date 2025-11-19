Advertisement
Google CEO सुंदर पिचाई ने कहा- AI पर आंख बंद कर न करें भरोसा, लोगों को याद आया रजनीकांत का 'चिट्टी'

Google के CEO सुंदर पिचाई ने अब लोगों को एक बड़ी चेतावनी दी है. उनका कहना है कि AI की हर बात पर बिना सोचे-समझे भरोसा न करें, क्योंकि AI सिस्टम से अभी भी गलतियां होती हैं. उन्होंने जोर देकर कहा है कि AI को कई जानकारी के साधनों में से सिर्फ एक साधन मानना चाहिए, न कि आखिरी और पक्का सत्य.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 19, 2025, 08:01 AM IST
AI हमारा काम आसान कर रहा है- जैसे ईमेल लिखना, मुश्किल चीजें समझाना या तुरंत सलाह देना. लेकिन Google के CEO सुंदर पिचाई ने अब लोगों को एक बड़ी चेतावनी दी है. उनका कहना है कि AI की हर बात पर बिना सोचे-समझे भरोसा न करें, क्योंकि AI सिस्टम से अभी भी गलतियां होती हैं. उन्होंने जोर देकर कहा है कि AI को कई जानकारी के साधनों में से सिर्फ एक साधन मानना चाहिए, न कि आखिरी और पक्का सत्य.

AI अभी भी गलतियां करता है
पिचाई ने बताया कि आधुनिक AI मॉडल काफी मददगार हैं और कई बार बेहद क्रिएटिव जवाब भी देते हैं. लेकिन इसके साथ ही वे गलत, अधूरी या भ्रमित करने वाली जानकारी भी दे देते हैं. AI अक्सर बहुत आत्मविश्वास के साथ जवाब देता है, भले ही वह जवाब गलत ही क्यों न हो. यही चीज असली खतरा बन जाती है, खासकर तब जब लोग AI से स्वास्थ्य, विज्ञान या ताजा खबरों जैसी सीरियस जानकारी लेते हैं. इसी वजह से पिचाई ने कहा कि लोगों को इंटरनेट के पूरे इकोसिस्टम पर भरोसा करना चाहिए, सिर्फ AI पर नहीं. सर्च इंजन, विशेषज्ञों की राय और वेरीफाइड रिपोर्ट्स का महत्व अभी भी बहुत ज्यादा है.

Google भी दे रहा है वॉर्निंग
Google अपने AI प्रोडक्ट्स पर क्लियर डिस्क्लेमर दिखाता है कि AI गलतियां कर सकता है. इसके बावजूद, कई बार खासकर बड़ी गलतियों के बाद आलोचना होती रहती है. पिचाई ने कहा कि AI को मददगार टूल की तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए, न कि फैसले लेने वाला अंतिम स्रोत समझकर.

AI Overviews की गलतियों पर विवाद
Google पर तब सबसे ज्यादा आलोचना हुई जब उसने AI Overviews फीचर लॉन्च किया—यह फीचर सर्च रिजल्ट्स को छोटे सारांश में दिखाता है. लॉन्च के तुरंत बाद लोगों ने कई अजीब और गलत जवाबों के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर साझा किए. कुछ गलतियां मामूली थीं, लेकिन कई ने सुरक्षा और भरोसे को लेकर बड़े सवाल खड़े किए.

कई AI चैटबॉट्स भी गलतियां कर रहे हैं
BBC रिसर्चर्स ने ChatGPT, Copilot, Gemini और Perplexity जैसे प्रमुख AI चैटबॉट्स का परीक्षण किया. रिपोर्ट में पाया गया कि सभी ने न्यूज स्टोरीज को सारांशित करते समय बड़ी गलतियां कीं. इससे साफ होता है कि समस्या किसी एक कंपनी की नहीं है—यह पूरी उद्योग में मौजूद एक बड़ी चुनौती है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जनरेटिव AI कभी-कभी ऐसी बातें बना देता है जो सुनने में सही लगती हैं, लेकिन असल में गलत होती हैं.

क्यों खतरनाक है गलत जानकारी?
क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की प्रोफेसर जीना नेफ ने कहा कि AI कई बार ऐसे जवाब बनाता है जो सिर्फ हमें खुश करने के लिए होते हैं. फिल्म की सलाह देने में यह ठीक है, लेकिन जब बात स्वास्थ्य, सुरक्षा या निजी मामलों की आती है, तब गलत जानकारी खतरनाक साबित हो सकती है. उन्होंने यह भी कहा कि कंपनियों को जिम्मेदारी लेनी होगी और पूरी जिम्मेदारी उपयोगकर्ता पर नहीं डालनी चाहिए.

AI की दुनिया में बड़ी दौड़
टेक इंडस्ट्री आज AI की रेस में आगे निकलने की कोशिश कर रही है. Google ने हाल ही में अपने सर्च प्लेटफॉर्म में नया “AI Mode” लॉन्च किया है, जिसमें Gemini को गहराई से इंटीग्रेट किया गया है. यह फीचर अधिक विशेषज्ञ जैसे, बातचीत वाले और बेहतर जवाब देने का दावा करता है. यह कदम Google के लिए जरूरी भी था, क्योंकि ChatGPT जैसी सेवाएं उसकी सर्च डोमिनेंस को चुनौती दे रही हैं.

इनोवेशन बनाम सुरक्षा की चुनौती
पिचाई ने कहा कि Google एक नए AI युग में प्रवेश कर रहा है, लेकिन कंपनी को नवाचार और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना होगा. उन्होंने दोहराया कि Google को “bold and responsible”—दोनों बनना होगा, यानी तेजी से आगे बढ़ना होगा, लेकिन उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी.

AI की पारदर्शिता को लेकर Google’s कदम
Google लगातार सुरक्षा और पारदर्शिता पर निवेश बढ़ा रहा है. कंपनी एक ऐसा टूल भी बना रही है जो यह पहचान सकेगा कि कोई इमेज AI से बनाई गई है या असली है. Google इस तकनीक को ओपन-सोर्स करने की योजना भी बना रहा है ताकि पूरी इंडस्ट्री को इसका फायदा मिल सके.

Elon Musk के बयान पर जवाब
जब एलन मस्क ने कहा था कि DeepMind भविष्य में “AI तानाशाही” बना सकता है, तब पिचाई ने इससे साफ इंकार किया. उन्होंने कहा कि आज AI पर किसी एक कंपनी का कंट्रोल नहीं है. कई बड़ी कंपनियाँ इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, इसलिए पिचाई के अनुसार ऐसा कोई खतरा नहीं दिखता कि AI किसी एक संस्था के हाथों में केंद्रित हो जाएगा.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

