क्या फाइटर जेट में भी लगा होता है घर जैसा AC? हैरान कर देगी आसमान में पायलट को ठंडक देने वाली ये तकनीक!

Fighter Jet Cooling System: अमेरिका, ईरान और इजरायल के बीच चल रहा युद्ध लगभग 40 दिनों के बाद थम गया है. इस दौरान मिडिल ईस्ट के आसमान ने लगातार फाइटर जेट्स की गर्जना सुनी है. युद्ध के दिनों में एक बार फिर से सेकंडों में लंबी दूरी तय करने वाली फाइटर जेट्स की तकनीकी क्षमता और उनकी मारक शक्ति लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों फीट की ऊंचाई पर बंद कॉकपिट में, जहां इंजन की भयंकर गर्मी और मशीनों की तेज आवाज होता है, वहां पायलट कैसे खुद को कूल रखते हैं? क्या फाइटर जेट में भी हमारे घरों जैसा AC लगा है? तो आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं इसी सवाल का जवाब...

फाइटर जेट हो या फिर कोई दूसरा प्लेन सभी में AC जरूर लगा होता है. फाइटर जेट में भी कूलिंग सिस्टम लगा होता है. लेकिन यह घरों और ऑफिस में लगे एयर कंडीशनर से बिलकुल अलग होता है. इसे टेक जगत में Environmental Conditioning System यानि ECS कहा जाता है.

ECS का मकसद सिर्फ पायलट को आराम देना नहीं होता है, बल्कि विमान के अंदर मौजूद बड़े-बड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, रडार और सेंसर को ठंडा रखना भी होता है, जिससे वो ओवर हीट होकर खराब न हो जाएं. अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि जेट के अंदर कितने टन का एसी होता होगा? इस सवाल का जवाब थोड़ा अलग है. फाइटर जेट में लगे एसी को टन में नहीं बल्कि किलोवाट में मापते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि विमान को तेज रफ्तार, ऊंचाई और दबाव जैसी परिस्थितियों में स्थिर तापमान बनाए रखना बहुत ही जरूरी होता है.

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फाइटर जेट्स में लगातार बदलाव होता रहता है, इसकी तकनीक समय-समय पर बदलती रहती है. आज के समय के हाईटेक विमानों में लगे रडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम को ज्यादा कूलिंग की जरूरत होती है. इसलिए इसमें ज्यादा किलोवाट के ECS की जरूरत होती है. उदाहरण के लिए जैसे Lockheed Martin F-35 Lightning II में शुरुआत में करीब 14 kW कूलिंग क्षमता थी, लेकिन समय के साथ इसे बढ़ाकर 30-32 kW कर दिया गया और अब F-35 Block 4 वर्जन में यह क्षमता लगभग 47 kW तक पहुंच गई है.

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एक्सपर्ट्स का तो यह भी कहना है कि आने वाले समय में इसे 60 kW तक ले जाने की भी तैयारी है. कूलिंग टेक्नोलॉजी में भी हर दिन बदलाव हो रहा है. Collins Aerospace की तरफ से विकसित किए गए EPACS सिस्टम ने 80 kW की कूलिंग कैपेसिटी प्राप्त की है.

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