5G से 10 गुना तेज होगा 6G! भारत ने 104 प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी, पलक झपकते डाउनलोड होंगी फिल्में, जानें कब होगा लॉन्च?

Bharat 6G Vision: भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला देश नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी को बनाने वाला देश बनने की ओऱ तेजी से बढ़ रहा है. 5G की सफलता के बाद भारत सरकार अब भारत 6G विजन को हकीकत में बदलने के लिए तैयारी शुरू कर दी है, जिसे 5G से करीब 10 गुना तेज माना जा रहा है. इसी दिशा में सरकार ने टेलीकॉम इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 104 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी प्रदान की है और इनके लिए 271 करोड़ रुपये की राशि भी जारी की है.

104 प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूर

केंद्रीय संचार राज्य मंत्री पेम्मासानी चंद्र शेखर के मुताबिक सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 104 रिसर्च प्रोजेक्ट्स को मंजूरी प्रदान की है. इन प्रोजेक्ट्स के लिए टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के जरिए से 271 करोड़ रुपये की राशि भी जारी की गई है. इस फंड का इस्तेमाल स्टार्टअप्स, रिसर्च संस्थानों और इंडस्ट्री प्लेयर्स द्वारा अगली पीढ़ी की टेलीकॉम टेक्नोलॉजी को बनाने में किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

जानिए कब लॉन्च होगा 6G

भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले ही यह साफ कर दिया है कि भारत 2030 तक 6G सर्विस शुरू करना चाहता है. केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ग्लोबल मंच पर यह कह चुके हैं कि भारत 6G रोलआउट करने वाले दुनिया के शुरुआती देशों में शामिल होगा. इसके लिए सरकार ने अगले 10 सालों का एक स्पेक्ट्रम रोडमैप भी बनाया है जिसे तीन चरणों में बांटा गया है-

शॉर्ट टर्म साल 2025–2026 तक

मिड टर्म साल 2027–2030 तक

लॉन्ग टर्म साल 2031–2035 तक

6G आने के बाद कितनी बदलेगी दुनिया?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी आप 5G या 4G का इस्तेमाल कर रहे हैं होंगे. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 5G से 10 गुना ज्यादा तेज इंटरनेट की रफ्तार होगी 6G नेटवर्क में. 6G सिर्फ सुपरफास्ट इंटरनेट नहीं बल्कि एक डिजिटल क्रांति होगा. इससे निम्नलिखित टेक्नोलॉजी संभव हो सकेंगी-

रियल-टाइम होलोग्राम

6G आने के बाद वीडियो कॉल की जगह इंसान का 3D होलोग्राम सामने दिखाई देगा.

स्मार्ट सिटी और सेल्फ-ड्राइविंग कारें

6G आने के बाद बिना किसी लैग के गाड़ियां सेल्फ ड्राइविंग हो सकेंगी.

ये भी पढे़ंः Truecaller ने किया साइबर फ्रॉड का डर खत्म! आपके अपनों तक पहुंचने से पहले आपसे...

एडवांस AI

6G के बाद क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी रफ्तार लगभग दो गुनी हो जाएगी.

6G की सहायता से भारत का मुख्य उद्देश्य स्वदेशी टेलीकॉम टेक्नोलॉजी तैयार करना है जिससे आने वाले समय में हमें कनेक्टिविटी के लिए हमें विदेशी कंपनियों पर निर्भर न रहना पड़े.

ये भी पढ़ेंः रात भर बिस्तर पर बदलते हैं करवटें? इन 5 गैजेट्स से बेडरूम को बनाएं स्लीप फ्रेंडली!