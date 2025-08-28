जिस जॉब को पाने के लिए तरस जाते हैं लोग, भारत के 'सुपरइंटेलिजेंस' ऋषभ अग्रवाल ने 5 महीने में ही छोड़ी नौकरी, मार्क जुकरबर्ग भी हैरान!

Rishabh Agarwal: Mark Zuckerberg की कंपनी मेटा के सुपरइंटेलिजेंट AI प्रोजेक्ट को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है. सुपरइंटेलिजेंट लैब के लिए करोड़ों के पैकेज पर हायर किए गए AI एक्सपर्ट ऋषभ अग्रवाल ने सिर्फ 5 महीने में इस्तीफा दे दिया. मार्क जुकरबर्ग कुछ महीने पहले ही Meta के एक सुपरइंटेलिजेंट AI कोडर्स और रिसर्चर्स की टीम बनाने का ऐलान किया. जिसका मकसद Meta AI को जनरेटिव AI रेस में सबसे आगे रखना था. इसे Meta Superintelligence Lab कहा गया और Zuckerberg ने इंडस्ट्री के टॉप टैलेंट को करोड़ों रुपये की सैलरी पैकेज पर हायर किया. OpenAI, Anthropic, Google जैसी कंपनियों से कई बड़े नाम इस टीम में शामिल हुए. लेकिन अब लगता है कि यह बुलबुला फूट गया है. कुछ ही महीनों में Meta की यह प्राइज्ड इंजीनियर्स टीम छोड़ रहे हैं.

Meta के Superintelligence Lab के दो टॉप रिसर्चर्स ऋषभ अग्रवाल और अवि वर्मा ने मेटा के सुपरइंटेलिजेंस टीम को अलविदा कह दिया. दोनों की हायरिंग के कुछ महीनों बाद ही इस्तीफे सामने आए जिससे Meta की टॉप टैलेंट को बनाए रखने की क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं.

ये भी पढे़ंः अब पलक झपकते फोन से लैपटॉप में ट्रांसफर करें डेटा, नहीं पड़ेगी केबल की जरूरत

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी

ऋषभ अग्रवाल ने मेटा छोड़ने की जानकारी सोशल मीडिया एक्स पर शेयर की है. एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि गूगल ब्रेन, डीपमाइंड और मेटा में 7.5 साल काम करने के बाद उन्हें लगता है कि उन्हें अलग तरह का रिस्क लेना चाहिए.

इस पोस्ट में अग्रवाल ने तो मेटा का साथ छोड़ने की जानकारी तो दी लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि उनकी अगली मंजिल कहां है. उन्होंने साफ नहीं किया कि वे कोई और कंपनी ज्वाइन करेंगे, अपना स्टार्टअप शुरू करेंगे या फिर एकेडमिक रिसर्च में जाएंगे.

This is my last week at @AIatMeta. It was a tough decision not to continue with the new Superintelligence TBD lab, especially given the talent and compute density. But after 7.5 years across Google Brain, DeepMind, and Meta, I felt the pull to take on a different kind of risk.… — Rishabh Agarwal (@agarwl_) August 25, 2025

अवि वर्मा ने भी मेटा का छोड़ा साथ

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऋषभ अग्रवाल से पहले भी कई हाई-प्रोफाइल AI प्रोफेशनल ने मेटा का साथ छोड़ा है. वायर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार उनसे पहले कम से कम तीन रिसर्चर्स ने हाल के हफ्तों में सुपरइंटेलिजेंस टीम को अलविदा कहा है. तीन में से दो वापस OpenAI चले गए हैं. एक अवि वर्मा हैं, जो मेटा में काम करने से पहले OpenAI में रिसर्चर थे.

Stanford University से पढ़ाई किए हैं अवि वर्मा

अवि वर्मा Meta के सुपरइंटेलिजेंस लैब के एक और sought-after AI रिसर्चर थे. उन्होंने भी MSL छोड़कर OpenAI में वापसी कर ली. Agarwal के जैसे ही वर्मा का फैसला निजी कारणों से नहीं था. उन्हें OpenAI ने मल्टी-मिलियन डॉलर पैकेज के साथ वापस बुलाया. Stanford University से कंप्यूटर साइंस में बैचलर डिग्री रखने वाले अवि वर्मा अब OpenAI में वापस पहुंच गए हैं. इससे पहले उन्होंने Tesla में चार साल काम किया, अक्टूबर 2020 में Tesla जॉइन करने के बाद, और वहां सीनियर मशीन लर्निंग इंजीनियर के पद पर थे.

कौन हैं ऋषभ अग्रवाल?

ऋषभ अग्रवाल ने अपनी पढ़ाई IIT बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस में पूरी की. इसके बाद उन्होंने कनाडा के MILA-Quebec Artificial Intelligence Institute में पीएचडी की, जहां उनका फोकस रीइनफोर्समेंट लर्निंग और इसके एप्लीकेशंस पर रहा. अपने करियर की शुरुआत उन्होंने Saavn, टावर रिसर्च और वेमो जैसी कंपनियों में इंटर्नशिप करके की. 2018 में वे गूगल ब्रेन में सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट बने और 2021 में NeurIPS का बेस्ट पेपर अवॉर्ड भी जीत लिया. इसके बाद उन्होंने डीपमाइंड में काम किया और अप्रैल 2024 में मेटा की सुपरइंटेलिजेंस लैब जॉइन की, लेकिन केवल 5 महीने बाद इस्तीफा दे दिया. बता दें कि ऋषभ अग्रवाल मैकगिल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर भी रह चुके हैं.

ये भी पढे़ंः अब क्या करेंगे बेचारे Gen Z? चुन-चुनकर नौकरियां खा रहा AI! दिनों का काम कर रहा मिनटों में