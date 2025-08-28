जिस जॉब को पाने के लिए तरस जाते हैं लोग, भारत के 'सुपरइंटेलिजेंस' ऋषभ अग्रवाल ने 5 महीने में ही छोड़ी नौकरी, मार्क जुकरबर्ग भी हैरान!
जिस जॉब को पाने के लिए तरस जाते हैं लोग, भारत के 'सुपरइंटेलिजेंस' ऋषभ अग्रवाल ने 5 महीने में ही छोड़ी नौकरी, मार्क जुकरबर्ग भी हैरान!

Mark Zuckerberg की कंपनी Meta हमेशा से ही  बड़े टैलेंट्स को अपनी ओर खींचती रही है. लेकिन इस बार एक चौंकाने वाला फैसला सामने आया है. करोड़ों रुपए के शानदार पैकेज के बावजूद, सुपरइंटेलिजेंस लैब के स्टार इंजीनियर ऋषभ अग्रवाल ने महज 5 महीने में ही मेटा की नौकरी छोड़ दी. इस कदम ने न सिर्फ कंपनी के अंदर हलचल मचा दी है, बल्कि टेक इंडस्ट्री में भी चर्चा का विषय बन गया है. क्यों छोड़ा इतना बड़ा ऑफर? क्या थे उनके पीछे की वजहें? आइए जानते हैं..

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 28, 2025, 11:20 AM IST
जिस जॉब को पाने के लिए तरस जाते हैं लोग, भारत के 'सुपरइंटेलिजेंस' ऋषभ अग्रवाल ने 5 महीने में ही छोड़ी नौकरी, मार्क जुकरबर्ग भी हैरान!

Rishabh Agarwal: Mark Zuckerberg की कंपनी मेटा के सुपरइंटेलिजेंट AI प्रोजेक्ट को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है. सुपरइंटेलिजेंट लैब के लिए करोड़ों के पैकेज पर हायर किए गए AI एक्सपर्ट ऋषभ अग्रवाल ने सिर्फ 5 महीने में इस्तीफा दे दिया. मार्क जुकरबर्ग कुछ महीने पहले ही Meta के एक सुपरइंटेलिजेंट AI कोडर्स और रिसर्चर्स की टीम बनाने का ऐलान किया. जिसका मकसद Meta AI को जनरेटिव AI रेस में सबसे आगे रखना था. इसे Meta Superintelligence Lab कहा गया और Zuckerberg ने इंडस्ट्री के टॉप टैलेंट को करोड़ों रुपये की सैलरी पैकेज पर हायर किया. OpenAI, Anthropic, Google जैसी कंपनियों से कई बड़े नाम इस टीम में शामिल हुए. लेकिन अब लगता है कि यह बुलबुला फूट गया है. कुछ ही महीनों में Meta की यह प्राइज्ड इंजीनियर्स टीम छोड़ रहे हैं.

Meta के  Superintelligence Lab के दो टॉप रिसर्चर्स  ऋषभ अग्रवाल  और अवि वर्मा ने मेटा के सुपरइंटेलिजेंस टीम को अलविदा कह दिया. दोनों की हायरिंग के कुछ महीनों बाद ही इस्तीफे सामने आए जिससे Meta की टॉप टैलेंट को बनाए रखने की क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं.

सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी
ऋषभ अग्रवाल ने मेटा छोड़ने की जानकारी सोशल मीडिया एक्स पर शेयर की है. एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि गूगल ब्रेन, डीपमाइंड और मेटा में 7.5 साल काम करने के बाद उन्हें लगता है कि उन्हें अलग तरह का रिस्क लेना चाहिए.
इस पोस्ट में अग्रवाल ने तो मेटा का साथ छोड़ने की जानकारी तो दी लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि उनकी अगली मंजिल कहां है. उन्होंने साफ नहीं किया कि वे कोई और कंपनी ज्वाइन करेंगे, अपना स्टार्टअप शुरू करेंगे या फिर एकेडमिक रिसर्च में जाएंगे.

अवि वर्मा ने भी मेटा का छोड़ा साथ
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऋषभ अग्रवाल से पहले भी कई हाई-प्रोफाइल AI प्रोफेशनल ने मेटा का साथ छोड़ा है. वायर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार उनसे पहले कम से कम तीन रिसर्चर्स ने हाल के हफ्तों में सुपरइंटेलिजेंस टीम को अलविदा कहा है. तीन में से दो वापस OpenAI चले गए हैं. एक अवि वर्मा हैं, जो मेटा में काम करने से पहले OpenAI में रिसर्चर थे.

Stanford University  से पढ़ाई किए हैं अवि वर्मा
अवि वर्मा Meta के सुपरइंटेलिजेंस लैब के एक और sought-after AI रिसर्चर थे. उन्होंने भी MSL छोड़कर OpenAI में वापसी कर ली. Agarwal के जैसे ही वर्मा का फैसला निजी कारणों से नहीं था. उन्हें OpenAI ने मल्टी-मिलियन डॉलर पैकेज के साथ वापस बुलाया. Stanford University से कंप्यूटर साइंस में बैचलर डिग्री रखने वाले अवि वर्मा अब OpenAI में वापस पहुंच गए हैं. इससे पहले उन्होंने Tesla में चार साल काम किया, अक्टूबर 2020 में Tesla जॉइन करने के बाद, और वहां सीनियर मशीन लर्निंग इंजीनियर के पद पर थे.

कौन हैं ऋषभ अग्रवाल?
ऋषभ अग्रवाल ने अपनी पढ़ाई IIT बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस में पूरी की. इसके बाद उन्होंने कनाडा के MILA-Quebec Artificial Intelligence Institute में पीएचडी की, जहां उनका फोकस रीइनफोर्समेंट लर्निंग और इसके एप्लीकेशंस पर रहा. अपने करियर की शुरुआत उन्होंने Saavn, टावर रिसर्च और वेमो जैसी कंपनियों में इंटर्नशिप करके की. 2018 में वे गूगल ब्रेन में सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट बने और 2021 में NeurIPS का बेस्ट पेपर अवॉर्ड भी जीत लिया. इसके बाद उन्होंने डीपमाइंड में काम किया और अप्रैल 2024 में मेटा की सुपरइंटेलिजेंस लैब जॉइन की, लेकिन केवल 5 महीने बाद इस्तीफा दे दिया. बता दें कि ऋषभ अग्रवाल मैकगिल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर भी रह चुके हैं.

;