आखिर क्यों रातों-रात गायब हो गया बराक ओबामा का फेवरेट फोन? iPhone ने कर दिया था 'कबाड़ा'! आज Gen Z से पूछो तो कहेंगे- ये क्या होता है

BlackBerry Rise and Fall Story: iPhone के आने से पहले मोबाइल मार्केट में कई ऐसे ब्रांड हुआ करते थे जिनकी चर्चा हर ओर थी. लेकिन इनमें से एक ऐसा फोन था जिसे हर कोई खरीदना चाहता था. यहां तक की इसी ब्रांड का फोन उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भी इस्तेमाल करते थे. लेकिन समय ने ऐसी करवट बदली की मोबाइल फोन बनाने वाली दिग्गज कंपनी नजरों से ओझल हो गई और टेक्नोलॉजी की दुनिया में उसकी चमक फीकी पड़ गई. और आज हालत यह हो गई है कि अगर Gen Z से इस फोन के बारे में पूछो तो कहेंगे ये क्या होता है! इसी फोन की कहानी हम बताएंगे कि यह मोबाइल कौन सा था, क्यों इसे iPhone की टक्कर माना जाता था और आखिरकार यह दिग्गज ब्रांड कैसे मोबाइल फोन के मार्केट से गायब हो गया.

हम बात कर रहे हैं ब्लैकबेरी फोन की. साल 2006-2007 के आसपास हर बड़े नेता, अधिकारी और बिजनेसमैन के हाथ में इसी कंपनी का फोन देखने को मिलता था. इसका कीबोर्ड और मैसेजिंग सर्विस इतना फेमस थी कि लोग इसे प्यार से क्रैकबेरी भी कहकर बुलाने लगे थे. उस समय ब्लैकबेरी की कीमत लगभग 80 अरब डॉलर तक पहुंच गई थी और दुनिया के हर तीसरा स्मार्टफोन ब्लैकबेरी का ही होता था. लेकिन फिर धीरे-धीरे यह ब्रांड पीछे छूटता गया और पूरी तरह से गायब हो गया.

पहले जानिए शुरुआत की कहानी

ब्लैकबेरी की कहानी शुरु होती है साल 1984 में. जब कनाडा के रहने वाले 2 इंजीनियर माइक लैजारिडिट और डगलस फ्रेजिन ने Research In Motion (RIM) नाम की कंपनी की शुरुआत की. शुरू में यह कंपनी वायरलेस डेटा ट्रांसमिशन और पेजिंग टेक्नोलॉजी पर काम करती थी. लेकिन साल 1999 में RIM ने BlackBerry 850 के नाम से अपना पहला डिवाइस लॉन्च किया, जो ईमेल भेजने और रिसीव करने की सुविधा देता था. इसके बाद 2000 के दशक की शुरुआत में ब्लैकबेरी ने QWERTY कीबोर्ड, सिक्योरिटी और BBM जैसे स्पेशल फीचर्स के साथ स्मार्टफोन मार्केट में धूम मचा दी.

इस कंपनी के फोन की सबसे खास बात यह थी इसकी सिक्योरिटी फीचर्स. नेता से लेकर सरकारी अधिकारी और यहां तक की दुनिया भर की बड़ी-बड़ी हस्तियां भी इसी फोन पर भरोसा करते थे. इसका कारण था कि इसके मैसेज पूरी तरह से प्राइवेट थे. कंपनी के पास खुद का सर्वर था जिसके कारण से कोई हैकर्स उस समय इसे छू भी नहीं सकता था. इन्हीं सब कारण की वजह से बराक ओबामा भी ब्लैकबेरी का ही फोन चलाते थे.

फिर आगे क्या हुआ?

ब्लैकबेरी का दौर चल ही रहा था कि मोबाइल फोन की दुनिया में होती है आईफोन की एंट्री. साल था 2007. एप्पल के आईफोन में टच स्क्रीन थी, बड़ा और कलर डिस्पले भी था, कैमरा क्वालिटी के कहने ही क्या. इन सब फीचर्स के साथ फोन में हजारों ऐप्स डाउनलोड किए जा सकते थे. इन फीचर्स को देखकर लोग अनुमान लगाने लगे कि ब्लैकबेरी को टक्कर देने वाली कंपनी आईफोन हो सकती है. इसके बाद अगले ही साल गूगल ने भी अपने एंड्रॉयड फोन लॉन्च कर दिए जो सस्ते थे. लोग अब कीबोर्ड की बजाय टच स्क्रीन की ओर भागने लगे थे.

कहां हो गई चूक?

ब्लैकबेरी को लगा कि लोग हमेशा कीबोर्ड फोन ही पसंद करेंगे. यही कंपनी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई. उन्होंने टच स्क्रीन फोन लाने में बहुत देर कर दी. साल 2013 में जब ब्लैकबेरी ने टच स्क्रीन फोन लाया तब तक आईफोन और सैमसंग इस रेस में काफी आगे निकल चुके थे. इन सब के साथ ही ब्लैकबेरी का ऐप स्टोर भी काफी कमजोर था. वहां अच्छे गेम, सोशल मीडिया ऐप्स या म्यूजिक ऐप्स नहीं मिलते थे.

लेकिन इससे पहले ही यानी साल 2011 तक ब्लैकबेरी का मार्केट शेयर 50 फीसदी से गिरकर मात्र 10 फीसदी रह गया. कंपनी को हर साल नुकसान का सामना करना पड़ रहा था. हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकालना पड़ा. शेयर की कीमत 100 डॉलर से घटकर 6-7 डॉलर पहुंच गई. लोग अब व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम का यूज करने लगे थे लेकिन इसके बाद भी ब्लैकबेरी पर ये ऐप्स या तो नहीं थे या बहुत देर से आए.

...और कंपनी ने मान ली हार!

मोबाइल फोन की दुनिया से पीछे हटती ब्लैकबेरी ने अपनी आखिरी कोशिश ब्लैकबेरी 10 सिस्टम के साथ की. लेकिन तक तक देरी ज्यादा हो गई थी. लोग iPhone और Samsung के दीवाने हो चुके थे. इसके बाद साल 2016 में कंपनी ने घोषणा कर दी कि अब वह खुद फोन नहीं बनाएगी. आज इसके नाम से कुछ फोन दूसरे कंपनियां बनाती हैं लेकिन वे ज्यादा फेमस नहीं हैं. अब ब्लैकबेरी केवल सॉफ्टवेयर और साइबर सिक्योरिटी में ही काम करती है. कभी एक समय ऐसा भी था जब यही कंपनी Apple और Samsung से आगे थी लेकिन बदलते दौर को न समझ पाने की वजह से उसका फोन कारोबार लगभग खत्म हो गया और अब सिर्फ नाम ही बचा है.

