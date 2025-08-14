Delhi-NCR की सड़कों से हटेंगे सारे आवारा कुत्ते… लेकिन AI ने बताया- ये हैं 6 ज्यादा डरावने मुद्दे
Delhi-NCR की सड़कों से हटेंगे सारे आवारा कुत्ते… लेकिन AI ने बताया- ये हैं 6 ज्यादा डरावने मुद्दे

जब एक यूजर ने GrokAI से पूछा कि क्या आवारा कुत्ते दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या हैं. AI ने साफ कहा- दिल्ली में रेबीज से हर साल शायद 5 से भी कम मौतें होती हैं. इसके मुकाबले एयर पॉल्यूशन हर साल करीब 10,000 लोगों की समय से पहले मौत का कारण बनता है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 14, 2025, 01:27 PM IST
GrokAI lists 6 important issues in Delhi: दिल्ली में आवारा कुत्तों का मुद्दा अक्सर सुर्खियों में रहता है. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि शहर के सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में शेल्टर में शिफ्ट किया जाए. कोर्ट ने बढ़ते डॉग बाइट्स और रेबीज के मामलों पर चिंता जताते हुए कहा कि दिल्ली और आसपास के शहरों में बड़े-बड़े शेल्टर बनाए जाएं, जिनमें कम से कम 5,000 कुत्ते रह सकें. इन शेल्टर्स में वैक्सीनेशन, नसबंदी और CCTV मॉनिटरिंग की सुविधा होगी. साथ ही डॉग बाइट और रेबीज रिपोर्ट करने के लिए एक हेल्पलाइन भी शुरू करने की योजना है.

ये भी पढ़ें- Stray dogs SC hearing: चिकन खाकर पशु प्रेमी बनते हैं...आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दी गई जमकर दलीलें, फैसला सुरक्षित

एनिमल राइट्स ग्रुप्स का विरोध
पशु अधिकार संगठनों ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है. PAWS के फाउंडर निलेश भांगे का कहना है, 'ज्यादातर भारतीय शहरों में शेल्टर स्पेस की भारी कमी है, मुश्किल से 1% जरूरत पूरी होती है. असली समाधान है- सख्त वैक्सीनेशन ड्राइव, नसबंदी और बेहतर कचरा प्रबंधन, न कि जल्दबाजी में कुत्तों को हटाना.”

 

 

GrokAI का अलग नजरिया
जब एक यूजर ने GrokAI से पूछा कि क्या आवारा कुत्ते दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या हैं, तो AI ने साफ कहा-
 • दिल्ली में रेबीज से हर साल शायद 5 से भी कम मौतें होती हैं.
 • इसके मुकाबले एयर पॉल्यूशन हर साल करीब 10,000 लोगों की समय से पहले मौत का कारण बनता है.

ये भी पढ़ें- आवारा कुत्ते हटेंगे या पलट जाएगा SC का फैसला? आज 3 जजों की स्पेशल बेंच करेगी सुनवाई

GrokAI के मुताबिक दिल्ली की 6 बड़ी समस्याएं
 1. एयर पॉल्यूशन- एक साइलेंट किलर, जो हर साल हजारों जान लेता है.
 2. पानी की गंदगी- असुरक्षित पीने का पानी अब भी गंभीर बीमारियां फैलाता है.
 3. ट्रैफिक जाम- सड़कों पर जाम से समय और प्रोडक्टिविटी दोनों का नुकसान.
 4. बारिश में जलभराव- खराब ड्रेनेज से मॉनसून में परेशानी बढ़ती है.
 5. कचरा प्रबंधन की समस्या- कचरा इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि साफ करना मुश्किल हो रहा है.
 6. इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा- बिजली के करंट लगने और बिल्डिंग गिरने से पिछले साल से अब तक दर्जनों मौतें हुईं.

ये भी पढ़ें- सोसाइटी में आप भी आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कह दी बड़ी बात

रेबीज के आंकड़े- हकीकत बनाम रिकॉर्ड

WHO के मुताबिक, दुनिया में होने वाली रेबीज मौतों का 36% भारत में होता है. हर साल देश में 18,000 से 20,000 मौतें अनुमानित हैं. लेकिन सरकारी आंकड़े 2024 में सिर्फ 54 मौतें दिखाते हैं, जो बड़े पैमाने पर अंडर-रिपोर्टिंग का इशारा करते हैं.

FAQs

Q1. सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को शेल्टर में भेजने का आदेश क्यों दिया?
डॉग बाइट्स और रेबीज के मामलों को कम करने और बच्चों की सुरक्षा के लिए.

Q2. एनिमल राइट्स ग्रुप्स क्यों विरोध कर रहे हैं?
उनका कहना है कि शेल्टर स्पेस बहुत कम है, और असली समाधान वैक्सीनेशन, नसबंदी और कचरा प्रबंधन है.

Q3. GrokAI के मुताबिक दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या क्या है?
एयर पॉल्यूशन, जो हर साल लगभग 10,000 समय से पहले मौतों का कारण बनता है.

Q4. भारत में रेबीज से कितनी मौतें होती हैं?
WHO के अनुसार 18,000 से 20,000 मौतें सालाना, लेकिन सरकारी आंकड़े काफी कम दिखाते हैं.

