सुप्रीम कोर्ट की WhatsApp को फटकार, कहा- सब्जी बेचने वाला आपकी अंग्रेजी शर्तें कैसे समझेगा? निजता से खिलवाड़ बंद करो

Hindi Newsटेकसुप्रीम कोर्ट की WhatsApp को फटकार, कहा- सब्जी बेचने वाला आपकी अंग्रेजी शर्तें कैसे समझेगा? निजता से खिलवाड़ बंद करो

सुप्रीम कोर्ट ने WhatsApp और उसकी पैरेंट कंपनी Meta को डेटा शेयरिंग को लेकर कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि डेटा शेयरिंग के नाम पर देश के लोगों की निजता के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Feb 03, 2026, 11:58 AM IST
देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने WhatsApp और उसकी पैरेंट कंपनी Meta को डेटा शेयरिंग को लेकर कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि डेटा शेयरिंग के नाम पर देश के लोगों की निजता के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि नागरिकों की प्राइवेसी सबसे अहम है और किसी भी कंपनी को यह अधिकार नहीं है कि वह यूजर्स की निजी जानकारी दूसरी कंपनियों के साथ बांटे. कोर्ट का रुख इस मामले में काफी सख्त नजर आया.

‘एक भी जानकारी साझा नहीं करने देंगे’- कोर्ट का साफ संदेश
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि WhatsApp को यूजर्स की एक भी जानकारी दूसरी कंपनियों के साथ साझा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी. कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि डेटा सुरक्षा कोई छोटी बात नहीं है. यह सीधे लोगों की आजादी और अधिकारों से जुड़ा मामला है. अगर कंपनियां यूजर्स की जानकारी का गलत इस्तेमाल करती हैं, तो यह कानून और संविधान दोनों के खिलाफ है.

‘यूजर मना कर सकता है’ वाली दलील पर उठे सवाल
WhatsApp की ओर से वकीलों ने दलील दी कि ऐसे मामलों में यूजर के पास डेटा शेयरिंग से मना करने का विकल्प होता है. यानी अगर कोई शर्तें स्वीकार नहीं करना चाहता, तो वह सेवा का इस्तेमाल न करे. लेकिन कोर्ट इस तर्क से संतुष्ट नहीं हुआ. चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इस पर सख्त सवाल उठाते हुए कहा कि क्या आम आदमी वास्तव में इन शर्तों को समझ पाता है? उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि सड़क किनारे सब्जी बेचने वाली महिला आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे समझेगी. क्या कंपनियों को अंदाजा है कि वे किस तरह की जटिल भाषा में शर्तें लिखती हैं? कोर्ट ने माना कि ऐसी कानूनी भाषा आम लोगों के लिए समझना आसान नहीं है.

‘कंपनियों को सिर्फ मुनाफे की चिंता’
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने Meta और WhatsApp पर यह भी टिप्पणी की कि कंपनियों को सिर्फ अपने मुनाफे की चिंता है. कोर्ट ने कहा कि कंपनियां जानती हैं कि आज लोग WhatsApp के आदी हो चुके हैं. हर वर्ग के लोग- बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक- इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में यूजर्स के पास ज्यादा विकल्प भी नहीं होते. इस स्थिति का फायदा उठाकर अगर कंपनियां यूजर्स का डेटा इकट्ठा करती हैं या शेयर करती हैं, तो यह गलत है. कोर्ट ने साफ कहा कि लोगों की जानकारी को इस तरह इस्तेमाल करना स्वीकार नहीं किया जाएगा.

निजता है मौलिक अधिकार
सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई बार कह चुका है कि प्राइवेसी यानी निजता एक मौलिक अधिकार है. डिजिटल दौर में जब ज्यादातर बातचीत, पेमेंट और निजी जानकारी ऐप्स के जरिए होती है, तब डेटा सुरक्षा और भी जरूरी हो जाती है. अगर कंपनियां बिना साफ सहमति के जानकारी शेयर करती हैं, तो यह सीधे-सीधे यूजर्स के अधिकारों का उल्लंघन है. इसलिए अदालत इस मामले को बेहद गंभीरता से देख रही है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

Supreme CourtWhatsappWhatsApp data sharing

