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Hindi Newsटेकविराट 200+ मिलियन फॉलोअर्स लेकर भी इस एक्टर से पीछे, नाम में छिपा है थाला, बिन प्रमोशन फीकी कर दी बादशाहत

विराट 200+ मिलियन फॉलोअर्स लेकर भी इस एक्टर से पीछे, नाम में छिपा है 'थाला', बिन प्रमोशन फीकी कर दी बादशाहत

Qoruz की रिपोर्ट के मुताबिक, इंस्टाग्राम पर विजय का ऑडियंस क्रेडिबिलिटी स्कोर 100% है, जो कोहली (80.9%) से काफी बेहतर है. विजय के प्रोफाइल पर कोई स्पॉन्सर्ड पोस्ट नहीं है, जिससे उनकी विश्वसनीयता बढ़ी है. उनके 71% से अधिक फॉलोअर्स 25-34 आयु वर्ग के हैं, जो चुनावी जीत का मुख्य कारण बने.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 08, 2026, 06:21 AM IST
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इंस्टाग्राम पर विजय का ऑडियंस क्रेडिबिलिटी स्कोर 100% है.
इंस्टाग्राम पर विजय का ऑडियंस क्रेडिबिलिटी स्कोर 100% है.

Vijay लंबे समय से तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में गिने जाते रहे हैं. लेकिन अब उनकी पहचान सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रही. हाल ही में तमिलनाडु चुनावों में उनकी पार्टी Tamilaga Vettri Kazhagam यानी TVK की शानदार जीत ने सभी को चौंका दिया. कई राजनीतिक विश्लेषकों को यह जीत अप्रत्याशित लगी, लेकिन सोशल मीडिया के आंकड़े पहले से ही संकेत दे रहे थे कि विजय सिर्फ फिल्म स्टार नहीं रहे, बल्कि लोगों के बीच एक मजबूत राजनीतिक चेहरा बन चुके हैं. पिछले दो सालों में विजय ने सोशल मीडिया पर जिस तरह अपनी मौजूदगी मजबूत की, उसने उनकी राजनीतिक यात्रा को भी नई दिशा दी. खास बात यह रही कि उन्होंने यह सब बिना ज्यादा प्रचार और बिना लगातार पोस्ट किए हासिल किया.

विराट कोहली से भी आगे निकले विजय

Qoruz की रिपोर्ट के मुताबिक, कई सोशल मीडिया एंगेजमेंट आंकड़ों में विजय ने Virat Kohli को भी पीछे छोड़ दिया. विराट कोहली के इंस्टाग्राम पर 274 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, लेकिन आज के दौर में सिर्फ फॉलोअर्स की संख्या ही सबकुछ नहीं मानी जाती.

Qoruz के डेटा के अनुसार विजय का ऑडियंस क्रेडिबिलिटी स्कोर 100 प्रतिशत बताया गया है, जबकि विराट कोहली का स्कोर 80.9 प्रतिशत है. ऑडियंस क्रेडिबिलिटी स्कोर यह बताता है कि किसी अकाउंट पर फेक फॉलोअर्स कितने हैं और लोग कंटेंट से कितना वास्तविक जुड़ाव रखते हैं. विजय ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट 2023 में शुरू किया था, लेकिन कम समय में ही उनके पोस्ट पर करोड़ों लाइक्स और लाखों कमेंट्स आने लगे. इससे साफ दिखता है कि उनकी डिजिटल पहुंच बेहद मजबूत हो चुकी है.

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बिना विज्ञापन के बनाई मजबूत पहचान

विजय की सोशल मीडिया रणनीति बाकी सितारों से काफी अलग रही. जहां कई सेलिब्रिटी लगातार ब्रांड प्रमोशन और स्पॉन्सर्ड पोस्ट करते रहते हैं, वहीं विजय के अकाउंट पर एक भी स्पॉन्सर्ड पोस्ट नहीं दिखाई देता. विशेषज्ञ मानते हैं कि यही वजह है कि लोगों के बीच उनकी विश्वसनीयता और ज्यादा मजबूत बनी. रिपोर्ट के मुताबिक विजय की लगभग 15 प्रतिशत ऑडियंस उनके कंटेंट के साथ एक्टिव तरीके से जुड़ी रहती है, जो इस स्तर के बड़े अकाउंट्स के मुकाबले काफी ज्यादा है.

उनके पोस्ट पर सिर्फ लाइक्स ही नहीं आते, बल्कि लोग कमेंट्स के जरिए चर्चा भी करते हैं. विजय के हर 100 लाइक्स पर औसतन 2.24 कमेंट्स आते हैं, जबकि इसी कैटेगरी के अन्य इन्फ्लुएंसर्स का औसत 1.59 बताया गया है.

करोड़ों व्यूज और तेजी से बढ़ती लोकप्रियता

विजय की रील्स सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं. उनकी रील्स को औसतन 3 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिलते हैं. वहीं हर पोस्ट पर लाखों लाइक्स और हजारों कमेंट्स आते हैं. पिछले 30 दिनों में ही उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर करीब 1.5 लाख नए फॉलोअर्स जुड़े. यह वही समय था जब उनकी राजनीतिक गतिविधियां तेजी से बढ़ रही थीं. इससे यह साफ संकेत मिला कि उनकी डिजिटल लोकप्रियता धीरे-धीरे राजनीतिक समर्थन में बदल रही है.

युवा और महिला वोटर्स बने सबसे बड़ी ताकत

BBC की एक रिपोर्ट में Axis My India के पोलस्टर Pradeep Gupta के हवाले से कहा गया कि विजय को सबसे ज्यादा समर्थन युवा वोटर्स और महिलाओं से मिला. इंस्टाग्राम डेटा भी यही कहानी दिखाता है. विजय की लगभग 64 प्रतिशत ऑडियंस महिलाएं हैं. वहीं 71 प्रतिशत से ज्यादा फॉलोअर्स 25 से 34 साल के बीच के हैं. तमिलनाडु में युवा वोटर्स की बड़ी संख्या है और विजय ने इसी वर्ग पर सबसे ज्यादा असर डाला.

फिल्मों और राजनीति का अनोखा मिश्रण

विजय ने अपनी सोशल मीडिया रणनीति में फिल्मों और राजनीति को एक साथ जोड़ा. उनकी आने वाली फिल्म Jana Nayagan के प्रमोशन के साथ राजनीतिक संदेश भी लगातार दिखाई दिए. उनके एक वायरल वीडियो में विजय खुद को “आम लोगों की आवाज” बताते नजर आए. इस वीडियो को करोड़ों लाइक्स और लाखों कमेंट्स मिले. इससे साफ हो गया कि विजय की फैन फॉलोइंग अब सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह एक मजबूत राजनीतिक समुदाय में बदलती जा रही है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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