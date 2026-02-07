Advertisement
अब बिना मोबाइल के भी आप पर है 'अदृश्य' नजर, WiFi सिग्नल्स से होने लगी इंसानों की जासूसी; नई रिसर्च ने उड़ाए होश

WiFi Spying Technology: डिजिटल युग में प्राइवेसी को लेकर जो डर अभी तक सिर्फ स्मार्टफोन और ऐप्स तक सीमित था वे अब एक नए और डराने वाले मोड़ पर पहुंच गया है. इंसान की नजर रखने के लिए अब मोबाइल  या किसी डिजिटल डिवाइस की भी जरूरत नहीं रह गई है. आपके आसपास मौजूद WiFi सिग्नल्स ही आपकी मौजूदगी, हरकतों और पैटर्न को पहचान सकते हैं. लेकिन कैसे, आइए जानते हैं...

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Feb 07, 2026, 01:48 PM IST
WiFi Spying Technology: डिजिटल दुनिया में अब कुछ भी छिपा नहीं है! अगर आपको लगता है कि आपका स्मार्टफोन का लोकेशन बंद है या आपके पास कोई डिजिटल डिवाइस मौजूद नहीं है तो आप डिजिटल दुनिया की नजरों से दूर हो सकते हैं तो आप बड़ी गलतफहमी में हैं. आपके आस-पास हवा में तैरती WiFi की तरंगें अब सिर्फ इंटरनेट चलाने का जरिया नहीं बल्कि एक अदृश्य जासूस का भी काम कर सकती हैं. बहुत से ऐसे लोग हैं जो पब्लिक WiFi का इस्तेमाल खूब करते हैं, लेकिन क्या आपको इसके पीछे का खतरा पता है? पब्लिक वाई-फाई कई बार आपकी जासूसी का जरिया बन सकता है? 

हाल ही में जर्मनी के कार्लज़ूए इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (KIT) के रिसर्चर्स ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. रिसर्च के मुताबिक अब WiFi सिग्नल के जरिए किसी भी व्यक्ति की 'निगरानी'(Mass Surveillance) संभव है फिर चाहे व्यक्ति के पास कोई स्मार्टफोन या गैजेट न हो.

कैसे काम करती है यह अदृश्य जासूसी?
बहुत से लोगों को लगता है कि अगर उनके पास स्मार्टफोन नहीं है तो उन्हें ट्रैक करना आसान नहीं है. लेकिन KIT के वैज्ञानिकों ने बताया कि यह टेक्नोलॉजी बीमफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन यानी BFI का इस्तेमाल करती है. वाई-फाई राउटर लगातार सिग्नल भेजते हैं. जब ये सिग्नल किसी इंसान के शरीर से टकराते हैं तो वे एक खास पैटर्न बनाते हैं.
प्रोफेसर थोरस्टेन स्ट्रूफ का मानना है कि यह टेक्नोलॉजी बिल्कुल कैमरे की तरह काम करती है. फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें लाइट यानी रोशनी की जगह पर रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करके इंसान की इमेज और उसकी हरकतों को पहचाना जाता है.
सबसे चिंता की बात यह है कि यह डेटा अनएन्क्रिप्टेड यानी खुला होता है जिसे कोई भी हैकर या संस्था बीच में ही इंटरसेप्ट कर सकती है.

क्यों है यह खतरनाक?
रिसर्चर जूलियन टॉड ने इसके साथ ही यह भी चेतावनी दी है कि इस टेक्नोलॉजी के लिए किसी खास डिवाइस की भी जरूरत नहीं होती है. आपके आसपास मौजूद साधारण राउटर ही एक साइलेंट ऑब्जर्वर बन सकते हैं. अगर आप हर दिन किसी ऐसे कैफे -पार्क से गुजरते हैं जहां पब्लिक वाई-फाई नेटवर्क लगा हो तो यह आपकी एक्टिविटी का एक डिजिटल खाका तैयार कर सकता है. टेक जगत के जानकारों का मानना है कि भविष्य में सरकारें या बड़ी कंपनियां इसका इस्तेमाल बिना आपकी अनुमति के आप पर नजर रखने के लिए कर सकती हैं.

आने वाले समय में क्या होगा?
रिसचर्स ने मांग की है कि आने वाले नए वाई-फाई मान जैसे IEEE 802.11bf में प्राइवेसी प्रोटेक्शन को कड़ा किया जाए. फिलहाल इस टेक्नोलॉजी ने डिजिटल युग में प्राइवेसी और सुरक्षा को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

