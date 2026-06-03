Surya Chill Cooler Review: कीमत कम, लेकिन देता है AC जैसी ठंडी हवा? जानिए खूबियां और कमियां

गर्मियों के मौसम में एयर कूलर आज भी भारतीय घरों की पहली पसंद बने हुए हैं. खासकर उन इलाकों में जहां गर्मी ज्यादा और नमी कम होती है, वहां कूलर काफी प्रभावी साबित होते हैं. Surya Chill 120L Air Cooler भी ऐसा ही एक बड़ा और हाई-कैपेसिटी कूलर है, जिसे बड़े कमरे, हॉल और ऑफिस जैसी जगहों के लिए डिजाइन किया गया है. कंपनी का दावा है कि यह कम बिजली खर्च में शानदार ठंडक देने में सक्षम है.

डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी

Surya Chill Air Cooler का डिजाइन काफी साधारण लेकिन मजबूत दिखाई देता है. कंपनी ने इसमें Heavy Duty Body का इस्तेमाल किया है, जिससे यह लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए उपयुक्त लगता है. नीचे दिए गए मजबूत पहिए इसकी मूवेबिलिटी को आसान बनाते हैं. जरूरत पड़ने पर इसे घर के एक कमरे से दूसरे कमरे तक आसानी से ले जाया जा सकता है.

120 लीटर टैंक इसकी सबसे बड़ी ताकत

इस कूलर की सबसे बड़ी खासियत इसका 120 लीटर का विशाल वॉटर टैंक है. सामान्य घरेलू कूलरों की तुलना में यह क्षमता काफी ज्यादा है. बड़ा टैंक होने के कारण बार-बार पानी भरने की परेशानी नहीं होती और लंबे समय तक लगातार कूलिंग मिलती है. जिन लोगों को रातभर कूलर चलाना पसंद है, उनके लिए यह फीचर काफी उपयोगी साबित हो सकता है.

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कूलिंग परफॉर्मेंस कैसी है?

कंपनी ने इस कूलर में Honey Comb Cooling Pads दिए हैं. हनीकॉम्ब पैड्स पारंपरिक कूलिंग पैड्स की तुलना में बेहतर कूलिंग और अधिक टिकाऊपन प्रदान करते हैं. इसके अलावा इसमें 18 इंच का Metal Fan Blade दिया गया है, जो तेज एयर थ्रो देने में मदद करता है. यदि आपका कमरा बड़ा है, तो यह कूलर हवा को दूर तक पहुंचाने में सक्षम दिखाई देता है.

बिजली कटने पर भी नहीं होगी परेशानी

Surya Chill Air Cooler को Inverter Compatible बताया गया है. इसका मतलब है कि बिजली चली जाने पर भी इसे इन्वर्टर के जरिए चलाया जा सकता है. भारत के कई शहरों और कस्बों में बिजली कटौती आज भी आम बात है, ऐसे में यह फीचर काफी काम का साबित हो सकता है. कम बिजली खपत के कारण इन्वर्टर बैकअप पर इसका प्रदर्शन बेहतर रहने की उम्मीद की जा सकती है.

मेंटेनेंस और अन्य फीचर्स

कूलर में Pump Protection Technology, Anti-Bacterial Technology और Extra Large Honeycomb Pads जैसे फीचर्स दिए गए हैं. ये फीचर्स न केवल मशीन की लाइफ बढ़ाने में मदद करते हैं बल्कि साफ-सफाई और बेहतर कूलिंग बनाए रखने में भी सहायक होते हैं. नियमित रखरखाव के साथ यह कूलर लंबे समय तक अच्छा प्रदर्शन कर सकता है.

इसकी कमियां भी जान लीजिए

हालांकि यह कूलर कई मामलों में अच्छा दिखाई देता है, लेकिन कुछ कमियां भी हैं. 120 लीटर टैंक होने के कारण इसका आकार बड़ा है और छोटे कमरों में यह ज्यादा जगह घेर सकता है. पानी भरने के बाद इसका वजन भी काफी बढ़ जाता है. इसके अलावा किसी भी एयर कूलर की तरह इसकी कूलिंग भी मौसम और वातावरण की नमी पर निर्भर करती है. इसलिए AC जैसी ठंडक की उम्मीद करना सही नहीं होगा.

खरीदना चाहिए या नहीं?

अगर आप बड़े कमरे के लिए ज्यादा क्षमता वाला एयर कूलर तलाश रहे हैं और बार-बार पानी भरने से बचना चाहते हैं, तो Surya Chill 120L Air Cooler एक अच्छा विकल्प बन सकता है. इसका बड़ा टैंक, मेटल फैन ब्लेड और हनीकॉम्ब पैड इसे एक दमदार कूलर बनाते हैं. हालांकि खरीदने से पहले अपने कमरे के आकार और स्थानीय मौसम को जरूर ध्यान में रखें.

खूबियां

Surya Chill Cooler का सबसे बड़ा फायदा इसका 120 लीटर का बड़ा टैंक है. इसके अलावा 18 इंच का मेटल फैन ब्लेड, हनीकॉम्ब कूलिंग पैड, इन्वर्टर कम्पैटिबिलिटी, मजबूत बॉडी और आसान मूवमेंट के लिए व्हील्स इसे आकर्षक बनाते हैं. लंबे समय तक लगातार कूलिंग भी इसकी बड़ी खासियत है.

कमियां

इसका आकार काफी बड़ा है और छोटे कमरों में जगह की समस्या हो सकती है. पानी भरने के बाद वजन बढ़ जाता है. साथ ही यह AC जैसी कूलिंग नहीं देता और अधिक नमी वाले इलाकों में इसकी परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है.