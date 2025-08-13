सरकार साफ करवा रही आपका इलाका, बस इस App का कर लें ऐसे इस्तेमाल, मिलेगा समाधान
सरकार साफ करवा रही आपका इलाका, बस इस App का कर लें ऐसे इस्तेमाल, मिलेगा समाधान

घर के अंदर ही नहीं, बल्कि बाहर की गंदगी भी लोगों को परेशान कर देती है. ऐसे में क्या आप सकते हैं कि सरकार आपके इलाके की गंदगी को साफ करने में एक App के जरिए ही आपकी मदद करती है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Aug 13, 2025, 06:56 PM IST
सरकार साफ करवा रही आपका इलाका, बस इस App का कर लें ऐसे इस्तेमाल, मिलेगा समाधान

घर में अगर कहीं भी गंदगी दिखती है तो हम तुरंत सफाई करने में जुट जाते हैं. वहीं, अगर घर के बाहर कूड़ा नजर आ जाए तो बहुत गुस्सा आता है. लेकिन कब तक इसी तरह गंदगी देखकर अपना खून जलाते रहेंगे और इसे नजरअंदाज करके वहां से निकल जाएंगे. अब वक्त है खुद ही कुछ करने का और इस काम में आपकी मदद कर रही है देश की सरकार. अगर आपको सड़क पर कहीं भी कूड़े का ढ़ेर नजर आता है तो इसकी शिकायत अब आपको अपने फोन की एक ऐप के जरिए कर सकते हैं, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है.

ये ऐप करती है समस्या का समाधान
इस ऐप का नाम है Swachhata-MoHUA. यह शहरी मामलों के मंत्रालय और सरकार के आवास का एक ऑफिशियल ऐप है. यहां आप अपने आसपास दिख रहे कूड़े-कचरे या मरे हुए जानवरो की जानकारी देकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. इस ऐप का इस्तेमाल आप अपनी पसंद की हिन्दी या इंग्लिश किसी भी भाषा में कर सकते हैं. वहीं, इसे Android यूजर्स Google Play Store से और Apple यूजर्स App Store से डाउनलोड कर सकते हैं.

पब्लिक टॉयलेट को रेटिंग देना भी संभव
एक बार ऐप इंस्टॉल होने पर आप इस पर अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन कर लीजिए. इसके बाद आप यहां कूड़े, मरे हुए जानवर की शिकायत करने के साथ-साथ पब्लिक टॉयलेट्स को लेकर रेटिंग भी दे सकते हैं. इतना ही नही, आप चाहें तो इस ऐप के जरिए स्वच्छता से जुड़े किसी भी मुद्दे पर फीडबैक देकर इसे सरकार तक पहुंचा सकते हैं.

ऐसे करें ऐप का इस्तेमाल

1. सबसे अपने मोबाइल में Google Play Store या App Store से इंस्टॉल कर लें.

2. अब यहां अपना मोबाइल नंबर डालें. इसके बाद आपके फोन पर एक OTP आएगा, जिसे फिल करते ही आप इस ऐप पर लॉग इन कर लेंगे.

3. लॉग-इन के समय आपके कुछ परमिशन मांगी जाएंगी. यह देते ही आप होम पेज पर आ जाएंगे.

4. इस ऐप के होम पेज पर आपको बहुत सारे ऑप्शन्स दिखेंगे, जिनमें शिकायत के लिए Post a Complaint ऑप्शन मिलेगा.

5. जब आप Post a Complaint पर टैप करेंगे तो फिर आपको बहुत सारे ऑप्शन्स मिलेंगे, जो स्वच्छता को लेकर होंगे.

6. कूड़े को लेकर अगर आपकी शिकायत है तो Sweeping not Done वाला ऑप्शन चुनें.

7. अब जहां सफाई करानी है वो लोकेशन और जगह की फोटो जैसी सारी डिटेल्स देने के बाद Done पर क्लिक कर दें.

8. रिपोर्ट्स की मानें तो आमतौर पर शिकायत दर्ज होने के 6 घंटे के भीतर ही सराकर एक्शन ले लेती है.

Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव.

;