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Hindi Newsटेकबैटरी और चार्जर का झंझट खत्म! शरीर के पसीने से पैदा होगी बिजली, बस हाथ में चिपका लें ये स्टिकर

बैटरी और चार्जर का झंझट खत्म! शरीर के पसीने से पैदा होगी बिजली, बस हाथ में चिपका लें ये स्टिकर

जापान की रिसर्चर्स ने एक ऐसा क्रांतिकारी बायो-सेंसर विकसित किया है, जो इंसान के पसीने से बिजली पैदा करता है. इस तकनीक के आने के बाद फिटनेस बैंड और हेल्थ ट्रैकर्स को चार्ज करने के लिए किसी बाहरी बैटरी या केबल की जरूरत नहीं पड़ेगी.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 28, 2026, 07:26 AM IST
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यह रिसर्च फरवरी 2026 में ACS Applied Engineering Materials में प्रकाशित हुई है.
यह रिसर्च फरवरी 2026 में ACS Applied Engineering Materials में प्रकाशित हुई है.

अगर आपने कभी वर्कआउट शुरू करते ही अपना फिटनेस ट्रैकर बंद होते देखा है, तो वो छोटा सा पैनिक आप समझते होंगे. अब सोचिए, अगर आपकी स्किन पर लगा सेंसर खुद ही पसीना आते ही चार्ज हो जाए- न बैटरी, न चार्जिंग केबल. जापान के वैज्ञानिकों ने अब ऐसा ही एक नया सेंसर तैयार किया है, जो पसीने से बिजली बना सकता है. यह नई टेक्नोलॉजी जापान के रिसर्चर्स ने विकसित की है. उन्होंने एक खास “एंजाइम इंक” तैयार किया है, जिसे कागज पर प्रिंट करके ऐसा सेंसर बनाया जा सकता है. यह रिसर्च फरवरी 2026 में ACS Applied Engineering Materials में प्रकाशित हुई है.

पसीना कैसे बनता है पावर का सोर्स?

इस टेक्नोलॉजी को “एंजाइमेटिक बायोफ्यूल सेल” (EBFC) कहा जाता है. यह शरीर के तरल पदार्थों में मौजूद केमिकल्स के जरिए बिजली पैदा करता है. इस केस में पसीने में मौजूद “लैक्टेट” मुख्य फ्यूल का काम करता है. जब आप एक्सरसाइज करते हैं, तो शरीर में लैक्टेट बनता है और पसीने के जरिए बाहर निकलता है. यही लैक्टेट केमिकल रिएक्शन के जरिए बिजली पैदा करता है. यह सेंसर 1 से 25 मिलिमोलर तक लैक्टेट लेवल माप सकता है, जो आमतौर पर वर्कआउट के दौरान होता है.

प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में बड़ा ब्रेकथ्रू

अब तक इस तरह के सेंसर लैब में तो काम करते थे, लेकिन इन्हें बनाना काफी मुश्किल था. पुराने तरीकों में कई स्टेप्स होते थे—पहले कार्बन लेयर बनाना, फिर एंजाइम डालना और फिर उसे सुखाना. इससे हर डिवाइस में फर्क आ जाता था. लेकिन जापानी वैज्ञानिकों ने इसे आसान बना दिया है. उन्होंने एक ऐसी “एंजाइम इंक” बनाई है, जिसे सीधे प्रिंट किया जा सकता है. Isao Shitanda के अनुसार, उनका लक्ष्य ऐसा इंक बनाना था जो एकसमान हो और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए सही हो.

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एंजाइम इंक में क्या खास है?

यह इंक पानी पर आधारित है, जिसमें एंजाइम, कार्बन मटेरियल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने वाले केमिकल्स और खास बाइंडर्स मिलाए गए हैं. इसमें POLYSOL नाम का पॉलिमर और कार्बोक्सीमेथाइल सेल्यूलोज भी शामिल है, जिससे इसकी मोटाई सही रहती है. पानी आधारित इंक का फायदा यह है कि इससे एंजाइम की क्षमता बनी रहती है. टेस्ट में पाया गया कि इस तरीके से बने सेंसर ज्यादा स्थिर और ज्यादा प्रभावी हैं, जबकि पुराने तरीके वाले सेंसर जल्दी खराब हो जाते थे.

कितनी बिजली बना सकता है यह सेंसर?

यह सेंसर करीब 165 माइक्रोवॉट प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर की पावर जनरेट कर सकता है और 0.63 वोल्ट पर काम करता है. यह सुनने में कम लगता है, लेकिन छोटे सेंसर और लो-पावर डिवाइसेज के लिए यह काफी है. वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे छोटे वायरलेस सिग्नल भेजे जा सकते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ के जरिए डेटा ट्रांसमिट करना. यानी भविष्य में आपका फिटनेस डेटा सीधे पसीने से चलने वाले सेंसर से आ सकता है.

ई-वेस्ट कम करने में भी मददगार

आज दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट तेजी से बढ़ रहा है. छोटे-छोटे डिवाइसेज और बैटरियां मिलकर बड़ा कचरा बनाती हैं. ऐसे में बैटरी-फ्री सेंसर इस समस्या को थोड़ा कम कर सकते हैं. हालांकि, यह पूरी तरह से ई-वेस्ट खत्म नहीं करेगा, लेकिन छोटे बैटरियों की जरूरत कम कर सकता है और डिवाइस डिजाइन को आसान बना सकता है.

अभी क्या चुनौतियां बाकी हैं?

यह टेक्नोलॉजी अभी शुरुआती स्टेज में है. इसे असली दुनिया में इस्तेमाल के लिए कई टेस्ट से गुजरना होगा. जैसे—क्या यह रोजमर्रा की मूवमेंट, पसीना और मुड़ने जैसी स्थितियों में टिकेगा या नहीं. वैज्ञानिकों ने इसका बड़े पैमाने पर प्रिंटिंग टेस्ट भी किया है, जिसमें करीब 400 मीटर तक लगातार सेंसर प्रिंट किए गए. उनका मानना है कि 2030 तक यह टेक्नोलॉजी आम इस्तेमाल में आ सकती है.

भविष्य में कहां होगा इस्तेमाल?

अगर यह टेक्नोलॉजी सफल होती है, तो इसके कई बड़े उपयोग हो सकते हैं. एथलीट्स अपने परफॉर्मेंस को बेहतर तरीके से ट्रैक कर पाएंगे. हेल्थकेयर में लगातार मॉनिटरिंग आसान हो जाएगी और हीट स्ट्रोक जैसी समस्याओं से बचाव में भी मदद मिल सकती है.

About the Author
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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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