अब खाना ऑर्डर करना पड़ेगा महंगा! Swiggy-Zomato ने बढ़ाए चार्ज
Advertisement
trendingNow12907892
Hindi Newsटेक

अब खाना ऑर्डर करना पड़ेगा महंगा! Swiggy-Zomato ने बढ़ाए चार्ज

ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने वालों के लिए बड़ी खबर है. Swiggy और Zomato से अब खाना मंगवाना महंगा होने वाला है. चलिए जानतें हैं क्या है पूरी खबर.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 04, 2025, 12:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब खाना ऑर्डर करना पड़ेगा महंगा! Swiggy-Zomato ने बढ़ाए चार्ज

Swiggy और Zomato ने अब फूड ऑर्डर करने पर लगने वाले चार्ज थोड़े बढ़ा दिए हैं. यानी जब आप खाना ऑर्डर करते हैं, तो डिलीवरी फीस, रेस्टोरेंट का चार्ज और GST के अलावा अब एक एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म फीस भी देनी पड़ेगी. ये बदलाव त्योहारों से पहले किए गए हैं, क्योंकि इस समय ऑर्डर ज़्यादा आने की उम्मीद होती है, साथ ही Zomato एक नया फीचर 'VIP Mode' टेस्ट कर रहा है. इसमें अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, तो आपको खाना जल्दी मिलेगा और कुछ खास सर्विसेज भी दी जाएंगी.

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

TAGS

SwiggyZomato

Trending news

USA से छिन गया 'मीडिएटर' का ताज! 'सीजफायर' पर अब ट्रंप-जिनपिंग की टक्कर
DNA Analysis
USA से छिन गया 'मीडिएटर' का ताज! 'सीजफायर' पर अब ट्रंप-जिनपिंग की टक्कर
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों का जायजा लेंगे अरविंद केजरीवाल,देश से...
Punjab Floods
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों का जायजा लेंगे अरविंद केजरीवाल,देश से...
अगले कुछ घंटे काफी अहम...दक्षिण कश्मीर में एहतियाती निकासी मुहिम शुरू
Jammu and Kashmir
अगले कुछ घंटे काफी अहम...दक्षिण कश्मीर में एहतियाती निकासी मुहिम शुरू
त्योहारों से पहले आम जनता की बल्ले-बल्ले, अब GST में होगा सिर्फ 5 और 18% का स्लैब
GST
त्योहारों से पहले आम जनता की बल्ले-बल्ले, अब GST में होगा सिर्फ 5 और 18% का स्लैब
अगले 24 घंटों में आसमान से बरसेगी 'आफत'! डूब जाएंगे घर-सड़क, जान लें बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
अगले 24 घंटों में आसमान से बरसेगी 'आफत'! डूब जाएंगे घर-सड़क, जान लें बड़ा मौसम अलर्ट
बाढ़ का तांडव लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की पावर इन दो शब्दों में छिपी है
Punjab Floods
बाढ़ का तांडव लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की पावर इन दो शब्दों में छिपी है
बैठकर आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते मुद्दा...कुत्ते की कस्टडी को लेकर HC की टिप्पणी
Delhi High Court
बैठकर आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते मुद्दा...कुत्ते की कस्टडी को लेकर HC की टिप्पणी
मुझे कुछ याद नहीं... रेप के आरोपी ने जेल में बिताए 51 दिन, अब कोर्ट ने किया बरी
kolkata News
मुझे कुछ याद नहीं... रेप के आरोपी ने जेल में बिताए 51 दिन, अब कोर्ट ने किया बरी
गैंगस्टर से विधायक और फिर 17 साल जेल... सलाखों से बाहर आया महाराष्ट्र का 'डॉन'
Arun Gawli
गैंगस्टर से विधायक और फिर 17 साल जेल... सलाखों से बाहर आया महाराष्ट्र का 'डॉन'
J&K में भी बारिश से सबकुछ ठप; स्कूल, कॉलेज और सड़कें सब बंद, परीक्षाएं स्थगित
Jammu Kashmir Weather
J&K में भी बारिश से सबकुछ ठप; स्कूल, कॉलेज और सड़कें सब बंद, परीक्षाएं स्थगित
;