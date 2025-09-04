अब खाना ऑर्डर करना पड़ेगा महंगा! Swiggy-Zomato ने बढ़ाए चार्ज

ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने वालों के लिए बड़ी खबर है. Swiggy और Zomato से अब खाना मंगवाना महंगा होने वाला है. चलिए जानतें हैं क्या है पूरी खबर.
Swiggy और Zomato ने अब फूड ऑर्डर करने पर लगने वाले चार्ज थोड़े बढ़ा दिए हैं. यानी जब आप खाना ऑर्डर करते हैं, तो डिलीवरी फीस, रेस्टोरेंट का चार्ज और GST के अलावा अब एक एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म फीस भी देनी पड़ेगी. ये बदलाव त्योहारों से पहले किए गए हैं, क्योंकि इस समय ऑर्डर ज़्यादा आने की उम्मीद होती है, साथ ही Zomato एक नया फीचर 'VIP Mode' टेस्ट कर रहा है. इसमें अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, तो आपको खाना जल्दी मिलेगा और कुछ खास सर्विसेज भी दी जाएंगी.