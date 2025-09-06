Swiggy का नया धमाका! अब खाना ही नहीं; मिनटों में आपके दोस्तों को भी करेगा खुश, लाया नया अपडेट

Swiggy की फूड डिलीवरी सर्विस बहुत मशहूर है. मिनटों में कंपनी लोगों तक खाना पहुंचा देती है. वहीं, ऐप ने खुद को अपग्रेड कर दिया है. चलिए जानते हैं क्या है ये नया फीचर
Swiggy अब तक अपने खाने और किराने का सामान घर तक पहुंचाने के लिए जाना जाता था, लेकिन इस ऐप ने खुद को एक कदम और अपग्रेड कर लिया है. अब यह ऐप गिफ्ट भेजने की सुविधा भी देने लगा है. कंपनी ने अपने इस नए नए फीचर ‘Giftables’ नाम दिया है. इससे आप अपने मोबाइल ऐप से कुछ ही मिनटों में किसी को भी गिफ्ट ऑर्डर करके भेज सकते हैं. फिलहाल ये सुविधा बेंगलुरु में शुरू की गई है, लेकिन जल्दी ही दिल्ली, मुंबई और बाकी बड़े शहरों में भी मिलने लगेगी.
कंपनी का मकसद
कंपनी ने ये नई गिफ्ट भेजने वाली सर्विस ऐसे वक्त पर शुरू की है जब त्योहारी सीजन करीब है और कई क्विक कॉमर्स कंपनियां नए प्रोडक्ट और फीचर लॉन्च कर रही हैं. ‘Giftables’ का मकसद लोगों की उस परेशानी को हल करना जो खास मौकों पर गिफ्ट खरीदते वक्त होती है, चाहे वो अचानक याद आया बर्थडे हो या पहले से प्लान किया गया सरप्राइज.
एक घंटे से भी कम लगेगा वक्त
मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, Swiggy अब अपने नए 'Giftables' फीचर के जरिए लोगों को गिफ्ट भेजने की सुविधा दे रहा है. इसमें आप ऐप से प्रीमियम चॉकलेट्स, केक, फूल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ज्वेलरी या खिलौने जैसे गिफ्ट ऑर्डर कर सकते हैं. सबसे खास बात ये है कि ये गिफ्ट्स एक घंटे से भी कम वक्त में आपके बताए एड्रेस पर पहुंचा दिए जाएंगे.
Swiggy ने आसान किया काम
Swiggy के को-फाउंडर और चीफ ग्रोथ ऑफिसर का कहना है कि गिफ्ट देना किसी को खुश करने का एक अच्छा और प्यारा तरीका है, लेकिन कई बार ये काम मुश्किल और झंझट वाला हो जाता है. इसी परेशानी को दूर करने के लिए उन्होंने ‘Giftables’ फीचर शुरू किया है, ताकि लोग आसानी से गिफ्ट भेज सकें. अब यूजर्स को अलग-अलग वेबसाइट या ऐप पर जाकर गिफ्ट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाएगा.
Swiggy ने जोड़ा AI फीचर
कंपनी का दावा है कि Swiggy ऐप में जल्द ही एक स्मार्ट चैटबॉट जुड़ने वाला है, जो AI से चलेगा. ये चैटबॉट यूजर से बात करके उनकी पसंद और मौके के हिसाब से गिफ्ट सजेशन देगा. इसके अलावा लोग अपनी पसंद के हिसाब से गिफ्ट का कॉम्बो भी बना सकेंगे. जैसे किसी की फेवरेट बेकरी का केक के साथ फूल भेजना, मिठाई के साथ परफ्यूम जोड़ना या बच्चों के लिए कपकेक के साथ खिलौना भेजना, ये सब एक ही ऑर्डर में किया जा सकेगा. इससे खाने और गिफ्ट के लिए अलग-अलग ऑर्डर करने का झंझट खत्म हो जाएगा.