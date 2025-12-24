इतना तो बहुत लोगों की सैलरी नहीं! बेंगलुरु के एक शख्स ने टिप में दे डाले ₹68,600; डिलीवरी बॉय की हुई मौज!

Swiggy Instamart 2025 Report: क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Swiggy Instamart ने साल 2025 के अपने शॉपिंग ट्रेंड्स How India Instamarted जारी कर दिए हैं. इस साल के आंकड़े न हैरान कर देने वाले हैं. इस साल डेटा बताता है कि कुछ यूजर डेलीलाइफ की चीजों के लिए इन प्लेटफॉर्म का सहारा ले रहे हैं तो वहीं कुछ लोग बड़े और महंगे ऑर्डर्स में कोई कसर नहीं छोड़ रहे.

इस रिपोर्ट में साल 2025 में सबसे बड़ी खरीदारी का रिकॉर्ड है हैदराबाद के एक यूजर का, जिसने एक ही बार में iPhone 17 की कई यूनिट्स खरीदकर 4.3 लाख रुपये खर्च किए. वहीं साल 2025 में Instamart पर सबसे बड़े शॉपर ने कुल मिलाकर 22 लाख रुपये खर्च किए, जिसमें iPhone 17, 24 कैरट गोल्ड कॉइन, एयर फ्रायर और डेलीलाइफ की चीजें शामिल थीं.

दे डाली 68,600 रुपये की टिप

इन प्लेटफॉर्म से सिर्फ गैजेट्स ही नहीं बल्कि चांदी की खरीदारी और टिप में भी रिकॉर्ड बनाया है. बेंगलुरु ने इस साल दिल खोल के टिप दिया. बेंगलुरू में दिवाली के दौरान एक यूजर ने 1.97 लाख रुपये की 1 किलो चांदी की ईंट मंगवाई. वहीं टिप देने के मामले में भी बेंगलुरु ही इस लिस्ट में टॉप पर रहा. जहां एक यूजर ने साल 2025 में सबसे ज्यादा डिलीवरी पार्टनर्स को 68,600 रुपये की टिप दी. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर चेन्नई रही जहां एक यूजर ने टिप में 59,500 रुपये बांटे.

खान-पान और अजीबोगरीब शौक रिपोर्ट में कुछ दिलचस्प डेटा भी सामने आए हैं:

नूडल्स का दीवाना

इस लिस्ट में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसमें बेंगलुरु के एक यूजर ने पूरे साल भर में 4.36 लाख रुपये सिर्फ नूडल्स पर खर्च कर दिए.

वहीं मुंबई के एक शख्स ने रेड बुल पर 16.3 लाख रुपये खर्च कर दिए.

चेन्नई के एक यूजर ने पालतू जानवरों के सामान पर 2.41 लाख रुपये खर्च किए हैं.

इस लिस्ट के अनुसार नोएडा के एक फिटनेस प्रेमी ने 2.8 लाख रुपये के 1,343 प्रोटीन प्रोडक्ट्स मंगाए.

10 रुपये से लेकर लाखों तक का सफर

इन प्लेटफॉर्म पर जहां एक तरफ लाखों के ट्रांजेक्शन हुए तो वहीं बेंगलुरु से साल का सबसे छोटा ऑर्डर भी कंपनी को मिला, जो मात्र 10 रुपये का था. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी टेक का क्रेज दिखा जहां एक यूजर ने एक ही बार में 2.69 लाख रुपये के ब्लूटूथ स्पीकर और रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर मंगवाए.

