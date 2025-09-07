Swiggy Instamart Annual Sale: 90% का डिस्काउंट धमाका! खाना ही नहीं, iPhone17 भी 10 मिनट में घर पहुंचाएगा Swiggy
Swiggy Instamart Annual Sale: 90% का डिस्काउंट धमाका! खाना ही नहीं, iPhone17 भी 10 मिनट में घर पहुंचाएगा Swiggy

Swiggy Instamart Annual Sale 2025: Swiggy Instamart अपने कस्टमर्स के लिए लाने जा रहा है साल की सबसे बड़ी सेल. इस एनुअल सेल में कस्टमर्स को 90% तक का भारी डिस्काउंट मिलेगा और सबसे खास बात ये है कि फूड, जरूरी सामान और यहां तक कि iPhone 17 भी सिर्फ 10 मिनट में आपके घर पहुंचाया जाएगा. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 07, 2025, 10:39 AM IST
Swiggy Instamart Annual Sale 2025: ई-कॉमर्स और ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म Swiggy Instamart ने अपने कस्टमर्स के लिए एक शानदार ऑफर शुरू की है. कंपनी ने अपनी एनुअल सेल शुरू करने की घोषणा कर दी है, जिसमें कस्टमर्स  को 90% तक के भारी डिस्काउंट का लाभ मिलेगा. इस ऑफर के तहत कस्टमर के ऑर्डर को मात्र 10 मिनट में घर पर डिलीवर किए जाएंगे.  
 
Instamart Quick India Movement 2025 कब से होगी शुरू
Swiggy Instamart ने इस सेल को Instamart Quick India Movement 2025 नाम दिया है. कंपनी के मुताबिक ये भारत की क्विकेस्ट सेल होगी और इसमें ऑर्डर मात्र 10 मिनट के अंदर डिलीवर होंगे. इसकी शुरुआत 19 सितंबर से होगी और यह 28 सितंबर तक चलेगी. आपको बता दें कि इसी बीच Amazon और Flipkart भी अपनी सबसे बड़ी एनुअल सेल शुरू कर रहे हैं. Amazon Great Indian Festival और Flipkart Big Billion Days की शुरुआत इस बार एक ही दिन यानी 23 सितंबर को होगा.

10 दिनों तक चलेगी सेल
इस सेल को लेकर कंपनी ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि Instamart क्विक इंडिया मूवमेंट 2025 सेल इस बात 10 दिनों तक जारी रहेगी. ये 19 सितंबर को शुरू होकर 28 सितंबर तक चलेगी. यूजर्स इसे Swiggy ऐप और Instamart ऐप दोनों से आसानी से एक्सेस कर पाएंगे.

Swiggy के अनुसार सेल के दौरान प्लेटफॉर्म पर 50,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स पर ऑफर्स और डील्स कस्टमर को मिलेंगी. कुछ प्रोडक्ट्स पर 50 प्रतिशत से लेकर 90 प्रतिशत तक का डिस्काउंट भी कस्टमर को मिलेगी. ये डील्स इलेक्ट्रॉनिक्स, किचन और डाइनिंग, ब्यूटी और पर्सनल केयर, टॉयज और कई दूसरी कैटेगरीज में होंगी.

ये भी पढ़ेंः Grok AI हुआ सुपर एडवांस! अब आप भी बना सकेंगे बोलते हुए वीडियो कंटेंट, इमेज फीचर भी हुआ और पावरफुल

 

इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा
Swiggy Instamart ने इस एनुअल सेल के दौरान कई बड़े ब्रांड्स के साथ पार्टनशिप की है. इनमें  boAt, Philips, Bergner और Pampers शामिल हैं. इसके साथ ही इस इवेंट में Airwick और Nestasia भी एसोसिएट के रूप में शामिल हैं. स्पेशल ऑफर के तहत अगर कस्टमर Axis Bank के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो उन्हें तुरंत 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, जिसकी लिमिट 1,000 रुपये है.

इस एनुअल सेल में कई नए प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग भी शामिल है, जिनमें सबसे बड़ा नाम iPhone 17 है. उम्मीद की जा रही है कि Apple का यह फ्लैगशिप फोन 9 सितंबर को लॉन्च होगा और इस महीने के आखिरी में सेल के सेल में मिलेगा. Swiggy Instamart का दावा है कि यह फोन बेंगलुरु, मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता और हैदराबाद जैसे प्रमुख शहरों में मात्र 10 मिनट में डिलीवर किया जाएगा.

इन पर मिलेगी बंपर छूट
इसके साथ ही सेल में OnePlus और Oppo के स्मार्टफोन्स के साथ-साथ JBL, Philips, Portronics, Ambrane, Noise, Dubstep, Eveready और Lifelong जैसे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स पर बंपर छूट मिलेगी.

ये भी पढ़ेंः खतरे में है आपकी संतान! बच्चों के लिए खतरनाक है ये AI चैटबॉट है, रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

 

