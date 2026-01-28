Advertisement
trendingNow13089169
Hindi Newsटेकबिना ऐप खोले कैसे होगा Swiggy पर ऑर्डर? जानिए ChatGPT और Gemini को अपना डिलीवरी बॉय बनाने का तरीका

बिना ऐप खोले कैसे होगा Swiggy पर ऑर्डर? जानिए ChatGPT और Gemini को अपना 'डिलीवरी बॉय' बनाने का तरीका

Order food With AI: अब खाना ऑर्डर करना या घर का राशन मंगवाना उतना ही आसान होने वाला है जितना AI से सवाल पूंछना. लंबे समय तक ऐप्स खोलकर रेस्टोरेंट खोजने, आइटम जोड़ने और बार-बार कार्ट चेक करने का झंझट खत्म होने वाली है. भारत की फूड-डिलीवरी दिग्गज कंपनी Swiggy ने AI की दुनिया में बड़ा कदम रखते हुए ChatGPT, Gemini और Claude जैसे AI टूल्स के साथ साझेदारी की है. इस नए अपडेट के बाद यूजर्स बिना Swiggy ऐप खोले, सिर्फ एक कमांड देकर खाना या ग्रोसरी ऑर्डर कर सकेंगे.  

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 28, 2026, 01:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिना ऐप खोले कैसे होगा Swiggy पर ऑर्डर? जानिए ChatGPT और Gemini को अपना 'डिलीवरी बॉय' बनाने का तरीका

Order food With AI: क्या आप भी अच्छा खाना ऑर्डर करने के लिए घंटों तक सिर्फ ऐप्स पर स्क्रॉल करते रहते हैं? क्या ग्रोसरी लिस्ट तैयार करने के लिए बार-बार कार्ट चेक करना आपको सिरदर्द लगता है? अगर हां तो अब आपकी परेशानी दूर हो गई है. अब ये सारे काम मिनटो में AI आपके लिए कर देगा. Swiggy आपके लिए एक ऐसा नया अपडेट लाया है जो आपके ऑनलाइन शॉपिंग के एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदलने वाला है. अब आपको खाना मंगवाने या घर का राशन भरने के लिए अलग-अलग ऐप्स खोलने की जरूरत नहीं होगी. कंपनी ने सीधे ChatGPT, Gemini और Claude जैसे पॉपुलर AI टूल्स के साथ हाथ मिलाया है. जिससे अब सिर्फ एक कमांड दीजिए और आपका ऑर्डर आपके घर के दरवाजे पर आ जाएगा. आइए जानते हैं क्या है यह नई सर्विस और आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं.

बिना ऐप खोले होगा सारा काम
Swiggy के इस पार्टनरशिप के बाद अब यूजर्स को स्विगी ऐप पर जाकर स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं होगी. आप सीधे अपने पसंदीदा AI असिस्टेंट से कह सकते हैं कि पनीर बनाने का सामान ऑर्डर कर दो या मैच देखने के लिए स्नैक्स मंगवा दो. AI खुद ही सामान सेलेक्ट करेगा कार्ड बनाएगा और आपकी पेमेंट और डिलीवरी को मैनेज करेगा.

क्या है यह नई टेक्नोलॉजी
Swiggy ने इसके लिए Model Context Protocol यानी MCP नाम के एक ओपन-सोर्स सिस्टम से हाथ मिलाया है. यह टेक्नोलॉजी AI को सीधे स्विगी के डेटा से कनेक्ट करती है. इससे AI असिस्टेंट रीयल-टाइम में रेस्टोरेंट्स सर्च कर सकते हैं कीमतों की तुलना कर सकते हैं इतना ही नहीं बेस्ट डील्स खोज सकते हैं और टेबल भी बुक कर सकते हैं. स्विगी की क्विक कॉमर्स सर्विस Instamart दुनिया का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जो इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Swiggy के CTO मधुसूदन राव का मानना है कि यह भारत में शॉपिंग का तरीका पूरी तरह से बदल सकता है. आने वाले समय में AI आपकी सेहत और डाइट के हिसाब से मील प्लानिंग और शॉपिंग लिस्ट खुद ही तैयार कर सकेगा.

ये भी पढे़ंः क्या आपका फोन भी छीन सकता है कोई? Google लाया AI वाला 'ताला', चोरों के छूते ही...

कैसे इस्तेमाल करें
Swiggy के इस नए फीचर को इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान है. इसके लिए यूजर्स को अपने पसंदीदा AI टूल की Settings में जाकर Connectors सेलेक्ट करना होगा. वहां Add Custom Connector पर जाकर Swiggy MCP का URL (Food-mcp.swiggy.com /, instamart Instamart या Dineout) डालना होगा. इसके बाद आपकी चैटिंग और शॉपिंग एक साथ शुरू हो जाएगी.

ये भी पढे़ंः WhatsApp पर अब जासूसी करना नामुमकिन! कंपनी ने गुपचुप तरीके से जोड़ा नया फीचर

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Swiggy AI IntegrationOrder food with ChatGPT

Trending news

10 सालों में मजबूत हुई देश की बुनियाद...राष्ट्रपति मुर्मू ने क्या-क्या कहा?
President Droupadi Murmu
10 सालों में मजबूत हुई देश की बुनियाद...राष्ट्रपति मुर्मू ने क्या-क्या कहा?
जानिए कौन थे पायलट सुमित और शांभवी? जिन्होंने अजित पवार के साथ बारामती में गंवाई जान
ajit pawar death
जानिए कौन थे पायलट सुमित और शांभवी? जिन्होंने अजित पवार के साथ बारामती में गंवाई जान
अजित पवार 'दादा' कभी नहीं हुए सत्ता से बाहर, चाचा की छाया से निकलकर बनाई खास पहचान
ajit pawar death
अजित पवार 'दादा' कभी नहीं हुए सत्ता से बाहर, चाचा की छाया से निकलकर बनाई खास पहचान
Ajit Pawar Family: अजित पवार की फैमिली में कौन-कौन? क्या करते हैं पत्नी और बच्चे?
ajit pawar death
Ajit Pawar Family: अजित पवार की फैमिली में कौन-कौन? क्या करते हैं पत्नी और बच्चे?
पहली बार लैंडिंग कैंसिल, बड़ा घुमाव लिया...अजित पवार के प्लेन क्रैश की पता चली वजह !
ajit pawar death
पहली बार लैंडिंग कैंसिल, बड़ा घुमाव लिया...अजित पवार के प्लेन क्रैश की पता चली वजह !
'गठबंधन टूटे, सरकारें बदलीं, पर नहीं हिला अजित दादा का सिंहासन!' जानिए चीनी मिल से..
ajit pawar death
'गठबंधन टूटे, सरकारें बदलीं, पर नहीं हिला अजित दादा का सिंहासन!' जानिए चीनी मिल से..
बारामती हादसे की गुत्थी सुलझाएगा 'नारंगी डिब्बा', कॉकपिट की बातचीत बताएगी क्रैश की..
ajit pawar death
बारामती हादसे की गुत्थी सुलझाएगा 'नारंगी डिब्बा', कॉकपिट की बातचीत बताएगी क्रैश की..
अजित दादा के बिना महाराष्ट्र की राजनीति बेरंग होगी... प्लेन क्रैश पर संजय राउत भावुक
ajit pawar death
अजित दादा के बिना महाराष्ट्र की राजनीति बेरंग होगी... प्लेन क्रैश पर संजय राउत भावुक
बारामती में पहले भी हो चुके हैं कई हादसे, वीआईपी प्‍लेन तक हो चुके शिकार
ajit pawar death
बारामती में पहले भी हो चुके हैं कई हादसे, वीआईपी प्‍लेन तक हो चुके शिकार
महाराष्ट्र के वे दिग्गज नेता, जिनका 'हादसे' में हुआ निधन! गोपीनाथ से अजित पवार तक...
Ajit Pawar
महाराष्ट्र के वे दिग्गज नेता, जिनका 'हादसे' में हुआ निधन! गोपीनाथ से अजित पवार तक...