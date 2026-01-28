बिना ऐप खोले कैसे होगा Swiggy पर ऑर्डर? जानिए ChatGPT और Gemini को अपना 'डिलीवरी बॉय' बनाने का तरीका

Order food With AI: क्या आप भी अच्छा खाना ऑर्डर करने के लिए घंटों तक सिर्फ ऐप्स पर स्क्रॉल करते रहते हैं? क्या ग्रोसरी लिस्ट तैयार करने के लिए बार-बार कार्ट चेक करना आपको सिरदर्द लगता है? अगर हां तो अब आपकी परेशानी दूर हो गई है. अब ये सारे काम मिनटो में AI आपके लिए कर देगा. Swiggy आपके लिए एक ऐसा नया अपडेट लाया है जो आपके ऑनलाइन शॉपिंग के एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदलने वाला है. अब आपको खाना मंगवाने या घर का राशन भरने के लिए अलग-अलग ऐप्स खोलने की जरूरत नहीं होगी. कंपनी ने सीधे ChatGPT, Gemini और Claude जैसे पॉपुलर AI टूल्स के साथ हाथ मिलाया है. जिससे अब सिर्फ एक कमांड दीजिए और आपका ऑर्डर आपके घर के दरवाजे पर आ जाएगा. आइए जानते हैं क्या है यह नई सर्विस और आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं.

बिना ऐप खोले होगा सारा काम

Swiggy के इस पार्टनरशिप के बाद अब यूजर्स को स्विगी ऐप पर जाकर स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं होगी. आप सीधे अपने पसंदीदा AI असिस्टेंट से कह सकते हैं कि पनीर बनाने का सामान ऑर्डर कर दो या मैच देखने के लिए स्नैक्स मंगवा दो. AI खुद ही सामान सेलेक्ट करेगा कार्ड बनाएगा और आपकी पेमेंट और डिलीवरी को मैनेज करेगा.

क्या है यह नई टेक्नोलॉजी

Swiggy ने इसके लिए Model Context Protocol यानी MCP नाम के एक ओपन-सोर्स सिस्टम से हाथ मिलाया है. यह टेक्नोलॉजी AI को सीधे स्विगी के डेटा से कनेक्ट करती है. इससे AI असिस्टेंट रीयल-टाइम में रेस्टोरेंट्स सर्च कर सकते हैं कीमतों की तुलना कर सकते हैं इतना ही नहीं बेस्ट डील्स खोज सकते हैं और टेबल भी बुक कर सकते हैं. स्विगी की क्विक कॉमर्स सर्विस Instamart दुनिया का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जो इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है.

Swiggy के CTO मधुसूदन राव का मानना है कि यह भारत में शॉपिंग का तरीका पूरी तरह से बदल सकता है. आने वाले समय में AI आपकी सेहत और डाइट के हिसाब से मील प्लानिंग और शॉपिंग लिस्ट खुद ही तैयार कर सकेगा.

कैसे इस्तेमाल करें

Swiggy के इस नए फीचर को इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान है. इसके लिए यूजर्स को अपने पसंदीदा AI टूल की Settings में जाकर Connectors सेलेक्ट करना होगा. वहां Add Custom Connector पर जाकर Swiggy MCP का URL (Food-mcp.swiggy.com /, instamart Instamart या Dineout) डालना होगा. इसके बाद आपकी चैटिंग और शॉपिंग एक साथ शुरू हो जाएगी.

