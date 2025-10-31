Advertisement
Swiggy का नया धमाका! अब ऑफिस वर्कर्स को डेस्क पर ही मिलेगा ₹200 से कम में Starbucks का लंच, जानिए कैसे करें ऑर्डर

Swiggy Office Lunch: ऑफिस में काम के बीच लंच ब्रेक लेना कई बार मुश्किल हो जाता है खासकर जब बाहर जाकर कुछ अच्छा खाने का मन हो. ऐसे में अब Swiggy लाया है ऑफिस वर्कर्स के लिए एक खास ऑफर DeskEats 2.0. इसके तहत आप ₹200 से कम में भी Starbucks जैसे प्रीमियम ब्रांड का खाना सीधे अपने डेस्क पर मंगवा सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 31, 2025, 08:45 AM IST
Swiggy DeskEats 2.0: फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म Swiggy ने भारत के नौकरीपेशा लोगों के लिए अपनी एक खास सर्विस का नया वर्जन शुरू कर दिया है. Swiggy ने ऑफिस में काम करने वाले लोगों के लिए अपनी स्पेशल सर्विस का नया वर्जन DeskEats 2.0 लॉन्च कर दिया है. इसके तहत ऑफिस के काम में बिजी प्रोफेशनल लोग अब अपने डेस्क पर ही बिना किसी रुकावट के आराम से खाना खा सकेंगे. इस लॉन्च को खास बनाने के लिए Swiggy ने Starbucks के साथ हाथ मिलाया है. इस साझेदारी के तहत मात्र ₹199 में पावर लंच (Swiggy Power Lunch) ऑफर किया जा रहा है.

2 लाख से ज्यादा ऑप्शन

 Swiggy के इस नए DeskEats 2.0 में 2 लाख से ज्यादा ऐसे फूड ऑप्शन हैं जो डेस्क-फ़्रेंडली यानी डेस्क पर खाने के लिए परफेक्ट हैं. इनकी पैकेजिंग भी ऐसी है जिससे खाना गिरता नहीं है और फैलने का डर नहीं होता है. कंपनी की यह सर्विस अभी 30 भारतीय शहरों के 7000 टेक्नोलॉजी पार्क और 5,000 को-लिविंग कॉर्पोरेट हब के लिए शुरू की गई है. यह अलग-अलग तरह के व्यंजनों को कॉम्पैक्ट और स्पिल-फ्री पैकेजिंग में सर्व करेगा.

ऑर्डर करने का पूरा तरीका जान लीजिए
अगर आप भी ऑफिस वर्कर हैं और  Swiggy के DeskEats 2.0 के तहत फूड ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. बस आपको Swiggy का ऐप ओपन करना होगा और वहां सर्च बार में सर्च करना होगा DESK. इतना सर्च करते ही आप कंपनी के इस स्पेशल सर्विस तक पहुंच जाएंगे और आसनी से आपना खाना आर्डर कर सकते हैं.

Starbucks के साथ विशेष पार्टनशिप
Swiggy  ने DeskEats 2.0 के लॉन्च का जश्न मनाते हुए Starbucks के साथ मिलकर एक स्पेशल मेनू पावर लंच पेश किया है. यह ऑफर ₹199 में मिल रहा है और आने वाली 8 तारीख तक जारी रहेगा.

मेनू के आइटम भी जान लीजिए
 Swiggy के इस सर्विस में मेनू में कुल 29 चुनिंदा आइटम शामिल हैं. जैसे-पनीर टिक्का सैंडविच, चिली चीज टोस्ट,  टोफू और पालक क्रोइसैन सैंडविच, टॉल कोल्ड कॉफी, टॉल जावा चिप फ्रैपुचीनो, और टॉल वियतनामी कोल्ड ब्रू. कंपनी का यह स्पेशल ऑफर 25 शहरों के 252 आउटलेट पर उपलब्ध है जिसका लक्ष्य ऑफिस में काम करने वाले प्रोफेशनल्स को सस्ती कीमत पर बेहतरीन लंच उपलब्ध कराना है.

ऐसे मिलेगा DeskEats का एक्सेस

Swiggy ऐप में जाकर यूजर बस DESK सर्च करें और DeskEats की पूरी रेंज उनके आ जाएगी. जिसमें कई दिलचस्प कैटेगरी शामिल हैं, जैसे –

Value Combos-किफायती लंच मील्स

Stress Munchies-काम के बीच झटपट स्नैक्स

One-handed Grabbies-एक हाथ से खाने योग्य नॉन-मैसी फूड

Healthy Snacks-सेहतमंद, हल्के और एनर्जी देने वाले मील्स

Chai-Coffee Breaks-गरमा-गरम चाय-कॉफी और क्विक बाइट्स

Teamwork Bites-ऑफिस दोस्तों के साथ शेयर करने वाले फूड

Swiggy के वाइस प्रेसिडेंट दीपक मालू के मुताबिक इस पहल से कंपनी वर्कप्लेस डाइनिंग को फिर से परिभाषित करना चाहती है. उनका कहना है कि Starbucks के साथ यह पार्टनरशिप भारत के वर्कफोर्स के लिए एक बेहतरीन डाइनिंग एक्सपीरियंस को और मजबूत करेगी.

