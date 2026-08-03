/एसी-हीटर की होगी छुट्टी! इस एक खिड़की से बचेगी 70% तक बिजली, जानिए कैसे काम करती है Electrochromic Coating

दुनिया भर में घरों और दफ्तरों को मौसम के हिसाब से आरामदायक बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में बिजली का इस्तेमाल होता है. रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया भर की कुल ऊर्जा का लगभग 30% हिस्सा सिर्फ इमारतों में खर्च होता है, जिसमें से बड़ा हिस्सा एसी और हीटर (HVAC) खाते हैं. लेकिन क्या हो अगर आपके घर की खिड़की का शीशा ही मौसम के हिसाब से खुद को ढाल ले? एडवांस्ड मटेरियल्स जर्नल में प्रकाशित एक नई रिसर्च में वैज्ञानिकों ने एक ऐसी जादुई विंडो कोटिंग तैयार की है, जो बिना किसी झंझट के गर्मियों में घर को ठंडा और सर्दियों में गर्म रख सकती है. आइए जानते हैं इस क्रांतिकारी खोज के बारे में.
बाजार में पहले से ही कई तरह के कोटिंग्स उपलब्ध हैं, लेकिन वे केवल एक ही काम कर सकते हैं. कुछ शीशे सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट करके ठंडक देते हैं, तो कुछ गर्मी को सोखते हैं. समस्या यह है कि मौसम बदलता रहता है. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और अन्य शोधकर्ताओं ने इसका समाधान एक ऐसी कोटिंग बनाकर निकाला है, जिसे सिर्फ एक छोटे से इलेक्ट्रिकल वोल्टेज से हीटिंग या कूलिंग मोड में बदला जा सकता है. सबसे खास बात यह है कि मोड बदलने के बाद बिजली बंद करने पर भी यह उसी स्टेट में बनी रहती है.
इस कोटिंग में बेहद पतले ग्राफीन के साथ कॉपर-बिस्मथ नैनोक्लस्टर्स का इस्तेमाल किया गया है. पारंपरिक तकनीकें सूरज की धूप और इंफ्रारेड गर्मी को एक साथ कंट्रोल नहीं कर पाती थीं. कूलिंग मोड में यह कोटिंग सूरज की सिर्फ 8% ऊर्जा को ही सोखती है और बाकी गर्मी को बाहर निकाल देती है. वहीं, हीटिंग मोड में यह 48% तक सौर ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेती है और अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है.
शोधकर्ताओं ने इस कोटिंग की क्षमता जांचने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग की छत पर इसका टेस्ट किया. दिन के समय कूलिंग मोड में इस डिवाइस ने तापमान को बाहरी हवा से लगभग 1°C कम रखा. वहीं हीटिंग मोड में इसने तापमान को बाहरी हवा से औसतन 33°C ज्यादा तक बढ़ा दिया. लैब टेस्टिंग में यह कोटिंग 1,000 से भी ज्यादा बार बिना किसी समस्या के स्विच होने में सफल रही.
कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए वैज्ञानिकों ने पाया कि अगर इस कोटिंग को अमेरिका की इमारतों में इस्तेमाल किया जाए, तो यह सालाना HVAC ऊर्जा खपत में औसतन 73.69 MBtu की बचत कर सकती है. इसके साथ ही यह प्रति इमारत हर साल लगभग 4,063 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी कम कर सकती है. गर्म इलाकों में इसका असर और भी ज्यादा देखने को मिलेगा, जहां एसी की जरूरत सबसे ज्यादा होती है.
हालांकि शुरुआती नतीजे बेहद उत्साहजनक हैं, लेकिन इसे व्यावसायिक रूप से बाजार में लाने से पहले अभी और काम बाकी है. बड़ी खिड़कियों के लिए बड़े आकार के ग्राफीन इलेक्ट्रोड बनाना एक बड़ी चुनौती है क्योंकि बड़े एरिया में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह तकनीक मौजूदा एसी और हीटर सिस्टम को पूरी तरह रिप्लेस नहीं करेगी, बल्कि उनके साथ मिलकर बिजली की खपत को ऐतिहासिक रूप से कम करने में मदद करेगी.