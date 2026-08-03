Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /टेक
  • /एसी-हीटर की होगी छुट्टी! इस एक खिड़की से बचेगी 70% तक बिजली, जानिए कैसे काम करती है Electrochromic Coating

एसी-हीटर की होगी छुट्टी! इस एक खिड़की से बचेगी 70% तक बिजली, जानिए कैसे काम करती है Electrochromic Coating

वैज्ञानिकों ने एक ऐसी स्विचएबल विंडो कोटिंग विकसित की है जो सर्दियों में इमारतों को 33°C तक गर्म और गर्मियों में बाहरी तापमान से ठंडा रख सकती है. जानिए कैसे यह तकनीक HVAC ऊर्जा खपत को भारी मात्रा में कम कर सकती है.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Aug 03, 2026, 10:21 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 10:21 AM IST
एसी-हीटर की होगी छुट्टी! इस एक खिड़की से बचेगी 70% तक बिजली, जानिए कैसे काम करती है Electrochromic Coating
Image Credit: इस कोटिंग में बेहद पतले ग्राफीन के साथ कॉपर-बिस्मथ नैनोक्लस्टर्स का इस्तेमाल किया गया है.

About the Author

Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी डिजिटल न्यूज मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का एक्सपीरियंस रखने वाले एक वरिष्ठ टेक जर्नलिस्ट हैं, जो वर्तमान में Zee News में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में टेक्नोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं. स्मार्टफोन रिव्यू, गैजेट एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा में गहरी विशेषज्ञता रखने वाले मोहित ने Apple, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे टॉप ब्रांड्स के फ्लैगशिप डिवाइसों का गहन और निष्पक्ष इन-डेप्थ रिव्यू किया है. अंतरराष्ट्रीय टेक इवेंट्स की ऑन-ग्राउंड रिपोर्टिंग का लंबा अनुभव रखने वाले मोहित ने लंदन में 'Nothing Phone' और आयरलैंड के बेलफास्ट में 'Realme' के ग्लोबल लॉन्च इवेंट्स को कवर किया है, और इससे पहले वे NDTV, आजतक और दैनिक भास्कर जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में टेक जर्नलिज्म और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी में अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं. जटिल तकनीकी बारीकियों को बेहद आसान भाषा में डिकोड करने के लिए पहचाने जाने वाले मोहित से सीधे Mohit.chaturvedi@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए या उनके एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट किया जा सकता है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
AC की छुट्टी! इस खिड़की से बचेगी 70% तक बिजली, जानिए क्या है Electrochromic Coating
2
3
4
5