AI को पछाड़ने आ रही नई टेक्नोलॉजी, इंसानी सोच को भी छोड़ देगी पीछे

AI का कमाल पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है, लेकिन अब खबर आई है कि आने वाले वक्त में एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी आने वाली है जो AI को भी पछाड़ देगी.
पिछले कुछ वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने तकनीकी दुनिया में तहलका मचाया है. बड़ी-बड़ी टेक कंपनियों से लेकर रिसर्च संस्थानों तक, हर जगह AI के लाभ और उससे जुड़ी चिंताओं पर बहस जारी है. लेकिन अब इस क्षेत्र में एक और क्रांतिकारी बदलाव दस्तक देने वाला है, सिंथेटिक इंटेलिजेंस (SI). इसे AI का अगला और कहीं ज्यादा उन्नत रूप माना जा रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि SI आने वाले समय में इंसानी जीवन को इतनी गहराई से प्रभावित करेगा कि आज उसकी कल्पना करना भी आसान नहीं है.