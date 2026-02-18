ईशान किशन ने पाकिस्तानियों को बनाया 'जासूस'! गूगल पर ढूंढ रहे हाइट और GF, बोले- आफरीदी के दामाद को भी नहीं बक्शा

Google Search Pakistan: T20 World Cup में भारत और पाकिस्तान का मैच होकर तीन दिन बीच चुके है. लेकिन पाकिस्तानियों के जहन से अभी तक भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन का खौफ है कि निकलने का नाम नहीं ले रहा है. वहां लोग पिछले तीन दिनों से गूगल पर ईशान के बारे में ही सर्च कर रहे हैं. ईशान के तूफान ने उनके अंदर ऐसा खौफ भर दिया है कि अब पाकिस्तानी हैरान है कि यह 5 फीट का लड़का कैसे पूरी टीम पर भारी पड़ गया. इससे अब आलम यह है कि पिछले तीन दिनों से पाकिस्तान में गूगल पर सबसे ज्यादा 'ईशान किशन' को ही सर्च किया जा रहा है.

पाकिस्तान में क्या सर्च कर रहे हैं लोग?

टी-20 वर्ल्ड कप में भारत से मैच हारने के बाद पाकिस्तानी फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स से लेकर उनकी पूरी अवाम ईशान किशन की मिस्ट्री को समझने की कोशिश कर रही है. वहां के लोग किशन के पर्सनल लाइफ में भी खासी दिलचस्पी ले रहे हैं. गूगल ट्रेंड्स के आंकड़े बताते है कि पाकिस्तान में लोग सिर्फ ईशान का स्कोर ही नहीं देख रहे, बल्कि उनके बारे में गहराई से छानबीन कर रहे हैं. पाकिस्तानी हैरान हैं कि इतना छोटा लड़का इतने लंबे छक्के कैसे मार लेता है. इसके लिए वो ईशान की हाइट के बारे में गूगल से पूछ रहे हैं.

कौन है ईशान की गर्लफ्रेंड?

इतना ही नहीं पूरे पाकिस्तान में ईशान की पर्सनल लाइफ गर्लफ्रेंड, फैमिली, रिलिजन और नेट वर्थ जैसे कीवर्ड्स तेजी से सर्च किए जा रहे हैं. उनके रिश्तेदारों की चर्चा लाहौर से कराची तक हो रही है. पाकिस्तानी जानना चाहते हैं कि इस खिलाड़ी की कुल संपत्ति कितनी है. ईशान के बैकग्राउंड और उनके परिवार को लेकर भी जमकर सर्चिंग हो रही है. सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी यूजर्स उनकी बल्लेबाजी की तारीफ करते हुए लिख रहे हैं कि 'सवा 5 फीट का लड़का पूरी टीम पर भारी पड़ गया'.

40 गेंद में 77 रन, मैच बना एकतरफा

आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में हुए मुकाबले में ईशान ने सिर्फ 40 गेंदों पर 77 रन ठोक दिए थे. उनकी इस पारी में 10 चौके और 3 लंबे छक्के शामिल थे. शुरुआत में संभलकर खेलने के बाद उन्होंने अचानक गियर बदला और पाकिस्तानी गेंदबाजों की लाइन-लेंथ बिगाड़ दी. उनकी पारी के दम पर भारत ने बड़ा लक्ष्य खड़ा किया, जिसे पाकिस्तान की टीम हासिल नहीं कर सकी. जिससे आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों से हरा दिया. इस मैच के हीरो ईशान किशन बन गए. तब से वो पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी चर्चा का विषय बने हुए है.

शोएब अख्तर भी हुए मुरीद

पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज शोएब अख्तर भी ईशान की बल्लेबाजी के कायल नजर आए. उन्होंने स्वीकार किया कि जहां बड़े-बड़े बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे, वहां ईशान ने निडर होकर बल्लेबाजी की. एक तरफ जहां कुछ पाकिस्तानी ईशान की तारीफ कर रहे, तो कई उनको अपनी टीम के लिए नया खतरा बता रहे हैं. पाकिस्तानी फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स के बीच ईशान किशन एक 'मिस्ट्री' बनकर उभरे हैं और लोग उनकी क्रिकेटिंग स्किल के साथ-साथ उनकी पर्सनल लाइफ में भी खासी दिलचस्पी ले रहे हैं.

