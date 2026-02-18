Advertisement
trendingNow13113882
Hindi Newsटेकईशान किशन ने पाकिस्तानियों को बनाया जासूस! गूगल पर ढूंढ रहे हाइट और GF, बोले- आफरीदी के दामाद को भी नहीं बक्शा

ईशान किशन ने पाकिस्तानियों को बनाया 'जासूस'! गूगल पर ढूंढ रहे हाइट और GF, बोले- आफरीदी के दामाद को भी नहीं बक्शा

Google Search Pakistan: T20 World Cup में खेले गए भारत और पाकिस्तान के मुकाबले में इस बार कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जो अब पाकिस्तानियों को भुले नहीं भूल रहा है. आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों से हराया. और इस जीत के असली हीरो बने युवा बल्लेबाज ईशान किशन. अब पाकिस्तान में 3 दिन से किशन की हाइट, उम्र और गर्लफ्रेंड के बारे में सर्च हो रहा है. 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 18, 2026, 12:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ईशान किशन ने पाकिस्तानियों को बनाया 'जासूस'! गूगल पर ढूंढ रहे हाइट और GF, बोले- आफरीदी के दामाद को भी नहीं बक्शा

Google Search Pakistan: T20 World Cup में भारत और पाकिस्तान का मैच होकर तीन दिन बीच चुके है. लेकिन पाकिस्तानियों के जहन से अभी तक भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन का खौफ है कि निकलने का नाम नहीं ले रहा है. वहां लोग पिछले तीन दिनों से गूगल पर ईशान के बारे में ही सर्च कर रहे हैं. ईशान के तूफान ने उनके अंदर ऐसा खौफ भर दिया है कि अब पाकिस्तानी हैरान है कि यह 5 फीट का लड़का कैसे पूरी टीम पर भारी पड़ गया. इससे अब आलम यह है कि पिछले तीन दिनों से पाकिस्तान में गूगल पर सबसे ज्यादा 'ईशान किशन' को ही सर्च किया जा रहा है.

पाकिस्तान में क्या सर्च कर रहे हैं लोग?
टी-20 वर्ल्ड कप में भारत से मैच हारने के बाद पाकिस्तानी फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स से लेकर उनकी पूरी अवाम ईशान किशन की मिस्ट्री को समझने की कोशिश कर रही है. वहां के लोग किशन के पर्सनल लाइफ में भी खासी दिलचस्पी ले रहे हैं. गूगल ट्रेंड्स के आंकड़े बताते है कि पाकिस्तान में लोग सिर्फ ईशान का स्कोर ही नहीं देख रहे, बल्कि उनके बारे में गहराई से छानबीन कर रहे हैं. पाकिस्तानी हैरान हैं कि इतना छोटा लड़का इतने लंबे छक्के कैसे मार लेता है. इसके लिए वो ईशान की हाइट के बारे में गूगल से पूछ रहे हैं. 

यह भी पढ़ें:- इंसानी दिमाग पढ़ने वाला रोबोट तैयार! मेहमानों का स्वागत भी करेगा और सामान भी ढोएगा...

Add Zee News as a Preferred Source

कौन है ईशान की गर्लफ्रेंड?
इतना ही नहीं पूरे पाकिस्तान में ईशान की पर्सनल लाइफ गर्लफ्रेंड, फैमिली, रिलिजन और नेट वर्थ जैसे कीवर्ड्स तेजी से सर्च किए जा रहे हैं. उनके रिश्तेदारों की चर्चा लाहौर से कराची तक हो रही है. पाकिस्तानी जानना चाहते हैं कि इस खिलाड़ी की कुल संपत्ति कितनी है. ईशान के बैकग्राउंड और उनके परिवार को लेकर भी जमकर सर्चिंग हो रही है. सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी यूजर्स उनकी बल्लेबाजी की तारीफ करते हुए लिख रहे हैं कि 'सवा 5 फीट का लड़का पूरी टीम पर भारी पड़ गया'. 

40 गेंद में 77 रन, मैच बना एकतरफा
आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में हुए मुकाबले में ईशान ने सिर्फ 40 गेंदों पर 77 रन ठोक दिए थे. उनकी इस पारी में 10 चौके और 3 लंबे छक्के शामिल थे. शुरुआत में संभलकर खेलने के बाद उन्होंने अचानक गियर बदला और पाकिस्तानी गेंदबाजों की लाइन-लेंथ बिगाड़ दी. उनकी पारी के दम पर भारत ने बड़ा लक्ष्य खड़ा किया, जिसे पाकिस्तान की टीम हासिल नहीं कर सकी. जिससे आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों से हरा दिया. इस मैच के हीरो ईशान किशन बन गए. तब से वो पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी चर्चा का विषय बने हुए है. 

शोएब अख्तर भी हुए मुरीद
पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज शोएब अख्तर भी ईशान की बल्लेबाजी के कायल नजर आए. उन्होंने स्वीकार किया कि जहां बड़े-बड़े बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे, वहां ईशान ने निडर होकर बल्लेबाजी की. एक तरफ जहां कुछ पाकिस्तानी ईशान की तारीफ कर रहे, तो कई उनको अपनी टीम के लिए नया खतरा बता रहे हैं. पाकिस्तानी फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स के बीच ईशान किशन एक 'मिस्ट्री' बनकर उभरे हैं और लोग उनकी क्रिकेटिंग स्किल के साथ-साथ उनकी पर्सनल लाइफ में भी खासी दिलचस्पी ले रहे हैं. 

यह भी पढ़ें:- AI समिट से गलगोटिया यूनिवर्सिटी की छुट्टी! 'चीनी कुत्ते' ने कटवाया पत्ता

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

Ishan KishanICC T20 World Cup 2026India vs PakistanGoogle Search Pakistan

Trending news

साहिल की मौत और 1400 धमकी भरे कॉल्स! द्वारका हादसे के आरोपी का क्या होगा भविष्य?
dwarka accident case
साहिल की मौत और 1400 धमकी भरे कॉल्स! द्वारका हादसे के आरोपी का क्या होगा भविष्य?
6.5 में से 3.5% के मार्जिन का है कुल 'खेला', BJP के दांव ने दी 'दीदी' को नई टेंशन!
Bengal Elections 2026
6.5 में से 3.5% के मार्जिन का है कुल 'खेला', BJP के दांव ने दी 'दीदी' को नई टेंशन!
'बिना मतलब बोल रहे हैं राहुल गांधी...', किरेन रिजिजू ने साधा नेता विपक्ष पर निशाना
Rahul Gandhi
'बिना मतलब बोल रहे हैं राहुल गांधी...', किरेन रिजिजू ने साधा नेता विपक्ष पर निशाना
संसद की ताकत का नया टेस्ट 16 मार्च को, राज्यसभा की 37 सीटों पर होंगे चुनाव
Rajya Sabha elections
संसद की ताकत का नया टेस्ट 16 मार्च को, राज्यसभा की 37 सीटों पर होंगे चुनाव
पैसे देकर सजा से नहीं बचेंगे अपराधी! सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटा
Supreme Court
पैसे देकर सजा से नहीं बचेंगे अपराधी! सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटा
अब रावी नदी पर इंडिया का फुल कंट्रोल? PAK की ‘वॉटर लाइन’ पर लगेगा ब्रेक?
Shahpur Kandi Dam project
अब रावी नदी पर इंडिया का फुल कंट्रोल? PAK की ‘वॉटर लाइन’ पर लगेगा ब्रेक?
मणिपुर में तनाव... 51 कुकी छात्रों को स्कूल से क्यों निकालना पड़ा, और फिर कहां भेजा?
manipur board exam 2026
मणिपुर में तनाव... 51 कुकी छात्रों को स्कूल से क्यों निकालना पड़ा, और फिर कहां भेजा?
मैडम सोनिया चाहती थीं लेकिन... 2014 में क्यों CM नहीं बन पाए थे हिमंता?
Assam news
मैडम सोनिया चाहती थीं लेकिन... 2014 में क्यों CM नहीं बन पाए थे हिमंता?
हाफ पैंट में पहले लगाई दौड़, फिर देर रात मुंबई स्टेशन क्यों गए फ्रांस के राष्ट्रपति?
hindi mumbai news
हाफ पैंट में पहले लगाई दौड़, फिर देर रात मुंबई स्टेशन क्यों गए फ्रांस के राष्ट्रपति?
नौकरी और शिक्षा से खत्म हुआ मुस्लिमों का आरक्षण, महाराष्ट्र सरकार ने रद्द किया आदेश
muslim quota
नौकरी और शिक्षा से खत्म हुआ मुस्लिमों का आरक्षण, महाराष्ट्र सरकार ने रद्द किया आदेश