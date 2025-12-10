Advertisement
आ गया दुनिया का सबसे गुस्सैल Robot! अपने ही मालिक को मारा लात-घूंसों से, देखकर हंस पड़े कर्मचारी

कंपनी के CEO सुरक्षात्मक गियर पहनकर रोबोट से लात खा रहे हैं. यह अनोखा कदम यह साबित करने की कोशिश है कि T800 की क्षमताएं डिजिटल नहीं, बल्कि वास्तविक हैं. आमतौर पर रोबोटिक्स कंपनियां अपनी तकनीक को साबित करने के लिए स्पेसिफिकेशंस का सहारा लेती हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 10, 2025, 07:44 AM IST
चीन की रोबोटिक्स कंपनी EngineAI अपने नए T800 ह्यूमनॉइड रोबोट को लेकर उठ रहे सवालों के बीच चर्चा में है. कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि कंपनी द्वारा जारी किए गए डेमो वीडियो असली नहीं, बल्कि CGI थे. इन दावों को खारिज करने के लिए कंपनी ने एक नया वीडियो जारी किया है, जिसमें कंपनी के CEO सुरक्षात्मक गियर पहनकर रोबोट से लात खा रहे हैं. यह अनोखा कदम यह साबित करने की कोशिश है कि T800 की क्षमताएं डिजिटल नहीं, बल्कि वास्तविक हैं. आमतौर पर रोबोटिक्स कंपनियां अपनी तकनीक को साबित करने के लिए स्पेसिफिकेशंस का सहारा लेती हैं, लेकिन EngineAI ने एक बिल्कुल अलग तरीका अपनाया है.

CEO को लात मारता T800: क्या यह असली है?
EngineAI के नए वीडियो में दिखाई देता है कि कंपनी के फाउंडर और CEO झाओ तोंगयांग को T800 रोबोट जोरदार किक मारकर गिरा देता है. यह वीडियो कई एंगल से शूट किया गया है. रोबोट के वार के बाद वह स्थिर खड़ा रहता है और हल्का सा पोज देता है. यह वीडियो चीन और पश्चिमी देशों में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. हालांकि दर्शकों की राय बंटी हुई है. कुछ इस डेमो को बेहद साहसी बता रहे हैं जबकि कुछ अब भी इसे स्टेज्ड एक्ट मान रहे हैं.

CGI की बहस कैसे शुरू हुई
EngineAI ने पिछले हफ्ते T800 रोबोट का पहला वीडियो जारी किया था, जिसमें रोबोट को उड़ते हुए किक मारते, दरवाजे तोड़ते और तेजी से दौड़ते देखा गया था. वीडियो एक डार्क स्टूडियो में शूट किया गया था, जिसमें सिनेमैटिक लाइटिंग और एडिटिंग का इस्तेमाल किया गया था. इससे कई लोगों को लगा कि वीडियो CGI या वीडियो-एन्हांसमेंट से बनाया गया है, जबकि कंपनी का दावा था कि वीडियो में “ना CGI, ना AI और ना ही कोई स्पीड-अप” है. इसके चलते कंपनी पर लगातार सवाल उठ रहे थे.

कंपनी का नया BTS वीडियो
CGI विवाद पर विराम लगाने के लिए EngineAI ने X पर एक नया बिहाइंड-द-सीन्स वीडियो जारी किया जिसका टाइटल था—“EngineAI T800 BTS Footage: Setting the Record Straight on CGI Rumors.” इसमें T800 को एक सिंपल स्टूडियो में बिना इफेक्ट्स के दिखाया गया है. वीडियो में रोबोट के तेज और सटीक मूवमेंट साफ दिखाई देते हैं, जिससे कंपनी यह साबित करना चाहती है कि T800 की क्षमताएं पूरी तरह वास्तविक हैं.

ह्यूमनॉइड रोबोट की दुनिया में EngineAI की रणनीति
T800 ऐसे समय में आया है जब ह्यूमनॉइड रोबोट मार्केट तेजी से बढ़ रहा है. इस क्षेत्र में Tesla, Boston Dynamics और Figure AI जैसे नाम पहले से मौजूद हैं. जहां ज्यादातर कंपनियां इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक कार्यों पर फोकस करती हैं, वहीं EngineAI अपने रोबोट को “कॉम्बैट-रेडी” छवि के साथ प्रमोट कर रही है. कंपनी ने साल के अंत में एक रोबोट फाइटिंग टूर्नामेंट की भी घोषणा की है. कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह रणनीति T800 की प्रैक्टिकल यूज के बजाय उसकी शोबाजी पर ज्यादा ध्यान खींच रही है.

रोबोट बॉक्सर इवेंट की तैयारी
Humanoidsdaily की रिपोर्ट के अनुसार, CEO के साथ किया गया यह किक-टेस्ट EngineAI के 24 दिसंबर को होने वाले “Robot Boxer” इवेंट की तैयारी का हिस्सा है. कंपनी पिछले कई हफ्तों से कॉम्बैट-रेडी T800 को प्रोमोट कर रही है, जिससे लगता है कि यह प्रदर्शन सिर्फ पब्लिसिटी नहीं, बल्कि एक सोच-समझी रणनीति है.

T800: हाई-मोबिलिटी और एडवांस्ड इंजीनियरिंग
EngineAI का T800 एक फुल-साइज ह्यूमनॉइड रोबोट है जो तेज मूवमेंट, स्टैमिना और कई तरह के काम करने की क्षमता के साथ बनाया गया है. यह 5.6 फीट (173 सेमी) ऊंचा, 75 किलो वजनी है और इसमें 29 डिग्री ऑफ़ फ्रीडम हैं. इसके दोनों हाथों में 7-DOF सिस्टम दिया गया है, जिससे यह जटिल कार्य कर सकता है.

कंपनी का दावा है कि T800 का ढांचा एविएशन-ग्रेड एल्युमिनियम पैनलों से बना है, जो मजबूती के साथ हल्कापन भी देता है. इसके पैरों के जोड़ों में एक्टिव कूलिंग सिस्टम लगाया गया है, जिससे यह लगातार चार घंटे तक हाई-इंटेंसिटी परफॉर्मेंस दे सकता है. इसमें लगा मॉड्यूलर सॉलिड-स्टेट लिथियम बैटरी पैक जल्दी बदला भी जा सकता है.

सेंसर, परसेप्शन और पावरफुल मोटर्स
रोबोट में 360-डिग्री LiDAR, स्टीरियो कैमरे और तेज रिस्पॉन्स वाली प्रोसेसिंग यूनिट दी गई है, जिससे यह आसपास के माहौल को पहचानकर नेविगेट कर सकता है. इसके हाई-टॉर्क जॉइंट मोटर्स 450 Nm तक की ताकत दे सकते हैं, जिससे यह एक्रोबैटिक रोटेशन और एयरबॉर्न किक्स जैसे मूवमेंट कर पाता है.

AI कंप्यूटिंग और रियल-वर्ल्ड एप्लिकेशन
कंप्यूटिंग के लिए इसमें Intel N97 कंट्रोलर और NVIDIA AGX Orin मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया है, जो 275 TOPS की AI परफॉर्मेंस देते हैं. T800 तीन मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल सकता है और इसे लॉजिस्टिक्स, हॉस्पिटैलिटी, सर्विस टास्क और कोलेबोरेटिव वर्क जैसे कई क्षेत्रों के लिए तैयार किया गया है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

EngineAIrobotrobot combat

