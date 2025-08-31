हे भगवान! AI के कारनामों से Taco Bell हैरान, करने चली थी स्मार्ट वर्क, लोगों ने दिया सिर्फ 18,000 कप पानी का ऑर्डर
हे भगवान! AI के कारनामों से Taco Bell हैरान, करने चली थी स्मार्ट वर्क, लोगों ने दिया सिर्फ 18,000 कप पानी का ऑर्डर

AI ने पूरी दुनिया पर जैसे कब्जा कर लिया है. पढ़ाई करने वाले बच्चों से लेकर बड़ी-बड़ी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों ने भी इस टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है. हालांकि, कई बार AI भी फेल हो रहा है. ऐसा ही अनुभव Taco Bell के साथ रहा है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Aug 31, 2025, 10:55 AM IST
हे भगवान! AI के कारनामों से Taco Bell हैरान, करने चली थी स्मार्ट वर्क, लोगों ने दिया सिर्फ 18,000 कप पानी का ऑर्डर

AI का इस्तेमाल आज पूरी दुनिया में किया जा रहा है. जहां एक बड़ी-बड़ी कंपनियां इस नई टेक्नोलॉजी की मदद से अपने कई प्रोजेक्ट्स तैयार कर रही हैं, वहीं, रोजमर्रा की जिंदगी में भी इसका इस्तेमाल अब आम हो चुका है. हालांकि, एक कंपनी ऐसी भी है जिसके लिए AI का इस्तेमाल उलटा ही पड़ गया है. दरअसल, यहां हम बात कर रहे हैं अमेरिकी फास्ट फूड चेन Taco Bell की, जिसने कुछ वक्त पहले ही फूड ऑर्डर के लिए AI के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन इसके बाद कंपनी को इतने अजीब ऑर्डर मिलने लगे कि वह परेशान हो गए,  जिसके बाद इसे बंद करना पड़ गया, लेकिन अब बताया जा रहा है टाको बैल अपने खाने के ऑर्डर लेने के लिए AI के इस्तेमाल पर एक बार फिर विचार कर रही है. टाको बेल ने ये फैसला तब लिया है जब अमेरिका में इसके 500 से ज्यादा ड्राइव-थ्रू लोकेशन्स पर लगाए गए नए वॉयस AI सिस्टम को लोगों से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं हासिल हुईं.

कई तरह की आई थीं शिकायतें
बता दें कि Taco Bell के इस वॉयस AI को लेकर पिछले दिनों सोशल मीडिया पर कई तरह की शिकायतें देखने के लिए मिली थीं, जैसे टेक्निकल इश्यूज, ऑर्डर में देरी और ग्राहकों की असहजता. कुछ लोगों ने जानबूझकर भी सिस्टम को परेशान करने की कोशिश की, जैसे '18,000 कप पानी' भेजने के अजीब ऑर्डर दिए गए. ऐसे में कह सकते हैं कि कंपनी इस AI टेक्नोलॉजी से ऑर्डर की उम्मीदें तो कर रही है, लेकिन अभी इसे लेकर कई चुनौतियां सामने आ रही हैं.

AI के दोबारा इस्तेमाल पर क्या बोले Mathews
टाको बेल के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर डेन मैथ्यूज ने कहा कि कंपनी अपने ऑपरेशंस में AI के इस्तेमाल से काफी कुछ सीख रही है. उन्होंने माना कि अमेरिका में 500 से ज्यादा ड्राइव-थ्रू लोकेशन्स पर लगाए गए नए वॉयस AI सिस्टम को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिली हैं और कंपनी अब इसके अनुभव से सीखकर AI के इस्तेमाल पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर हो गई है.

AI के साथ रहा मिक्स एक्सपीरियंस
वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए गए इंटरव्यू में Mathews ने कहा कि इस AI टेक्नोलॉजी के साथ उनका मिक्स अनुभव रहा है. उन्होंने कहा, 'जैसे बहुत से लोगों के साथ होता है, कभी ये उम्मीद से कम काम करती है, लेकिन कई बार इसका रिजल्ट वाकई में चौंकाने वाला होता है.' उन्होंने आगे कहा कि अब वो इस बात पर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं कि किस समय इस तकनीक पर भरोसा करना सही रहेगा. उनका मानना है कि हर ड्राइव-थ्रू पर AI का इस्तेमाल करना हमेशा आसान या सही नहीं होता. Matthews ने यह भी बताया कि जब किसी जगह पर बहुत भीड़ होती है और लाइनें लंबी होती हैं तो वहां इंसानी स्टाफ ज्यादा अच्छे से हालात संभाल सकता है.

Mathews कर रहे नई प्लानिंग
Mathews ने बताया कि वह रेस्टोरेंट्स के साथ मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं, ताकि उन्हें इस फैसले को समझने और सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिल सके. उन्होंने कहा, 'हम अपनी टीमों को गाइड करेंगे, खास समय पर हम सलाह देंगे कि आप वॉयस AI का इस्तेमाल करें या फिर इसे ध्यान से मॉनिटर करें और जरूरत पड़ने पर खुद स्थिति संभालें. Mathews चाहते हैं कि रेस्टोरेंट्स समझदारी से तय करें कि कब AI का इस्तेमाल करना सही रहेगा और कब इंसानी दखल जरूरी हो सकती है. हालांकि, Taco Bell अभी भी अपनी योजना को बेहतर बनाने में लगा है. इसके लिए वो उन दो मिलियन से ज्यादा कस्टमर ऑर्डर्स का डेटा देख रहा है, जिन्हें AI ने संभाला था.

भीड़भाड़ में भी नहीं परेशान करेगा बैकग्राउंड नॉइस, बस फोन में कर दें ये एक सेटिंग

कंपनियां लगातार कर रही बदलाव
Matthews ने अपनी बात पूरी करते हुए बताया, 'मैं कह सकता हूं कि Taco Bell में इस विषय पर फ्रेंचाइजी पार्टनर्स के साथ काफी चर्चा हो रही है. मेरा मानना है कि अभी ये शुरुआत का समय है. हमें भी ऐसा ही महसूस होता है. मुझे लगता है कि बाकी ब्रांड्स भी यही महसूस कर रहे हैं.' जनरेटिव AI के इस दौर को शुरू हुए लगभग तीन साल हो चुके हैं, लेकिन कंपनियां अब भी इसे लेकर अपनी नई-नई प्लानिंग करते हुए उनमें बदलाव कर रही हैं. उन्हें अब भी ठीक से समझ नहीं आ रहा कि ये तकनीक बेहतर तरीके से कहां इस्तेमाल की जा सकती है. हालांकि, ड्राइव-थ्रू में वॉयस AI का इस्तेमाल अब भी बड़ी चुनौती बना हुआ है.

‘हम अगले जन्म में साथ होंगे’… ChatGPT की बातें सुनकर बेटा बना कातिल

कई कंपनियां टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ रहीं आगे
गौरतलब है कि McDonald’s ने IBM के साथ चल रहा अपना ट्रायल बंद कर दिया है और अब वो Google Cloud के साथ काम कर रहा है. वहीं Wendy’s भी अपने FreshAi सिस्टम को आगे बढ़ा रहा है, जो Google की तकनीक पर आधारित है. दूसरी तरफ, Taco Bell की पैरेंट कंपनी Yum Brands ने Nvidia के साथ साझेदारी की है ताकि AI के संभावित इस्तेमाल के तरीकों को खोजा जा सके. हर अलग-अलग फूड ब्रांड्स AI को लेकर अपने-अपने रास्ते अपना रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं.

Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव.

