चीन की फिर पकड़ी गई 'चालाकी'! इस देश पर एक के बाद एक हैकर्स का अटैक, सरकार बोली- अब नहीं...

China Cyber War: ताइवान में बढ़ते साइबर हमलों ने दुनिया भर में नई चिंता पैदा कर दी है. हर दिन लगभग 28 लाख हमलों का सामना कर रहे ताइवान ने सीधे चीन को जिम्मेदार ठहराया है और चेतावनी दी है कि अब वह इस पर नजरअंदाज नहीं रहेगा. इस स्थिति ने क्षेत्रीय और डिजिटल सुरक्षा पर तनाव बढ़ा दिया है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 16, 2025, 10:36 AM IST
China Cyber War: जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है वैसे वैसे एक तरफ तो इसके खूब फायदे हो रहे हैं, लेकिन इसके नुकसान भी कम नहीं हैं. डिजिटल दुनिया में एडवांस होती टेक्नोलॉजी के साथ ही साइबर क्राइम और साइबर हमले (Cyber Attacks) एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुका है, जिसकी मार दुनिया के कई देश झेल रहे हैं. इसी क्रम में एशिया के एक देश ताइवान से बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है, जिसने पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है. सरकारी विभागों और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर पर यहां हर दि लगभग 28 लाख साइबर हमले हो रहे हैं. जो पिछले साल की तुलना में 17% से भी ज्यादा है. इन लगातार और बड़े स्तर के साइटर अटैक के लिए देश ने सीधे-सीधे पड़ोसी मुल्क चीन को जिम्मेदार ठहराया है और इसे एक सुनियोजित साइबर वॉरफेयर करार दिया है.

ताइवान के सरकारी संस्थानों पर साइबर हमलों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है. नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार इन डिजिटल हमलों की रफ्तार काफी बढ़ गई है. पिछले साल की तुलना में इस बार साइबर अटैक में 17% की बढ़ोत्तरी हुई है, जिसके चलते ताइवान को अब हरदिन औसतन 28 लाख साइबर हमलों का सामना करना पड़ रहा है.

स्थिति की गंभीरता को समझते हुए, ताइवान ने इन दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों के लिए पड़ोसी मुल्क चीन को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है. ताइवान के राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग का कहना है कि इन लगातार हो रहे साइबर हमलों को अंजाम देने के पीछे चीन की ऑनलाइन ट्रोल आर्मी (Online Troll Army) का हाथ है.

पिछले साल हो रहे थे हर दिन इतने हमले
ब्यूरो के अनुसार बीते साल चीन की ओर से ताइवान पर हर दिन औसतन 24 लाख साइबर हमले हो रहे थे, जो इस साल बढ़कर लगभग 28 लाख के पास पहुंच गए हैं. रिपोर्ट के अनुसार मेडिकल सिस्टम, डिफेंस, टेलीकम्युनिकेशन और एनर्जी से जुड़े ठिकानों को इन साइबर हमलों में टारगेट किया जा रहा है. खुफिया जानकारी लेने के साथ ही साइबर अटैकर्स गलत सूचनाओं की सहायता से सरकार के साइबर डिफेंस में लोगों का भरोसा कम करने का भी प्रयास कर रहे हैं. ताइवानी रिपोर्ट के अनुसार उनसे लगभग 10 हजार ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स का पता लगाया है जिन्हें 15 लाख से ज्यादा भ्रामक मैसेज भेजते हुए पाया गया. 

चीन ने ताइवान पर लगाया यह आरोप
इस मामले में चीन ने पलटवार करते हुए ताइवान द्वारा लगाए जा रहे साइबर हमलों के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. आरोपों का जवाब देते हुए चीन ने उलटा ताइवान पर ही साइबर हमले करने का दोष मढ़ दिया है.

इसी बीच दोनों देशों के बीच लगातार तनाव बढ़ता ही जा रहा है. चीन ने हाल ही में ताइवानी सेना के 18 अधिकारियों को निशाना बनाते हुए उन पर अलगाववादी संदेश फैलाने का आरोप लगाया है. इसके लिए उसने शनिवार को ईनाम की भी घोषणा की है. यह घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब ताइवान और चीन के बीच लंबे समय से विवाद जारी है. ताइवान का लगातार यह दावा है कि चीन कभी सैन्य अभ्यास के बहाने तो कभी साइबर हमलों के जरिए उसकी संप्रभुता यानी Sovereignty में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है.

