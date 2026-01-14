OnePlus CEO पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार! चीन के पड़ोसी ने जारी किया अरेस्ट वारंट; क्या जेल जाएंगे पीट लाउ?

OnePlus के CEO Pete Lau को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. Taiwan की अथॉरिटीज ने Pete Lau के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. उन पर आरोप है कि OnePlus ने Taiwan के स्थानीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए अवैध तरीके से वहां के इंजीनियर्स को नौकरी पर रखा. OnePlus एक चीन आधारित कंपनी है और Taiwan के नियमों के मुताबिक ऐसी कंपनियों को स्थानीय कर्मचारियों को हायर करने से पहले सरकार की साफ मंजूरी लेनी होती है.

ऑनलाइन रिपोर्ट्स के अनुसार, Shilin District Prosecutors Office ने कन्फर्म किया है कि यह वारंट एक बड़े इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है. आरोप है कि OnePlus ने 70 से ज्यादा Taiwanese इंजीनियर्स को गैरकानूनी तरीके से भर्ती किया. इस मामले में दो Taiwanese नागरिकों पर पहले ही चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, जिन पर Pete Lau की मदद से भर्ती प्रक्रिया चलाने का आरोप है.

आखिर विवाद की जड़ क्या है?

इस पूरे मामले की जड़ Taiwan का Cross-Strait Act है. यह कानून Taiwan और Mainland China के बीच बिजनेस और आर्थिक रिश्तों को रेगुलेट करता है. इस कानून के तहत किसी भी चीनी कंपनी को Taiwan में कर्मचारियों को हायर करने या वहां बिजनेस ऑपरेशन चलाने के लिए सरकार से विशेष अनुमति लेनी जरूरी होती है.

Taiwan के अभियोजकों का कहना है कि OnePlus ने इस कानून को बायपास करने की कोशिश की. आरोप है कि कंपनी ने Hong Kong में एक शेल कंपनी बनाई, जिसका नाम OnePlus से अलग था. इसी कंपनी के जरिए साल 2015 में Taiwan में बिना मंजूरी के एक ब्रांच स्थापित की गई.

शेल कंपनी और R&D का आरोप

Taiwanese अधिकारियों के मुताबिक, यह ब्रांच असल में OnePlus के स्मार्टफोन्स के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर रही थी. आरोप है कि इस पूरे स्ट्रक्चर को जानबूझकर इस तरह डिजाइन किया गया ताकि यह साफ न दिखे कि कंपनी की असली मालिकाना हक Mainland China से जुड़ा है.

अधिकारियों का मानना है कि यह तरीका रेगुलेटरी जांच से बचने और कानून की नजरों में धूल झोंकने के लिए अपनाया गया. Taiwan का कहना है कि इस तरह की गतिविधियां न सिर्फ कानून का उल्लंघन हैं, बल्कि देश की टेक्नोलॉजी सुरक्षा के लिए भी खतरा हैं.

Taiwan क्यों है इतना सख्त?

Cross-Strait Act का मकसद सिर्फ कानूनी औपचारिकता नहीं है. Taiwan इस कानून के जरिए अपने स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स को सुरक्षित रखना चाहता है. खासतौर पर सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में Taiwan की ग्लोबल पहचान है.

सरकार को डर है कि अगर बिना निगरानी के चीनी कंपनियां यहां से टैलेंट हायर करेंगी, तो इससे संवेदनशील टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो सकता है. अधिकारियों का दावा है कि OnePlus ने चुपचाप कुशल इंजीनियर्स को अपनी R&D पाइपलाइन में शामिल कर इन सुरक्षा उपायों को कमजोर किया.

OnePlus की चुप्पी और बढ़ता दबाव

इस खबर के लिखे जाने तक OnePlus या Pete Lau की तरफ से गिरफ्तारी वारंट पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. हालांकि, यह मामला एक बार फिर इस बात पर ध्यान खींच रहा है कि चीनी टेक कंपनियां Taiwan में किस तरह ऑपरेट करती हैं और वहां के टैलेंट तक पहुंचने के लिए क्या-क्या रास्ते अपनाती हैं. पिछले कुछ सालों में Taiwan ने Mainland China की कंपनियों के खिलाफ निगरानी और सख्ती बढ़ाई है, खासकर टेक सेक्टर में होने वाली “कोवर्ट रिक्रूटमेंट” को लेकर.

Pete Lau की गिरफ्तारी होगी या नहीं?

Pete Lau के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट का मतलब यह नहीं है कि उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा. Taiwan और China के बीच कोई औपचारिक प्रत्यर्पण संधि नहीं है. ऐसे में जब तक Pete Lau Taiwan या किसी सहयोगी देश की सीमा में नहीं आते, तब तक उनकी गिरफ्तारी की संभावना कम है. फिर भी, यह कदम प्रतीकात्मक रूप से काफी अहम माना जा रहा है. इससे OnePlus की इंटरनेशनल इमेज, पार्टनरशिप्स और बिजनेस ऑपरेशंस पर असर पड़ सकता है.