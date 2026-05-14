भूलकर भी न क्लिक करें इस वेबसाइट पर! ताज महल घूमने की चाहत पड़ सकती है बहुत भारी, सरकार ने जारी किया अलर्ट

Taj Mahal Online Ticket Scam: देश में गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही पर्यटन स्थलों पर भीड़ उमड़ने लगी है. लोग टूरिस्ट डेस्टिनेशन जाने से पहले ही अब परेशानी से बचने के लिए पहले ही टिकट बुक कर लेना चाहते हैं. यूपी के आगरा में स्थित दुनिया के सात अजूबों में शामिल ताज महल को भी देखने के लिए हर दिन हजारों पर्यटक आ रहे हैं. बहुत से पर्यटक ऐसे हैं जो ताज महल का टिकट ऑनलाइन लेते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऑफलाइन टिकट खरीदते हैं. ऑनलाइन टिकट खरीदने वाले लोगों के लिए साइबर ठगों ने भी एक बड़ा जाल बिछाया है. अगर आपने टिकट बुकिंग में थोड़ी सी भी लापरवाही बरती, तो आपके साथ बड़ी ठगी हो सकती है.

टिकट के नाम पर डिजिटल डकैती

साइबर फ्रॉड के इस खतरे को देखते हुए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C के ऑफिशियल हैंडल साइबर दोस्त ने एक हाई अलर्ट जारी कर दिया है. रिपोर्ट के अनुसार ticketstajmahal.com नाम की एक फेक वेबसाइट इंटरनेट पर एक्टिव है. यह वेबसाइट हूबहू भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के ऑफिशियल पोर्टल जैसी दिखाई देती है. छुट्टियों के दौरान जब ऑफिशियल वेबसाइट पर ट्रैफिक ज्यादा होता है, तब ये ठग फास्ट बुकिंग और स्पेशल डिस्काउंट का लालच देकर पर्यटकों को अपनी फर्जी साइट पर बुलाते हैं. इस फेक वेबसाइट का लेआउट इस तरह तैयार किया गया है कि पहली नजर में यह असली लगता है.

ताज महल की tickets book करने से पहले website verify ज़रूर करें। Add Zee News as a Preferred Source https://t.co/jqJN9Jw4Wl नाम की fake website के ज़रिए लोगों को mislead किया जा रहा है। ऐसी fake websites बिल्कुल official booking portals जैसी दिखती हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल users से payment और personal details… pic.twitter.com/TLHqcCROKV — CyberDost I4C (@Cyberdost) May 13, 2026

सरकार ने क्या दी चेतावनी?

साइबर अपराध विभाग के मुताबिक ठग फास्ट बुकिंग और भारी डिस्काउंट का लालच देकर लोगों को अपनी ओर खींचते हैं. एडवाइजरी में साफ कहा गया है कि

किसी भी वेबसाइट पर पेमेंट करने से पहले उसके URL को ठीक से चेक करें.

अनजान वेबसाइटों पर अपनी बैंकिंग डिटेल्स या पर्सनल डिटेल्स न शेयर करें.

ताज महल और दूसरे ऐतिहासिक स्मारकों के टिकट सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही खरीदें.

फ्रॉड हो जाए तो क्या करें?

अगर आप या आपका कोई परिचित इस तरह के ऑनलाइन स्कैम का शिकार हो जाता है, तो परेशान न हों. साइबर दोस्त ने सुझाव दिया है कि तुरंत नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें. इसके साथ ही आप अपनी शिकायत आधिकारिक पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर भी दर्ज करा सकते हैं.

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कैसे पहचानें असली और नकली वेबसाइट?

सरकारी वेबसाइटों के अंत में अक्सर .gov.in या .nic.in होता है.

चेक करें कि एड्रेस बार में Lock का आइकन बना हो और URL https:// से शुरू हो.

ठग अक्सर असली वेबसाइट की स्पेलिंग में मामूली फेरबदल जैसे Taj की जगह Taaj कर देते हैं.

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