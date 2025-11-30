अब सिर्फ कपड़े नहीं, मशीन में इंसान भी धुलेंगे; आ गई गजब मशीन AI की वजह से हुआ संभव

Human Washing Machine: क्या आपने कभी सोचा है कि नहाने का काम भी किसी फाइव-स्टार स्पा ट्रीटमेंट जैसा हो जहां आपको एक इंच भी हिलना न पड़े और आप लेटे-लेटे ही पूरी तरह से तरोताजा हो जाएं? अब यह संभव होने वाला है. मार्केट में अब एक ऐसी मशीन आ गई है जो नहाने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है. यह खबर किसी साइंस-फिक्शन फिल्म का सीन लग सकती है लेकिन अब यह पूरी तरह से सच होने वाला है! क्योंकि ऐसी ‘ह्यूमन वॉशिंग मशीन’ आ गई है जो मात्र 15 मिनट में आपका पूरा बॉडी वॉश कर देगी वो भी बिना खड़े हुए और बिना किसी मेहनत के. हाई-टेक तकनीक से लैस यह मशीन इंसान को सिर से पैर तक साफ करने के लिए वॉर्म एयर, माइक्रो बबल्स और वॉटर जेट्स का यूज करती है.

जापान ने इस अनोखी मशीन को पेश कर दिया है जो किसी भी व्यक्ति को केवल 15 मिनट में नहला देती है. मशीन को फ्यूचर ह्यूमन वॉशर नाम दिया गया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 6 महीने चले एक्सपो में लाखों लोग इसे देखने पहुंचे थे. 1970 के ओसाका एक्सपो में दिखाई गई ऐसी ही एक मशीन ने Science कंपनी के मौजूदा अध्यक्ष पर बचपन में गहरी छाप छोड़ी थी और इसी याद से इस नए मॉडल बनाने की शुरुआत हुई. यह मशीन लगभग 2.3 मीटर लंबे कैप्सूल जैसी है. इस मशीन में आपको एक स्पेशल कैप्सूल के अंदर लेटना होता है जहां यह गर्म हवा, नन्हें बुलबुले और पानी के जेट का इस्तेमाल करके आपके शरीर को साफ करती है.

यह मशीन कैसे काम करती है?

इस मशीन में यूजर एक पॉड के अंदर लेट जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

मशीन तब गर्म पानी और लाखों छोटे बुलबुले स्प्रे करती है जो स्किन से गंदगी हटाते हैं.

धुलाई के बाद मशीन शरीर को सुखाने के लिए अपने आप गर्म हवा का इस्तेमाल करती है.

सेंसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पानी के टेंपरेचर और प्रेशर को कंट्रोल करते हैं.

पॉड में हल्की रोशनी और म्यूजिक भी है जो एक शांत स्पा जैसा माहौल बनाता है.

ये भी पढ़ेंः चीन का गजब प्लान, बॉर्डर पर तैनात करने जा रहा इंसानी रोबोट, AI Technology से चौंकाया

किसे मिल सकता है फायदा?

बुजुर्ग लोग, विकलांग व्यक्ति, या जिन्हें नहाते समय खड़े होने में समस्या होती है वे इससे बहुत लाभ उठा सकते हैं. होटल-स्पा और वेलनेस सेंटर इसका इस्तेमाल कस्टमर्स को एक हाई-टेक और आरामदायक बॉथ का विकल्प देने के लिए कर सकते हैं.

कितनी होगी कीमत?

जापान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर यामाडा डेनकीने भी Mirai Human Washing Machine खरीदी है. 25 दिसंबर से कंपनी अपने स्टोर में इसका डेमो दिखाएगी और लोगों के लिए एक्सपीरियंस जेन भी बनाएगी. अभी इस मशीन की सिर्फ 50 यूनिट बनाने की योजना बनाई गई है. लोकल मीडिया के अनुसार इसकी कीमत करीब 3.2 करोड़ रुपये है.

ये भी पढे़ंः WhatsApp पर लगा नया ताला! SIM निकालते ही चैट–कॉल बंद, कंप्यूटर पर हर 6 घंटे में...