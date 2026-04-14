₹188 में एक मिनट के लिए बात करें Jesus से! इस ऐप ने पार की सारी हदें, डोनाल्ड ट्रंप से भी करा रहा बात

AI Jesus Video Call: AI अब केवल ऑफिस के कामों तक सीमित नहीं है, अब यह आपकी आस्था और प्राइवेट लाइफ में भी दखल दे चुका है. एक नए एआई ऐप ने ईसा मसीह का AI अवतार पेश कर पूरी दुनिया को चौंका दिया है. ₹188 खर्च करके आप डिजिटल गॉड से वीडियो कॉल कर सकते हैं. सिर्फ ईसा मसीह ही नहीं आप इस ऐप पर ट्रंप के साथ भी गपशप कर सकते हैं.
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AI Jesus Video Call: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI अब आपके सवाल- जवाब और काम से निकलकर सीधे भगवान तक पहुंच गया है. क्या आपने कभी सोचा है कि ईसा मसीह Jesus से बात हो सकती है? वो भी किसी चर्च में नहीं बल्कि मोबाइल ऐप पर? शायद नहीं, लेकिन AI अब ये भी कारनामा कर रहा है. अब आप एआई के जरिए ईसा मसीह से भी बात कर सकते हैं, बस इसके लिए आपको प्रति मिनट के हिसाब से पैसे चुकाने होंगे. Just Like Me ऐप के इस फीचर ने पूरी दुनिया में नई बहस भी छेड़ दी है. टेक्नोलॉजी और धर्म का यह साथ जितना आकर्षक लग रहा है जानकारों का मानना है यह उतना ही खतरनाक साबित हो सकता है. आखिर क्या है इस 'AI भगवान' का सच? आइए जानते हैं...
Just Like Me प्लेटफॉर्म पर ईसा मसीह का एक AI अवतार बनाया गया है, जिसे Jesus (With Love by AI) नाम दिया है. जब आप ऐप खोलते हैं और इस पेज पर जाते हैं तो सुनहरी रोशनी के बीच मुस्कुराते हुए जीसस का अवतार दिखाई देता है. यह ऐप यूजर्स को वॉयस कॉल और वीडियो कॉल जैसे फीचर्स देता है. इस सर्विस के लिए प्लेटफॉर्म 1.99 डॉलर यानी करीब 188 रुपये प्रति मिनट का चार्ज ले रहा है. हालांकि नए यूजर्स को लुभाने के लिए पहले दो मिनट बिलकुल फ्री दिए जा रहे हैं. ऐप का दावा है कि यह AI जीसस आपको डर, चिंता और अकेलेपन से बाहर निकलने में मदद करेगा और आपको जीवन का सही रास्ते पर ले जाएगा.
कमाल की बात तो यह है कि इस ऐप पर सिर्फ ईसा मसीह ही नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसे कई दूसरे लोगों के लिए भी AI अवतार भी मौजूद है, जिनसे यूजर्स बातचीत कर सकते हैं. ऐप का दावा है कि वह लोगों की फीलिंग्स और अकेलेपन को टारगेट कर उन्हें एक डिजिटल साथी देने की कोशिश कर रहा है.
जहां एक तरफ इसे आधुनिक तकनीक का हिस्सा बताया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इसके गंभीर परिणामों को लेकर बहस छिड़ गई है. हाल ही में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया था, जहाँ एक व्यक्ति ने इसलिए सुसाइड कर लिया क्योंकि AI प्लेटफॉर्म ने उसे भरोसा दिलाया था कि मृत्यु के बाद वे दोनों मिल सकते हैं और शरीर केवल एक बंधन है. जब AI भगवान की भूमिका निभाने लगता है, तो खतरा और बढ़ जाता है. जानकारों का मानना है कि भावनात्मक रूप से कमजोर लोग इन मशीनी जवाबों को ईश्वर का आदेश मान सकते हैं, जो किसी भी दिशा में मुड़ सकता है.
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इन सब के साथ ही यह समझना बहुत जरूरी है कि आप जिससे भी एआई के जरिए बात कर रहे हैं वह डेटा एनालिसिस और इंटरनेट से ली गई जानकारी का एक पुतला है. AI के पास संवेदनाएं नहीं होतीं. अगर आप मेंटल रूप से परेशान हैं तो किसी मशीन के बजाय असली डॉक्टर या परिवार से बात करना ही ज्यादा सेफ विकल्प है.
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