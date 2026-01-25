अब बिना तार, बिना डिश… लेजर से मिलेगा तेज इंटरनेट! 'तारा' कंपनी की नई टेक्नोलॉजी ने मचाई हलचल, जानिए क्या है खास

Advertisement
आभी तक आपने अपने घर तक इंटरनेट मोबाइल डेटा, फाइबर ब्रॉडबैंड या सैटेलाइट इंटरनेट से आते सुना होगा. लेकिन अब गूगल की अल्‍फाबेट का हिस्‍सा रह चुकी 'तारा' कंपनी लेजर टेक्‍नोलॉजी का इस्‍तेमाल करके फास्‍ट और सस्‍ता इंटरनेट देने का वादा कर रही है. यह सुनने भले अजीब लग रहा है, लेकिन कंपनी का दावा है कि वह इसको धरातल पर जल्द उतारने वाले हैं. यहां हम आपको इस टेक्नोलॉजी की डिलेट दे रहे हैं. 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 25, 2026, 07:50 AM IST
इंटरनेट की दुनिया में एक नई तकनीक ने हलचल मचा दी है. अभी तक लोगों को फोन में इंटरनेट के लिए मोबाइल डेटा, फाइबर ब्रॉडबैंड और सैटेलाइट इंटरनेट के बारे में जानकारी थी. लेकिन अब 'तारा' नाम की कंपनी के नए तरीके से इंटरनेट देने के फैसले से लोग हैरान है. कंपनी का कहना है कि वह आने वाले समय में 'लाइटब्रिज' टेक्नोलॉजी की मदद से लेजर या रोशनी की किरणों से लोगों को इंटरनेट देगी. कंपनी की माने तो यह सिस्टम अन्य तरीकों से काफी तेज और कम कीमत वाला होगा. यह सुनने में भले अजीब लगे, लेकिन कंपनी इस तरीके को सच करने में जुट गई हैं.

क्या है ‘लाइटब्रिज इंटरनेट’ तकनीक?
तारा कंपनी ने अपनी नई टेक्नोलॉजी को 'लाइटब्रिज' नाम दिया है. इसमें डेटा भेजने के लिए तार या सैटेलाइट की जगह प्रकाश यानी लाइट बीम का इस्तेमाल होता है. अगर सरल शब्दों में कहें तो इस टेक्नोलॉजी से एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक रोशनी की पतली किरण के जरिए इंटरनेट सिग्नल पहुंचाया जाता है. इसको आप एक टॉर्च की सीधी रोशनी की तरह समझ सकते हैं. फर्क सिर्फ इतना है कि यहां उस रोशनी में इंटरनेट का डेटा छिपा होता है. कंपनी का कहना है कि इस सिस्टम से कई किलोमीटर दूर तक तेज इंटरनेट भेजा जा सकता है. मतलब, जहां फाइबर केबल ले जाना मुश्किल है, वहां भी कनेक्शन पहुंच सकता है. कंपनी का दावा है कि यह सिस्टम करीब 20 किलोमीटर की दूरी तक डेटा भेज सकता है.    

कैसी होती है इसकी डिवाइस?
इस टेक्नोलॉजी के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है, वह ट्रैफिक सिग्नल जैसी बड़ी दिखती है. इसको किसी बिल्डिंग या ऊंचे टावर पर लगाया जा सकता है. लेकिन इसमें जरूरी बात ये है कि दोनों मशीनों के बीच सीधा रास्ता साफ हो. बीच में दीवार, पेड़ या कोई बड़ी चीज आ गई तो सिग्नल रुक सकता है. इसी वजह से इसे लगाने से पहले जगह का सही चुनाव करना पड़ता है. कंपनी ने इन डिवाइस को स्मार्ट बनाया है, ताकि मौसम या हल्की रुकावटों के बावजूद कनेक्शन स्थिर बना रहे.  

किन इलाकों के लिए फायदेमंद?
इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा उन जगहों पर हो सकता है, जहां फाइबर केबल बिछाना मुश्किल या बहुत महंगा होता है. इसको पहाड़ी इलाके, नदी पार वाले क्षेत्र, जंगलों के पास के गांव या दूर-दराज के कस्बे में लगा सकते हैं. ऐसी जगहों पर अक्सर इंटरनेट की स्पीड धीमी होती है या कनेक्शन होता ही नहीं. लाइटब्रिज सिस्टम बिना जमीन खोदे, बिना लंबी केबल डाले इंटरनेट पहुंचा सकता है. 

पुराने सिस्टम से कितना अलग?
फाइबर इंटरनेट में जमीन के नीचे केबल बिछानी पड़ती है, जिसमें समय और पैसा दोनों लगता है. सैटेलाइट इंटरनेट में डिश और अंतरिक्ष सिग्नल का सहारा होता है. लेकिन इस नई तकनीक में सीधी रोशनी की किरण से कनेक्शन बनता है, जिससे इसका सेटअप आसान हो सकता है. इसको कम समय में लगा सकते हैं. अगर यह बड़े स्तर पर लागू हुआ तो छोटे शहरों और कस्बों में तेज इंटरनेट मिलना आसान हो सकता है. 

छोटा मॉडल भी लाने की तैयारी
बताया जा रहा है कि इस टेक्नोलॉजी को और छोटा और आसान बनाने पर काम चल रहा है. भविष्य में ऐसी छोटी डिवाइस भी आ सकती हैं जिन्हें लगाना और भी आसान होगा. अगर तारा कंपनी का यह प्रयोग सफल रहा, तो आने वाले समय में इंटरनेट की तस्वीर बदल सकती है. हो सकता है, कल का इंटरनेट हमारे घर तक केबल से नहीं, बल्कि रोशनी की सीधी किरण से पहुंचे.

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं.

