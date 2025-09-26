Advertisement
भारत में बने iPhone ने अमेरिका में मचाया तहलका! ग्लोबल मार्केट में बढ़ा देश का दबदबा, तोड़े सारे रिकॉर्ड

Made in India iPhones Exports to America: भारत में बने iPhone धड़ल्ले से अमेरिका में बिक रहे हैं. नए आंकड़ों के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीतियों के चलते टैरिफ की चिंता के बीच स्मार्टफोन कंपनियों ने प्रोडक्शन बढ़ाया. जिसकी वजह से अब भारत से अमेरिका को स्मार्टफोन्स का निर्यात रिकॉर्ड लेवल तक पहंच गया है.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Sep 26, 2025, 12:52 PM IST
Indias Smartphone Exports in America: भारत में बनाए गए iPhone तेजी से अमेरिका में बेचे जा रहे हैं. हालिया आंकड़ों के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीतियों के चलते टैरिफ की चिंता के बीच स्मार्टफोन कंपनियों ने अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने की वजह से अमेरिका को भारते से स्मार्टफोन को बड़े स्तर पर बेचा जा रहा है. जिसे Apple के iPhone शिपमेंट ने लीड किया है. भारतीय सेलुलर और इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशिन ने आंकड़े जारी किए है, जिसमें अप्रैल से अगस्त 2025 के बीच अमेरिका को फोन का एक्सपोर्ट 190% से बढ़कर 8.4 अरब डॉलर हो चुका है. वहीं पिछले साल यह आंकड़े 2.9 अरब डॉलर थे. ये 5 महीने के आंकड़े फाइनेंशियल वर्ष 25 में अमेरिका को निर्यात किए टोटल 10.6 बिलियन डॉलर का करीब 80% था.

भारत में बढ़ाया गया प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर

इस बढ़ोतरी का एक बड़ा हिस्सा Apple को जाता है. 2025 की शुरूआत में वॉशिंगटन में टैरिफ चर्चा का विषय बन गया. जिसके चलते कंपनी ने भारत से एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी कर दी. टाटा ग्रुप और ताइवानी कॉन्ट्रैक्ट मैन्यूफैक्चर फॉक्सकॉन ने प्रोडक्शन यूनिट में बढ़ रही मांग को देखते हुए प्रोडक्शन को बढ़ा दिया. जुलाई में एप्पल के CEO Tim Cook ने क्लियर किया था कि अमेरिका में बेचे जा रहे ज्यादातर iPhone भारत से एक्सपोर्ट किए जाते हैं. 

भारत का स्मार्टफोन निर्यात रिकॉर्ड
भारत ने वित्त वर्ष 2026 के शुरूआती 5 महीनों में 11.7 बिलियन डॉलर (करीब 1 लाख करोड़ रुपये) के फोन्स का निर्यात किया है. यह पिछले साल के 7.6% बिलियन डॉलर से 55% ज्यादा है. अमेरिका सबसे ज्यादा शिपमेंट वाला डेस्टिनेशन बन चुका है. 

PLI Scheme से बढ़ा फायदा
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि स्मार्टफोन इंडस्ट्री में तेजी से बढ़ोतरी भारत के बिजनेस सिनेरियो में एक बड़े चेंज को दिखाता है. बता दें कि पिछले 5 साल में ये एरिया देश के सबसे पावरफुल निर्यात परफॉर्मर में शामिल हो गया है. इसे विश्व स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक मेकर्स का ध्यान खींचने के लिए बनाई गई सरकार की PLI Scheme से सहायता ली गई है. 

भारत पर अमेरिका की बढ़ी निर्भरता 

इंडिया के लिए ये नए आंकड़े केवल निर्यात में बढ़ोतरी को ही नहीं दिखाते है बल्कि ग्लोबल एक्सपोर्ट में तेजी से आ रहे बदलाव को दर्शाते हैं. अमेरिका के ग्राहक भारत में बनाए गए प्रोडक्ट्स पर तेजी से डिपेंड हो रहे हैं. Apple के लिए यह कदम चीन के अलावा देशों में प्रोडक्शन में बढ़ोतरी लाएगा. यह काफी समय से टारगेट स्ट्रेटजी ता हिस्सा रहा है. 

