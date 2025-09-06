TATA की ये कंपनी बनी हैकर्स का निशाना, IT सिस्टम किया ठप, रुका गया सारा काम

कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से आम लोगों की जिंदगी की हिस्सा बन रही है, उतनी ही तेजी के साथ साइबर अटैक भी बढ़ते जा रहे हैं. ये स्कैमर्स अनगिनत तरीकों से लोगों की पर्सनल डिटेल्स से लेकर बैंक अकाउंट्स पर भी हमला कर रहे हैं. इससे आम लोग ही नहीं, बल्कि बड़ी-बड़ी कंपनियों को भी अपने पर्सनल डेटा की चिंता सताने लगी है. अब खबर आई है कि फिर से एक बड़ा ग्रुप इस हैकिंग का शिकार हो गा है. दरअसल, यहां हम बात करें हैं टाटा मोटर्स के मालिकाना हक वाली UK-बेस्ड कंपनी लैंड रोवर के बारे में, जिस पर हाल ही में हैकर्स ने धावा बोल दिया है.

लैंड रोवर का IT सिस्टम ठप

हाल ही में लैंड रोवर को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, जब साइबर अटैकर्स ने कंपनी के अहम सिस्टम को निशाना बना लिया. इस हैक की वजह से लैंड रोवर का पूरा IT सिस्टम भी बंद हो गया, जिससे कंपनी की गाड़ियों के प्रोडक्शन और सेल दोनों पर प्रभाव देखने को मिला. चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला और कैसे साइबर अटैकर्स के निशाने पर आई दिग्गज कंपनी.

एक बार फिर cattered Lapsus$ Hunters नाम आया सामने

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें इस स्कैम के पीछे एक बार फिर Scattered Lapsus$ Hunters नाम के हैकर्स के ग्रुप का हाथ है. इसी ग्रुप ने लैंड रोवर से पहले Marks and Spencer को भी अपना शिकार बनाया था. कहा जा रहा है कि यह ग्रुप कुछ टीनएजर्स ने मिलकर बनाया है जो इंग्लिश बोलते हैं. वहीं, इन लोगों ने कंपनी का नेटवर्क एक्सेस हासिल करने की बात कुबूल की है, लेकिन उन्होंने इस बात की जानकारी नहीं दी कि उन्होंने कंपनी का डेटा चुराया या मालवेयर इंस्टॉल किया है. दूसरी ओर हैकर्स ने अपने दावे की पुष्टि करते हुए दो स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं, जिसके आधार पर हैकर्स ने यह बताया कि उनके हाथ कंपनी की कुछ प्राइवेट डिटेल्स लग चुकी हैं.

फैक्ट्रियों में रुका प्रोडक्शन

IT सिस्टम हैक होने की वजह से अब कई फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन रुक चुका है. इतना ही नहीं, इस कारण कार सेल नेटवर्क भी काफी असर पड़ा है. उधर, कंपनी ने इस साइबर अटैक के बाद अपने कर्मचारियों को ऑफिस न आने का आदेश दे दिया था. हालांकि, कंपनी का कहना है कि उन्हें अब तक इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं कि हैकर्स के हाथ कस्टमर्स का कोई डेटा लगा हो. लेकिन मामले की जांच चल रही है.

TCS पर है Jaguar Land Rover की ऑनलाइन सुरक्षा का जिम्मा

गौरतलब है कि Jaguar Land Rover की ऑनलाइन सुरक्षा यानी साइबर सिक्योरिटी की जिम्मदारी Tata Consultancy Services (TCS) के पास है. साल 2023 में दोनों कंपनियों ने एक समझौता किया था, जिसमें तय हुआ कि TCS अगले पांच साल तक Jaguar Land Rover के डिजिटल सिस्टम और डेटा की सुरक्षा का काम संभालेगी.