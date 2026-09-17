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Semicon India 2026: टाटा की 16 विदेशी कंपनियों के साथ डील पक्की, अब चीन-अमेरिका नहीं बल्कि भारत बनाएगा दुनिया की सबसे धांसू माइक्रोचिप

SEMICON India 2026 में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के सीईओ रणधीर ठाकुर ने 16 नए MoU साइन करने का ऐलान किया है. गुजरात के धोलेरा और असम के जागीरोड में लगने वाले प्लांट्स से देश के युवाओं को लाखों नौकरियां मिलेंगी और भारत सेमीकंडक्टर हब बनेगा.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Sep 17, 2026, 01:23 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 01:23 PM IST
Semicon India 2026: टाटा की 16 विदेशी कंपनियों के साथ डील पक्की, अब चीन-अमेरिका नहीं बल्कि भारत बनाएगा दुनिया की सबसे धांसू माइक्रोचिप
Image Credit: AI Generated Image

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Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी डिजिटल न्यूज मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का एक्सपीरियंस रखने वाले एक वरिष्ठ टेक जर्नलिस्ट हैं, जो वर्तमान में Zee News में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में टेक्नोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं. स्मार्टफोन रिव्यू, गैजेट एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा में गहरी विशेषज्ञता रखने वाले मोहित ने Apple, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे टॉप ब्रांड्स के फ्लैगशिप डिवाइसों का गहन और निष्पक्ष इन-डेप्थ रिव्यू किया है. अंतरराष्ट्रीय टेक इवेंट्स की ऑन-ग्राउंड रिपोर्टिंग का लंबा अनुभव रखने वाले मोहित ने लंदन में 'Nothing Phone' और आयरलैंड के बेलफास्ट में 'Realme' के ग्लोबल लॉन्च इवेंट्स को कवर किया है, और इससे पहले वे NDTV, आजतक और दैनिक भास्कर जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में टेक जर्नलिज्म और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी में अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं. जटिल तकनीकी बारीकियों को बेहद आसान भाषा में डिकोड करने के लिए पहचाने जाने वाले मोहित से सीधे Mohit.chaturvedi@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए या उनके एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट किया जा सकता है.

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