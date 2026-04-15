TATA ने ₹1,500 करोड़ में कर दिया चीन का खेल खत्म! जहां बनता था 'चौधरी' वहीं तोड़ी कमर

TATA ने ₹1,500 करोड़ का ऐसा दांव खेला है, जिसने iPhone मैन्युफैक्चरिंग में चीन की पकड़ को सीधी चुनौती दे दी है. जिस सेक्टर में अब तक चीन का दबदबा था, वहां अब भारत तेजी से अपनी जगह बना रहा है. Tata Group का यह निवेश सिर्फ एक बिजनेस मूव नहीं, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ा बदलाव माना जा रहा है. दरअसल, Apple धीरे-धीरे अपने प्रोडक्शन को चीन से बाहर शिफ्ट कर रहा है और भारत इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा उठा रहा है. Tata की एंट्री ने इस रफ्तार को और तेज कर दिया है.

Pegatron यूनिट में भी बढ़ी हिस्सेदारी

Tata Sons ने Tata Electronics Products and Solutions की अधिकृत पूंजी को ₹3,500 करोड़ बढ़ाकर ₹6,250 करोड़ कर दिया है. यह वही यूनिट है जिसमें Tata ने पिछले साल Pegatron की भारत यूनिट में 60% हिस्सेदारी खरीदी थी. इससे साफ संकेत मिलता है कि कंपनी आने वाले समय में और ज्यादा निवेश करने की तैयारी में है, ताकि iPhone मैन्युफैक्चरिंग को बड़े स्तर पर बढ़ाया जा सके.

लगातार बढ़ रहा निवेश और विस्तार

FY26 में Tata Group ने कुल मिलाकर ₹3,000 करोड़ का निवेश Tata Electronics में किया है. इसके अलावा, कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष में अपनी अधिकृत पूंजी को बढ़ाकर ₹20,000 करोड़ कर दिया था. एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह निवेश सिर्फ एक बार का नहीं है, बल्कि बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट्स के लिए चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है. इससे कंपनी अपनी फाइनेंशियल ताकत बढ़ा रही है, ताकि बड़े स्तर पर प्रोडक्शन शुरू किया जा सके.

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Apple के लिए बड़ा मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर बन रहा भारत

Apple के iPhones का उत्पादन अब तेजी से भारत में बढ़ रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका में बिकने वाले 70% से ज्यादा iPhones अब भारत में बनाए जा रहे हैं. भारत में Tata के अलावा Foxconn भी iPhone प्रोडक्शन का बड़ा प्लेयर है. इन दोनों कंपनियों के साथ Apple अपनी सप्लाई चेन को चीन से बाहर शिफ्ट कर रहा है.

Tata Electronics की मजबूत होती फाइनेंशियल स्थिति

Tata Electronics की फाइनेंशियल ग्रोथ भी काफी तेज रही है. FY25 में कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम बढ़कर ₹66,206 करोड़ हो गई, जो FY24 में सिर्फ ₹3,752 करोड़ थी. साथ ही, कंपनी का घाटा भी काफी कम हुआ है. पहले जहां ₹825 करोड़ का नुकसान था, वह घटकर ₹69 करोड़ रह गया है. यह दिखाता है कि कंपनी अब प्रॉफिटेबिलिटी की ओर बढ़ रही है.

सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी बड़ा प्लान

सिर्फ iPhone मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं, Tata अब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भी बड़ा दांव खेल रहा है. कंपनी गुजरात में लगभग $14 बिलियन का फेब्रिकेशन प्लांट लगाने की योजना बना रही है. इसके अलावा, असम में एक चिप असेंबली और टेस्टिंग यूनिट भी तैयार की जा रही है. यह कदम भारत को टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है.

भारत बन सकता है ग्लोबल टेक हब

Tata Group के ये लगातार निवेश इस बात का संकेत हैं कि भारत आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बन सकता है. अगर इसी तरह निवेश और विस्तार जारी रहा, तो भारत न सिर्फ iPhone बल्कि अन्य हाई-टेक प्रोडक्ट्स के लिए भी ग्लोबल हब बन सकता है.